XENSIV™ Streufeld-robuster linearer TMR-Sensor ermöglicht hochpräzise Längenmessungen in Industrie- und Consumer-Anwendungen

München, 15. Januar 2024 – Die Infineon Technologies AG kombiniert ihre Expertise bei magnetischen Positionssensoren mit der linearisierten Tunnelmagnetwiderstands-Technologie (TMR) und bringt den magnetischen Positionssensor XENSIV™ TLI5590-A6W auf den Markt. Der Sensor ist in einem Wafer-Level-Gehäuse untergebracht und eignet sich für die lineare und angulare, inkrementelle Positionserfassung. Das Bauteil ist gemäß dem JEDEC-Standard JESD47K für Industrie- und Consumer-Anwendungen qualifiziert und kann als Ersatz für optische Encoder und Resolver verwendet werden. Der Sensor ist besonders für die Positionierung von Objektiven zur Zoom- und Fokuseinstellung in Kameras geeignet.

Der TLI5590 ist ein Niederfeldsensor mit der TMR-Technologie von Infineon, die für hochvolumige Sensorsysteme entwickelt wurde. Dadurch bietet der Sensor eine sehr hohe Empfindlichkeit, einen geringen Jitter sowie einen niedrigen Energiebedarf. Im Vergleich zu linearen Hallsensoren bieten TMR-Sensoren eine bessere Linearität, geringeres Rauschen und eine geringere Hysterese. Das hohe Signal-Rausch-Verhältnis und die geringere Leistungsaufnahme ermöglichen kostengünstige magnetische Designs mit geringerem Batterieverbrauch.

Der Sensor ermöglicht eine genaue Erkennung bei schnell wechselnden Richtungen. Er besteht aus zwei TMR-Wheatstone-Brücken, wobei der TMR-Widerstand von der Richtung und Stärke des externen Magnetfelds abhängt. In Kombination mit einem mehrpoligen Magneten liefert jede Brücke ein differentielles Ausgangssignal, in Form von Sinus- und Cosinus-Signalen. Diese können zur relativen Positionsmessung weiterverarbeitet werden.

Der Sensor ist in einem sehr kleinen 6-Ball-Wafer-Level-Gehäuse SG-WFWLB-6-3 untergebracht. Aufgrund der höheren Integrationsdichte wurde die Sensorgröße reduziert, wodurch die Miniaturisierung und Positionserfassung in Mikrosystemen unterstützt wird. Der TLI5590-A6W ermöglicht Feinmessungen mit einer sehr hohen Genauigkeit von weniger als 10 µm, die durch die Verwendung eines geeigneten linearen oder rotativen magnetischen Encoders erreicht wird. Mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von bis zu +125°C kann der Sensor flexibel in verschiedenen industriellen Anwendungen sowie in Unterhaltungselektronik eingesetzt werden. Darüber hinaus ist er durch seine hohe Temperaturstabilität die perfekte Wahl für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Verfügbarkeit

Der TLI5590-A6W kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/linear-sensors/tli5590-a6w