Infineon PSOC™ 4 Multi-Sense: Neue Lösungen für induktive und Flüssigkeits-Sensorik

München, 4. März 2024 – Ab sofort verfügen PSOC™ 4 Mikrocontroller (MCU) von Infineon über Multi-Sense. Die Infineon Technologies AG erweitert so ihre führende kapazitive Sensortechnologie CAPSENSE™ um eine neue, proprietäre induktive Sensortechnologie sowie um eine nicht-invasive und berührungslose Lösung für die Erfassung von Flüssigkeitsständen. Mit PSOC 4 haben Entwicklerinnen und Entwickler ab sofort neue Möglichkeiten, innovative HMI- und Sensoriklösungen zu entwickeln. So ermöglicht PSOC 4 Multi-Sense beispielsweise moderne metallische Produktdesigns mit Touch-on-Metall-Tasten, wasserdichte Touch-Tastaturen sowie innovative Methoden zur Messung von Flüssigkeiten.

Der PSOC 4000T von Infineon ist das erste Gerät, das die fünfte Generation von CAPSENSE und Multi-Sense von Infineon beinhaltet. Die unterstützten Sensortechnologien können in einer einzigen PSOC 4 MCU kombiniert werden. Dies ermöglicht beispielsweise die Kombination kapazitiver und induktiver Sensoren und damit den Einsatz in neuartigen Anwendungsfällen wie induktive Unterwassertaster. Die Kombination aus mehreren Sensortechnologien sowie der Systemsteuerung unterstützt Kunden auch bei Kosteneinsparungen im Gesamtsystem. Darüber hinaus ermöglicht Infineon CAPSENSE der fünften Generation mit „Always On"-Technologie einen 10-fach niedrigeren Stromverbrauch und ein 10-fach höheres Signal-Rausch-Verhältnis verglichen mit Vorgängerlösungen.



„Multi-Sense ist mehr als ein technologischer Fortschritt – es ist ein Paradigmenwechsel“, sagt Vibheesh Bharathan, Director und Project Lead für PSOC 4 Multi-Sense bei Infineon. „Dies zeigt, wie wichtig es uns bei Infineon ist, auf die Anforderungen unserer Kunden einzugehen, insbesondere bei der Entwicklung von Geräten der nächsten Generation mit neuartigen HMI-Anwendungsfällen. Als führendes Unternehmen im Bereich Sensorik und Steuerung im Consumer- und Industriebereich bringen wir immer wieder neue Funktionen auf den Markt, um unseren Kunden die Entwicklung der Digitalisierungslösungen von morgen für den Heim-, Büro- und Industriebereich zu ermöglichen.“

Die neuen Multi-Sense-Funktionen in der PSOC 4-Familie umfassen:

Induktive Sensorik: Basierend auf einer neuen und proprietären Methodik, die weniger empfindlich gegenüber Rauschen und robuster ist als die aktuellen State-of-the-Art-Ansätze, die unter externem Rauschen und Herstellungsproblemen leiden. Die induktive Sensortechnologie von Infineon eröffnet neue HMI-Anwendungsfälle wie Touch-over-Metal, Force-Touch-Oberflächen und Näherungssensorik. Sie ergänzt in hohem Maße die kapazitive Sensorik und ermöglicht moderne, metallbasierte und wasserdichte Designs mit schlanken Formfaktoren wie metallische Touch-Buttons an Kühlschränken oder wasserdichte Knöpfe für Unterwassergeräte wie Kameras und Wearables.

Flüssigkeitssensorik: Die nicht-invasive und berührungslose Flüssigkeitssensorik mit AI/ML-basiertem Verarbeitungsalgorithmus in PSOC 4 ermöglicht eine kostengünstigere und genauere Sensorik als mechanische Sensoren und herkömmliche kapazitive Lösungen. Sie ist resistent gegen Umwelteinflüsse wie Temperatur und Feuchtigkeit und kann Flüssigkeitsstände mit einer Auflösung von bis zu 10 Bit in verschiedenen Behälterformen erkennen. Die Lösung bietet noch weitere Funktionen, die herkömmliche Flüssigkeitssensoren nicht lösen können, wie die Unterscheidung von Schaum und Rückständen und die zuverlässige Flüssigkeitserkennung trotz variierender Abstände zwischen Sensor und Behälter. Die Flüssigkeitssensorik des PSOC 4 bringt mehr Intelligenz in Anwendungen, die mit Flüssigkeiten in Berührung sind, wie Staubsaugerroboter, Seifenspender in Waschmaschinen, Kaffeemaschinen oder Luftbefeuchter.

CAPSENSE hover touch: Hover Touch-Sensoren unterstützen neue Anwendungsfälle, bei denen eine direkte Berührung einer Taste nicht erforderlich ist. Hover Touch kann bei bestimmten Anwendungen mehrere Komponenten einsparen, wie Federn und Dichtungen in Kochfeld-Touchpanels. Durch die Überbrückung des Luftspalts mit Hover Touch können Kunden erhebliche Einsparungen in der Stückliste erzielen und gleichzeitig die Systemleistung erhöhen, die Designkomplexität reduzieren und die Markteinführung beschleunigen.

Auf der Embedded World 2025 in Nürnberg im März zeigt Infineon die Funktionen des PSOC 4 Multi-Sense in einer Demo. Besucher können am Infineon Stand aus erster Hand erfahren, wie induktive Sensorik und Flüssigkeitssensorik neue Designs und Funktionen bei einer Kaffeemaschine ermöglichen, und so die perfekte Tasse Kaffee gelingt.

Verfügbarkeit

PSOC 4000T von Infineon mit CAPSENSE der fünften Generation und der neuen Multi-Sense-Funktion ist ab sofort erhältlich. Der neue PSOC 4100T Plus mit größerem Speicher und mehr I/Os wird ab dem zweiten Quartal 2025 ebenfalls Multi-Sense-fähig sein. Auch alle kommenden PSOC-Produkte werden die Multi-Sense Technologie enthalten. Die neue PSOC 4000T Serie bietet einen Upgrade-Pfad für PSOC 4000, PSOC 4000S und PSOC 4700S basierte Designs auf die HMI-Technologie der fünften Generation mit Software- und Paketkompatibilität. Weitere Informationen gibt es unter www.infineon.com/multi-sense.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 11. bis 13. März 2025 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an media.relations@infineon.com. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embedded-world.