Infineon erhält ISO/SAE 21434-Zertifizierung für AURIX™ TC4x und plant Implementierung in der TC3x-Familie

München, 3. März 2025 – Die Infineon Technologies AG hat einen bedeutenden Meilenstein in der Cybersicherheit im Automotive-Bereich erreicht: Das Unternehmen erhielt die ISO/SAE 21434-Zertifizierung für seine AURIX™ TC4Dx-Mikrocontroller. Die vom TÜV SGS erteilte Zertifizierung bestätigt die Einhaltung strenger Cybersicherheitsstandards und trägt so zu gesicherten Entwicklungsprozessen sowie einem effektiven Risikomanagement über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs hinweg bei. Infineon will auch seine AURIX TC3x-Mikrocontrollerfamilie gemäß ISO/SAE 21434 zertifizieren, um Kunden noch besser bei der Einhaltung nationaler und globaler Cybersicherheitsvorschriften wie UN R155 zu unterstützen.

„Mit der Produktkonformität des AURIX TC4Dx können Kunden ihr ISO/SAE-21434-bezogenes ECU-Portfolio erweitern“, sagt Thomas Böhm, Senior Vice President Automotive Mikrocontroller bei Infineon. „Damit können sie ihre Produkte schneller und effizienter auf den Markt bringen.“

Die ISO/SAE 21434-Zertifizierung für AURIX TC4Dx umfasst eine Reihe von Cybersicherheitsmaßnahmen, darunter das Cybersicherheitsmanagement zur Überwachung von Sicherheitsprozessen, Aktivitäten wie Monitoring, Risikobewertung und Schwachstellenanalyse zur proaktiven Identifizierung und Behebung potenzieller Bedrohungen sowie strukturierte Risikobewertungsmethoden zur systematischen Erkennung von Sicherheitsrisiken. Die Zertifizierung umfasst auch die Konzeptphase, in der Cybersicherheitsziele definiert werden, und die Produktentwicklungsphase, in der für eine gesicherte Integration und Verifizierung gesorgt wird. Die Post-Development-Phase umfasst Maßnahmen zum Umgang mit Cybersicherheitsvorfällen, um potenzielle Schwachstellen nach der Markteinführung zu beheben. Diese Zertifizierung bietet Automotive-Herstellern eine stabile Grundlage für gesicherte und konforme Fahrzeugelektronik, vereinfacht die Produktentwicklung und verkürzt die Markteinführungszeit.

Infineon arbeitet auch proaktiv an der ISO/SAE 21434-Zertifizierung für die AURIX TC3x-Mikrocontrollerfamilie. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für Cybersicherheit in der gesamten Wertschöpfungskette der Automotive-Branche und sorgt für eine nahtlose Integration vom ersten Entwurf bis zum Ende des Produktlebenszyklus.

Diese Zertifizierungen stärken die Position von Infineon als vertrauenswürdiger Partner für Cybersicherheit im Automotive-Bereich und bieten verbesserte Sicherheitsfunktionen und Compliance-Unterstützung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Verfügbarkeit

Weitere Informationen zu AURIX Mikrocontrollern sind erhältlich unter www.infineon.com/aurix.