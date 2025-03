Infineon-Mikrocontroller: Neue erschwingliche Kits und robuste Entwicklungsumgebungen unterstützen Entwickler

München, 13. März 2025 – In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Embedded-Systeme unterstützt die Infineon Technologies AG Entwickler weiterhin mit fortschrittlichen Mikrocontroller-Lösungen. Die Mikrocontroller-Familien wie AURIX™, TRAVEO™ T2G und PSOC™ Automotive bieten hohe Leistung, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit und sind für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt. Um Entwickler weiter zu unterstützen, bringt Infineon neue, erschwingliche Entwicklungskits sowie kostenlose integrierte Entwicklungsumgebungen (Integrated Development Environments; IDEs) auf den Markt, die durch umfassende Software-Tools, Tutorials und ein umfangreiches Ökosystem ergänzt werden.

Die Entwicklungskits von Infineon, darunter die AURIX TC375 Lite, TRAVEO Lite und PSOC HV MS, sind auf die Anforderungen moderner Embedded-Systeme ausgelegt. Dank ihres erschwinglichen Preises sind sie für Bastler, Start-ups und große Unternehmen gleichermaßen zugänglich. Mithilfe kostenloser IDEs wie AURIX Development Studio und ModusToolbox™ können sich Entwickler auf die Umsetzung ihrer Ideen konzentrieren, anstatt sich mit Lizenzkosten auseinanderzusetzen – sei es für Automotive-, Industrie- oder Unterhaltungselektronik-Anwendungen. Überdies bietet das umfangreiche Ökosystem von Infineon zahlreiche Ressourcen, darunter Tutorials, Anwendungshinweise, Codebeispiele sowie Community-Foren, die Entwicklern eine Plattform bieten, um Wissen auszutauschen und Unterstützung zu erhalten.

AURIX TC375 lite kit: Hochleistungsanwendungen unterstützen

Das AURIX TC375 lite kit ist für Hochleistungsanwendungen ausgelegt, unter anderem für den Automotive-Bereich, die industrielle Automatisierung und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Das Entwicklungskit basiert auf der AURIX TC3xx-Familie und bietet eine robuste Plattform, mit der das Potenzial der 32-Bit-TriCore™-Mikrocontroller-Architektur von Infineon voll ausgeschöpft werden kann. Das Kit wird vom AURIX Development Studio (ADS) unterstützt, einer kostenlosen IDE, die speziell auf AURIX-Mikrocontroller zugeschnitten ist. ADS bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, leistungsstarke Debugging-Tools und eine umfassende Sammlung von Software-Bibliotheken, um die Entwicklung zu beschleunigen.

Key Features:

Integrierter Compiler: keine zusätzliche Lizenzierung erforderlich.

Erweiterte Fehlerbehebung: Echtzeit-Verfolgung und -Profilerstellung für optimierte Leistung.

Umfangreiche Ressourcen: Codebeispiele und Tutorials, die Entwicklern den schnellen Einstieg ermöglichen.

Kostenlose IDE: Keine Lizenzgebühren, sodass es für Entwickler aller Kenntnisstufen zugänglich ist.

TRAVEO lite kit: Vereinfachte Designs für die Automotive- und Industriebranche

Das TRAVEO lite kit basiert auf der Mikrocontroller-Familie TRAVEO T2G und eignet sich ideal für die Karosserieelektronik in der Automotive-Branche, industrielle Steuerungssysteme und grafische Benutzeroberflächen. Das Kit vereint hohe Leistung mit geringem Energiebedarf und ist somit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Es wird vollständig von ModusToolbox unterstützt, der kostenlosen Eclipse-basierten Entwicklungsumgebung von Infineon, die den Designprozess durch ihre modulare Architektur und umfassende Bibliotheksunterstützung vereinfacht. ModusToolbox lässt sich außerdem nahtlos in das Software-Tool-Ökosystem von Infineon integrieren, einschließlich des TRAVEO T2G-Konfigurators und der TRAVEO T2G-Grafiktreiberbibliothek, sodass Entwickler anspruchsvolle Anwendungen mit minimalem Aufwand erstellen können.

Key Features:

Middleware-Bibliotheken: Vorintegrierte Software-Stacks für Konnektivität, Sicherheit und Grafik.

Grafische Konfiguratoren: Vereinfachte Pin-Zuordnung, Takteinrichtung und Peripheriekonfiguration.

Kostenlose IDE: Keine Lizenzgebühren, sodass es für Entwickler aller Kenntnisstufen zugänglich ist.

Umfassende Tutorials: Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Beschleunigung von Entwicklung und Fehlerbehebung.

PSOC HV MS lite kit: Hochvolt-Mixed-Signal-Innovation

Die PSOC-Hochvolt-Mixed-Signal-Familie (HV MS) wurde für Anwendungen entwickelt, die eine analoge und digitale Hochvolt-Integration erfordern. Daher eignet sie sich ideal für verschiedene Automotive-Anwendungen wie HMI, Karosserie und Antriebsstrang, Stromversorgung sowie industrielle Automatisierungssysteme. Mit programmierbaren analogen und digitalen Blöcken ermöglicht die Mikrocontroller-Familie die Erstellung hochgradig maßgeschneiderter und effizienter Lösungen. Die Serie wird vollständig von ModusToolbox unterstützt, die ein nahtloses Nutzererlebnis für das Design und Debugging von PSOC HV MS-Anwendungen bietet.

Key Features:

Grafische Konfiguratoren: Vereinfachte Pin-Zuordnung, Takteinrichtung, Konfiguration von Peripheriegeräten und Hochspannungssystemen.

CAPSENSE™-Anwendungsunterstützung: Grafisches Konfigurations- und Tuning-Tool.

Kostenlose IDE: Keine Lizenzgebühren, sodass es für Entwickler aller Kenntnisstufen zugänglich ist.

Umfassende Tutorials: Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Beschleunigung von Entwicklung und Fehlerbehebung.

Verfügbarkeit

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/aurixtc375litekit, www.infineon.com/traveobhlitekit und www.infineon.com/traveoc26mlitekit.

Die neuen Entwicklungskits werden auf der Embedded World 2025 in Nürnberg am Stand von Infineon ausgestellt.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 11. bis 13. März 2025 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an media.relations@infineon.com. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embedded-world.