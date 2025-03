Infineon präsentiert nächste Generation Power-Module mit hoher Leistungsdichte für vertikale Stromversorgung in KI-Rechenzentren

München, 10. März 2025 – Die Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Halbleiterhersteller in den Bereichen Stromversorgungssysteme und IoT, hat die nächste Generation von Hochleistungsmodulen auf den Markt gebracht, die eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von KI und Hochleistungsrechnern spielen. Durch die verbesserte Systemleistung und die für Infineon typische Robustheit ermöglichen die neuen Vierphasen-Leistungsmodule (quad-phase power modules) TDM2454xx Betreibern von KI-Rechenzentren eine erstklassige Leistungsdichte und Gesamtbetriebskosten.

Die vierphasigen Leistungsmodule TDM2454xx ermöglichen eine echte vertikale Stromversorgung (Vertical Power Delivery; VPD) und bieten mit zwei Ampere pro mm² die beste Stromdichte der Branche. Die Module knüpfen an die zweiphasigen Leistungsmodule TDM2254xD und TDM2354xD an, die Infineon im vergangenen Jahr eingeführt hat – auch sie ermöglichen eine hervorragende Leistungsdichte für beschleunigte Rechenplattformen. Bei herkömmlichen horizontalen Stromversorgungssystemen muss der Strom über die Oberfläche des Halbleiterwafers geleitet werden, was zu einem höheren Widerstand und erheblichen Leistungsverlusten führen kann. Die vertikale Stromzufuhr minimiert die Strecke, die der Strom zurücklegen muss, und verringert so die Widerstandsverluste, was eine höhere Systemleistung ermöglicht.

Nach Angaben der IEA sind Rechenzentren derzeit für zwei Prozent des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. Angetrieben durch KI wird der Energiebedarf in Rechenzentren zwischen 2023 und 2030 voraussichtlich um 165 Prozent steigen. Die kontinuierliche Verbesserung der Effizienz und Leistungsdichte bei der Energieumwandlung von der Netzversorgung bis zum Prozessor ist entscheidend, um weitere Fortschritte in der Rechenleistung zu ermöglichen und gleichzeitig die Gesamtkosten zu senken.

„Wir sind stolz darauf, unsere Hochleistungslösungen für KI-Rechenzentren mit den TDM2454xx-VPD-Modulen zu erweitern“, sagt Rakesh Renganathan, Vice President Power ICs bei Infineon Technologies. „Wir verfolgen einen dreidimensionalen Design-Ansatz und nutzen unsere branchenführenden Leistungshalbleiter, Gehäusetechnologien und unserer umfassenden Systemkompetenz, um hochleistungsfähige und energieeffiziente Computing-Lösungen anzubieten – als Teil unserer Mission, die Digitalisierung und Dekarbonisierung voranzutreiben.“

Die TDM2454xx-Module sind eine Kombination aus der robusten OptiMOS™ 6-Trench-Technologie, Chip-Embedded-Gehäusen für herausragende elektrische und thermische Effizienz sowie einem niedrigprofiligen Magnetdesign, das die Leistung und Qualität von VPD-Systemen weiter steigert. Darüber hinaus verfügt das TDM2454xx über einen Footprint, der die Modulverkettung und einen verbesserten Stromfluss ermöglicht, was die elektrische, thermische und mechanische Leistung erhöht. Die TDM2454xx-Module unterstützen bis zu 280 A über vier Phasen mit einer integrierten Kondensatorschicht in einem kleinen Formfaktor von 10x9 mm². In Kombination mit den XDP™-Controllern von Infineon bieten sie eine robuste Leistungslösung mit verbesserter Systemleistungsdichte.

Die TDM2454xx-Module stärken die marktführende Position von Infineon, mit einem breiten Produkt- und Technologieportfolio, das auf allen relevanten Halbleitermaterialien basiert und verschiedene KI-Serverkonfigurationen von der Netzversorgung bis zum Prozessor auf energieeffiziente Weise betreibt.

