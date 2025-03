Infineon und RT-Labs integrieren sechs wichtige industrielle Kommunikationsprotokolle in die XMC7000 MCU-Familie

München, Deutschland – 20. März 2025 – Kommunikationsprotokolle in der industriellen Automatisierung gewinnen durch die digitale Transformation im Rahmen von Industrie 4.0 immer stärker an Bedeutung. Die Infineon Technologies AG hat gemeinsam mit ihrem Partner RT-Labs, einem Anbieter von industriellen Kommunikationslösungen, sechs Feldbus- und Ethernet-basierte Protokolle in die Firmware des industriellen Mikrocontrollers XMC7000 von Infineon integriert, welche einen nahtlosen Datenaustausch und die Steuerung von Automatisierungssystemen ermöglichen. Die Firmware wird über die ModusToolbox™-Entwicklungsplattform von Infineon bereitgestellt und bietet Zugang zu allen wichtigen industriellen Ethernet- und Feldbus-Kommunikationsprotokollen in einer einzigen Softwarelösung. So können die jeweils benötigten Protokolle schnell und einfach auf dem XMC7000-Mikrocontroller implementiert werden und ermöglichen den Einsatz des XMC7000 in verschiedenen Anwendungen wie Servoantrieben, E/A-Modulen, Roboterarmen, Industrie-Gateways und speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS).

„Die XMC-Mikrocontroller von Infineon sind im Bereich der Fabriksteuerung lang bewährt. Mit dem Voranschreiten von Industrie 4.0 sind die bestehenden Feldbus- und Ethernet-basierten Protokolle für die industrielle Automatisierung von entscheidender Bedeutung“, sagt Panagiotis Venardos, Senior Produktmanager Mikrocontroller bei Infineon. „Wir investieren weiterhin in leistungsstarke und vernetzte Mikrocontroller, um die reibungslose Kommunikation in der Fabrikhalle weiter zu verbessern. Die vielfach bewährten und hoch optimierten Ethernet- und Feldbusprotokolle unseres Partners RT-Labs führen zu einer deutlichen Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten der XMC7000 Mikrocontroller in industriellen Anwendungen.“

„Wir bei RT-Labs sind überzeugt, dass industrielle Kommunikation einfach und reibungslos sein sollte. Als Premium-Partner von Infineon bieten wir mit unserer Plug-and-Play-Konnektivität eine wichtige Erweiterung für die ModusToolbox“, erklärt Marcus Ekerhult, CMO von RT-Labs. „Durch die Unterstützung führender Protokolle und der U-Phy-Technologie können Entwickler ihre Produktentwicklung beschleunigen und schneller auf den Markt bringen, während sie gleichzeitig höchste Zuverlässigkeit und Konformität gewährleisten. Wir freuen uns über diese Partnerschaft und die innovativen Lösungen, die sie ermöglichen wird.“

Industrielle Kommunikationsprotokolle sind standardisierte Regeln und Verfahren, die den Datenaustausch zwischen Geräten und Systemen in einer industriellen Automatisierungsumgebung ermöglichen. Die Zusammenarbeit von Infineon und RT-Labs ermöglich Kunden den Zugang zu den folgenden Kommunikationsprotokollen: PROFINET RT, EtherNet/IP, CANopen, CC-Link, Modbus/TCP, EtherCAT Master. Ein GitHub-Repository hostet die Middleware und sorgt für aktuelle, leicht zugängliche Bibliotheken. Darüber hinaus unterstützt Infineon die Implementierung mit benutzerfreundlichen Code-Beispielen und einer umfassenden Dokumentation, so dass keine tiefgreifenden Fachkenntnisse oder umfangreichen Ressourcen auf Kundenseite erforderlich sind.

Verfügbarkeit

Die Software ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen gibt es unter www.infineon.com/XMC7000.