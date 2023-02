Der 256 Mbit SEMPER™ Nano NOR Flash-Speicher von Infineon ermöglicht kleinere, energieeffiziente Industrie- und Unterhaltungselektronik

München – 22. Februar 2023 – Die Infineon Technologies AG stellt den SEMPER™ Nano NOR Flash-Speicher vor, der für batteriebetriebene elektronische Geräte mit kleinem Formfaktor optimiert ist. Neue Wearable- und Industrieanwendungen wie Fitness-Tracker, Hörgeräte, Gesundheitsmonitore, Drohnen und GPS-Tracker ermöglichen ein präzises Tracking, das Speichern wichtiger Informationen, verbesserte Sicherheit, Geräuschunterdrückung und vieles mehr. Nach Angaben von Omdia wird der Markt für Bluetooth-fähige Headsets und Kopfhörer bis 2024 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 25 Prozent auf über eine Milliarde Einheiten anwachsen. [1]

Die wachsende Nachfrage nach mehr Speicher stellt die Entwickler vor die Herausforderung mit nur begrenztem Platz auf der Leiterplatte eine maximale Batterielebensdauer zu gewährleisten. Der SEMPER Nano NOR Flash von Infineon ist der erste Speicher seiner Art, der sowohl eine hohe Dichte, einen geringen Platzbedarf und einen sehr niedrigen Stromverbrauch sowie eine zuverlässige Entwicklungs- und Designunterstützung bietet.

„Halbleiter spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung innovativer Anwendungen, die die Art und Weise, wie wir leben, verändern können. Mit intelligenteren Lifestyle-Geräten können wir bessere Entscheidungen für die Gesundheit treffen, Familienmitglieder im Blick haben und ihre Sicherheit gewährleisten“, sagt Sandeep Krishnegowda, Vice President Marketing and Applications, Flash Memory Solutions, Infineon. „Mit SEMPER Nano ermöglichen wir unseren Kunden, ihre intelligenten Geräte mit mehr Funktionalität auszustatten, indem wir mehr Speicher in einem ultrakompakten Gehäuse anbieten und gleichzeitig die Systemzuverlässigkeit mit integrierter Fehler Korrektur (ECC) verbessern.“

Der 256Mbit / 1.8V SEMPER Nano NOR Flash von Infineon ist in industriellen und kommerziellen Qualitäten erhältlich. Er bietet 40 Mbyte/s SPI Durchsatz und erreicht Spitzenwerte bei den Standby- und Aktivströmen. Ein integrierter Fehlerkorrekturcode (ECC) erhöht die Zuverlässigkeit, und eine konfigurierbare Sektorarchitektur ermöglicht die Optimierung für Code- oder Datenspeicherung.

Die Produktfamilie wird vollständig vom SEMPER Solutions Hub unterstützt, einem One-Stop-Portal mit allen Bausteinen, die für die Integration von SEMPER NOR Flash in eine Anwendung erforderlich sind. Die Software, Tools und Ressourcen vereinfachen den gesamten Entwicklungsprozess und helfen Entwicklern, Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Ein neues SEMPER Nano Pmod-kompatibles Speichermodul ist verfügbar, um Hardware-Entwicklungsplattformen einfach zusammenzuführen.

[1] CAGR 2022-24. Quelle: Omdia, Mobile and Embedded Market Tracker Q3 2022

Über Infineon SEMPER Nano NOR Flash

Infineon SEMPER Nano NOR Flash ist in einem kompakten Gehäuse mit sehr niedrigem Stromverbrauch erhältlich. Die Bauteile verfügen über die patentierte MIRRORBIT™-Technologie von Infineon und sind in den Formaten known good wafer (KGW), wafer-level chip scale package (WL-CSP) und BGA erhältlich. Zu den wichtigsten Parametern der Bauteile gehören die 256-Mbit-Dichte, der 1,8-Volt-Betrieb und ein SPI-Durchsatz von bis zu 40 MByte pro Sekunde.

Über Infineon SEMPER Solutions Hub

Der SEMPER Solutions Hub beschleunigt den Designprozess und bietet den nötigen Entwicklungsvorsprung. Das Webportal erlaubt den einfachen Zugriff auf Software Development Kits (SDKs) mit produktionsreifen Treibern und Beispielen für Anwendungscode, auf Hardware-Kits für das Prototyping mit Mikrocontroller-Systemboards von Infineon und Drittanbietern sowie auf die Unterstützung ausgewählter integrierter Entwicklungsumgebungen (IDEs). Zu den unterstützten Architekturen gehören Infineon PSoC™ 6 und AURIX™ TC375, Raspberry Pi und NVIDIA® Jetson Nano™.

Verfügbarkeit

Die SEMPER Nano-Produkte sind ab sofort in KGW- und WLCSP-Gehäusen erhältlich. BGA-Gehäuse sind auf Anfrage erhältlich. Pmod-kompatible Speichermodule sind ab sofort unter der Teilenummer EVAL-S25FS256T erhältlich. Mehr Informationen über SEMPER Nano-Speicher sind erhältlich unter www.infineon.com/semper-nano und über den SEMPER Solutions Hub unter www.infineon.com/semper-solutions-hub.