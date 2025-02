ModusToolbox™ von Infineon ist ab sofort mit Apple „Wo ist?“™ Netzwerk kompatibel

München, 25. Februar 2025 – Die Infineon Technologies AG gab heute die Verfügbarkeit der Apple „Wo ist?“™-Netzwerkfunktion für den Infineon AIROC™ CYW20829, den PSOC™ 63 Bluetooth™ Mikrocontroller (MCU), den AIROC™ CYW5591x Wi-Fi/BT connected MCU und den AIROC™ CYW5551x in der ModusToolbox™ Softwareplattform bekannt. Dies erlaubt die einfache Entwicklung von „Wo ist?“-Netzwerk-fähigen Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE)-Geräten mit maximierter Batterieleistung.

Das Apple „Wo ist?“-Netzwerk – bestehend aus über einer Milliarde Apple-Geräten – bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatible persönliche Gegenstände mit der „Wo ist?“-App auf dem iPhone, dem iPad und Mac oder mit der Find Items-App auf der Apple Watch zu orten. Das „Wo ist?“-Netzwerk-Zubehörprogramm ermöglicht es Drittanbietern, Suchfunktionen in ihre Produkte zu integrieren. So können Nutzerinnen und Nutzer auf die „Wo ist?“-App von Apple zugreifen, um wichtige Gegenstände zu orten und im Auge zu behalten, auch wenn sie nicht in der Nähe sind. Das „Wo ist?“-Netzwerk ist anonym und verwendet eine fortschrittliche Verschlüsselung, so dass der Standort oder die Informationen des Geräts nicht eingesehen werden können, weder von Apple, Infineon oder „Wo ist?“-Netzwerk-Zubehörherstellern.

„Wo ist?“-Netzwerkunterstützung für neue und bestehende Geräte

Infineon hat folgende Produkte über die ModusToolbox um die Apple „Wo ist?“-Netzwerk-Funktionalität erweitert: CYW20829, PSOC 63 Bluetooth MCU, CYW5591x Wi-Fi/BT connected MCU und CYW5551x. Damit können Kunden jedes Bluetooth-fähige Endprodukt, wie E-Bikes, Elektrowerkzeuge, Fitness-Tracker, Schlüsselanhänger, Smartwatches, Diktiergeräte, Smart Glasses, Kameras und vieles mehr mit der „Wo ist?“-Funktionalität ausstatten.

„Die Apple „Wo ist?“-Funktion eröffnet völlig neue Möglichkeiten für alle Bluetooth-IoT-Geräte, nämlich, sie mit dem iPhone oder anderen Apple-Geräten zu orten. Wir freuen uns, mit unseren Bluetooth- und Wi-Fi-fähigen MCUs Teil davon zu sein“, sagt Shantanu Bhalerao, Vice President der Wireless Product Line bei Infineon.

Der CYW20829 MCU zeichnet sich durch ein hohes Maß an Integrationsfähigkeit aus, was zu geringeren Stücklistenkosten führt. Er enthält eine leistungsstarke 96 MHz Arm® Cortex®-M33 MCU und einen zweiten Arm® Cortex-M33 für den Bluetooth-Controller. CYW20829 verfügt über 256 KB Anwendungs-SRAM, eine XIP-fähige Quad-SPI-Schnittstelle, die eine flexible Auswahl von externem Flash ermöglicht, und eine Vielzahl von Peripheriegeräten wie CAN FD, PDM, I2S, ADC und Timer.

Die PSOC 63 MCU mit AIROC Bluetooth Low Energy (LE) verfügt über Dual-Core 150-MHz Arm® Cortex-M4 und 100-MHz Arm Cortex-M0+ Prozessoren und bietet damit die branchenweit höchste Rechenleistung, die für AI/ML Edge-Anwendungen optimiert ist. Er verfügt über programmierbare analoge Frontends, die branchenführende CAPSENSE™ Touch-Sensing-Benutzeroberfläche und Bluetooth LE-Funk. Der PSOC 63 unterstützt eine umfangreiche konfigurierbare MCU-Peripherie mit 84 programmierbaren GPIOs und sechs überspannungstoleranten Pins und eignet sich damit für eine Vielzahl von IoT-Anwendungen.

Der CYW5591x ist ein Ultra-Low-Power Single-Chip Wi-Fi/BT connected MCU mit 1x1, single-/dual-/tri-band Wi-Fi 6E, Bluetooth® Low-Energy 5.4, ARM TrustZone, PSA Level 2 zertifizierbar und matter IC, liefert sichere, zuverlässige Konnektivität. Er ist optimiert für IoT-Anwendungen im Smart-Home, der Industrie und in Wearables und kann separat oder zur Auslagerung der Konnektivität von einem Host-Prozessor verwendet werden.

Der CYW5551x, 1x1, Single-/Dual-/Triband-Wi-Fi 6/6E und Bluetooth/Bluetooth Low-Energy 6.0 Combo IC, verfügt über eine leistungsstarke, stromsparende Single-Chip-Combo. Diese bietet sichere, zuverlässige Konnektivität, die über Wireless-Standards hinausgeht. Das optimierte, energieeffiziente Design ist für Smart Home, Wearables und Anwendungen mit kleinem Formfaktor gedacht. Fortschrittliche Wi-Fi 6/6E- und Bluetooth/BLE-Funktionen sorgen für hohe Leistung bei gleichzeitiger Energieeinsparung für IoT-Konnektivitätsanforderungen.

AIROC-Produkte nutzen ein gemeinsames Software-Framework für Android-, Linux- und RTOS-Plattformen und sind in der Infineon ModusToolbox-Software und -Tools vorintegriert. Diese Integration ermöglicht es Entwicklern, qualitativ hochwertige und differenzierte Produkte kosteneffizient zu entwickeln und schneller auf den Markt zu bringen.

