Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG beruft Alexander Gorski als Chief Operations Officer in den Vorstand

Bestellung zum Vorstandsmitglied und Chief Operations Officer ab 1. Oktober 2025 für drei Jahre, zuständig für Fertigung, Einkauf, Supply Chain und Qualitätsmanagement

Nachfolge für Dr. Rutger Wijburg, der zum 30. September 2025 in den Ruhestand geht

München, 7. Juli 2025 – Dr. Rutger Wijburg, Vorstandsmitglied und Chief Operations Officer (COO) der Infineon Technologies AG, wird zum Ende des Geschäftsjahres am 30. September 2025 auf eigenen Wunsch sein Mandat niederlegen und in den Ruhestand wechseln. Der Aufsichtsrat hat zum 1. Oktober 2025 Alexander Gorski als Nachfolger bestellt. Alexander Gorski ist derzeit Executive Vice President und Head of Frontend Operations bei Infineon und wird als COO unter anderem für Fertigung, Einkauf, Supply Chain sowie Qualitätsmanagement verantwortlich sein. Sein Vorstandsmandat läuft, wie bei Erstbestellungen üblich, zunächst für drei Jahre.

„Der Aufsichtsrat dankt Rutger Wijburg für seine wegweisende Arbeit bei Infineon. Er hat das globale Produktionsnetzwerk hervorragend auf Wachstum, Effizienz und Resilienz ausgerichtet. Zu den großen Meilensteinen unter seiner Führung zählen unter anderem das neue Modul für Hochvolumenfertigung in Kulim und die Smart Power Fab in Dresden“, sagt Dr. Herbert Diess, Aufsichtsratsvorsitzender von Infineon.

„Alexander Gorski verfügt über eine sehr breite Erfahrung und hat in den letzten Jahren in unterschiedlichen Führungsrollen hervorragende Arbeit geleistet. Er ist damit der ideale Nachfolger aus eigenem Haus, um den wichtigen Operations-Bereich weiter voranzubringen. Dafür wünschen wir ihm weiterhin eine geschickte Hand und viel Erfolg“, so Herbert Diess weiter.

„Ich danke Rutger Wijburg ganz persönlich für die hervorragende Zusammenarbeit und Leistung. Dank ihm ist unsere Fertigungslandschaft bestens aufgestellt. Ich freue mich, dass mit Alexander Gorski ein so kompetenter Nachfolger nahtlos übernehmen wird“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon.

„Ich bin stolz darauf, was das Operations Team in den vergangenen Jahren erreicht hat. Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und die gemeinsam erzielten Ergebnisse. Meinem Nachfolger und Kollegen Alexander Gorski wünsche ich viel Erfolg in der neuen Rolle“, sagt Rutger Wijburg.

„Mit unserer leistungsfähigen Fertigung schaffen wir einen bedeutenden Mehrwert für unsere Kunden. Ich danke dem Aufsichtsrat und Vorstand für ihr Vertrauen und kann mir keine spannendere Aufgabe vorstellen“, sagt Alexander Gorski.

Rutger Wijburg ist seit April 2022 Mitglied des Vorstands der Infineon Technologies AG und Chief Operations Officer. Mit mehr als 30 Jahren internationaler Erfahrung in der Halbleiterindustrie kam Rutger Wijburg 2018 als Geschäftsführer von Infineon Technologies Dresden zu Infineon und übernahm wenige Jahre später die Rolle des Head of Frontend und anschließend des COO.

Als Head of Backend und später als Head of Frontend Operations entwickelte Alexander Gorski den Fertigungsbereich von Infineon über die letzten Jahre strategisch weiter. Nach Abschluss seines MBA an der Universität Regensburg begann er seine Karriere 1998 bei Infineon (bis 1999 Siemens AG) und übernahm anschließend verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Operations, Supply Chain und Vertrieb. Für sieben Jahre war Alexander Gorski für ein Solarunternehmen als Vorstandsmitglied und Geschäftsführer tätig. 2016 kehrte er schließlich als COO der Division Power & Sensor Systems zu Infineon zurück, wurde 2021 Leiter des Backend- und 2024 Leiter des Frontend-Bereichs.