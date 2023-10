Parcel and Post Fair in Amsterdam: STIWA präsentiert smarte Schlosslösung SMALOX basierend auf der batterielosen NFC-Schlosstechnologie von Infineon

München und Attnang-Puchheim, Österreich – 20. Oktober 2022 – Die STIWA Group, ein führendes Unternehmen in der Automatisierungs- und Fertigungstechnologie, präsentiert auf der Parcel and Post Fair in Amsterdam, Niederlande, ihre Smart Lock-Lösung SMALOX. Das intelligente Schloss wurde entwickelt, um die vielfältigen Bedürfnisse und Herausforderungen des sich schnell entwickelnden Paket- und Postdienstleistungsmarktes zu erfüllen. Die vielseitige und innovative Lösung eignet sich für verschiedene Anwendungen, darunter Homeboxen, Click-and-Collect-Boxen und Schlüsselboxen. SMALOX nutzt eine von der Infineon Technologies AG entwickelte Near Field Communication (NFC)-Technologie.

Bei dem Mikrocontroller (MCU) NGC1081 von Infineon handelt es sich um einen einzigartigen NFC-Tag-Side-Controller mit integriertem Motortreiber und Energy-Harvesting-Modul. Mit dem NGC1081 kann ein Smart Lock mit einem einzigen Chip realisiert werden, was zu einer reduzierten Stückliste führt. Das SMALOX-Schloss bezieht seine Energie direkt von mobilen Geräten über die NFC-Technologie – externe Stromquellen wie Batterien oder Stromanschlüsse sind nicht erforderlich. Dadurch lassen sich die Installation vereinfachen und die Wartungskosten senken.

Der NGC1081 integriert die NFC-Schnittstelle, eine H-Bridge und ein Energy Harvesting-Modul, um einen intelligenten Aktuator in einer Single-Chip-Lösung zu ermöglichen. Der Controller unterstützt verschiedene Betriebsmodi und kann entweder über das NFC-Feld im passiven Modus mit der vom Mobiltelefon gewonnenen Energie oder über eine Batterieversorgung im aktiven Modus betrieben werden. Der NGC1081 verfügt außerdem über einen integrierten AES128-Beschleuniger und einen echten Zufallszahlengenerator, der die Ver- und Entschlüsselung von Daten in einer extrem energieeffizienten Umgebung ermöglicht. Neben der passiven NFC-Verriegelung kann der NGC1081 auch in Anwendungen wie der Notstromversorgung für aktive Verriegelungssysteme und NFC-Schnittstellen-ICs für elektronische Geräte eingesetzt werden.

„Mit SMALOX eröffnen wir zusammen mit Infineon ein enormes Potenzial im Bereich der drahtlosen Energieverteilung für das Abschließen von Autos, Fahrrädern, Elektrogeräten und sämtlichen Geräten im Haushalt“, sagt Stefan Gehmayr, Leiter Vertrieb und Marketing bei STIWA. „Alles kann jetzt ohne Kabel und Batterien verriegelt werden, was SMALOX zu einer wirklich nachhaltigen Lösung macht. Gemeinsam mit Infineon wollen wir die Art und Weise verändern, wie Gegenstände gesichert und zugänglich gemacht werden, indem wir die Einschränkungen durch begrenzte Stromversorgung überwinden. Wir streben eine elektrifizierte Zukunft an, die durch drahtloses Power Sharing angetrieben wird.“

„Wir sind sehr stolz darauf, dass STIWA sich für die passive NFC-Schlosslösung von Infineon entschieden und sie in ihr Smart Lock Design integriert hat. Mit deren ausgezeichneten Design- und Produktionsleistungen haben unsere Kunden einen zuverlässigen Partner, um gebrauchsfertige Schlossfunktionen nahtlos in ihre Endprodukte zu integrieren“, sagt Dr. Qi Zhu, Director Product Marketing and Business Development für NFC-Lösungen bei der Division Power & Sensor Systems von Infineon. „Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit STIWA, die es uns ermöglicht, unseren Kunden fortschrittliche passive Schließlösungen anzubieten.“

STIWA auf der Parcel and Post Fair

Auf der Parcel and Post Fair vom 24. bis 26. Oktober in Amsterdam lädt STIWA Besucher dazu ein, die Möglichkeiten von SMALOX, basierend auf der NFC-Technologie von Infineon, zu erkunden und herauszufinden, wie die smarte Schlosslösung bisherige Abläufe verändern kann. Die Messe bietet eine Plattform für Branchenexperten, mit der die Zukunft des sicheren Zugangs- und Energiemanagements erlebt werden kann. Auf der Parcel and Post Fair in Amsterdam können die Besucher am STIWA-Stand (Stand Nr. 11.338) SMALOX selbst aus nächster Nähe erleben.

Über STIWA Group:

Die STIWA Group ist ein dynamisches Unternehme in der Welt der Automatisierung, Fertigung und Softwarelösungen. Mit mehr als 50 Jahren Branchenführerschaft hat es die Stärken von drei verschiedenen Geschäftsbereichen genutzt, um ein wirklich einzigartiges und unvergleichliches Ökosystem auf dem Markt zu schaffen. Das Engagement des Unternehmens, innovative Ideen in erfolgreiche Lösungen zu verwandeln, wird durch einen umfassenden Ansatz verdeutlicht. Vom hochmodernen Maschinenbau bis hin zu effizienten Hochleistungs-Produktionstechnologien und hochentwickelten Software-Tools hat STIWA im Zeitalter von Industrie 4.0 neue Branchenstandards für Qualität, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz gesetzt.

Mit zwölf Standorten weltweit, einem Umsatz von über 335 Millionen Euro und einem engagierten Team von mehr als 2.300 Mitarbeitern hat sich die STIWA Group zu einem globalen Automatisierungsunternehmen entwickelt. Sie ist stolz darauf, internationale Unternehmen wie Volkswagen, Bosch, Magna und Greiner mit durchgängigen, leistungsstarken und standardisierten Lösungen von der Produktkonzeption bis zur automatisierten Serienproduktion zu beliefern.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.STIWA.com.

Pressekontakt STIWA Group:

Hadmar Hölzl, Head of Communications & Marketing

+43 664 80803 812

hadmar.hoelzl@STIWA.com