Infineon und Apex.AI kombinieren AURIX™ TC3x-Mikrocontroller mit Apex.Grace und beschleunigen so die Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge

München und Palo Alto, Kalifornien – 16. März 2022 – Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und Apex.AI, ein Unternehmen, das sicherheitszertifizierte Software für Mobilität und autonome Anwendungen entwickelt, arbeiten gemeinsam an einer Plattform, welche die Software-Entwicklung für Automobilkunden deutlich beschleunigt. Die Unternehmen haben das Software Development Kit (SDK) von Apex.AI und den AURIX™ TC3X-Mikrocontroller von Infineon kombiniert, um schneller sicherheitskritische Automotive-Funktionen in die Fahrzeuge der Zukunft zu integrieren.

„Der AURIX TC3x ist in der Automotive-Branche weit verbreitet und bekannt für seine Zuverlässigkeit, skalierbare Leistung und einen umfangreichen Kundenstamm“, sagt Thomas Schneid, Senior Director Software, Partnership & Ecosystem Management von Infineon. „Gemeinsam mit Apex.AI beschleunigen wir nun die Software-Entwicklung und Implementierung von Mikrocontrollern, um softwaredefinierte Fahrzeuge zu ermöglichen. Neue Anwendungen im Auto erfordern neue Software (SW)-Ökosystemkomponenten, die unsere bestehenden SW-Umgebungen ergänzen und verbessern.“

„Die Mobilitätsbranche befindet sich im Umbruch von hardwaregesteuerten Produkten hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen. Die Verbindung der AURIX TC3x-Mikrocontroller-Familie von Infineon, der führenden Embedded-Sicherheitssteuerung für Fahrzeuge, mit Apex.Grace™ wird die Entwicklungszeiten erheblich verkürzen und die Einrichtungskosten senken“, sagt Dr. Jan Becker, Mitbegründer und CEO von Apex.AI.

Der AURIX TC3x von Infineon ist einer der weltweit wichtigsten Embedded-Safety-Controller, der die ASIL-D-Zertifizierung nach der Norm ISO 26262 2018 erhalten hat; ASIL D ist die höchste Stufe der funktionalen Sicherheit im Automobil. Führende Computerplattformen für automatisiertes Fahren verlassen sich auf den Mikrocontroller als Sicherheits-Hostcontroller, da er die für das automatisierte Fahren erforderliche Sicherheit und Leistung bietet. Apex.Grace, früher bekannt als Apex.OS, ist das erste vollständige SDK für Software-definierte Fahrzeuge (SDV), das nach ISO 262626 ASIL D zertifiziert ist.

Apex.Grace ist die erste Wahl für die effiziente Entwicklung von Anwendungssoftware für softwaredefinierte Fahrzeuge. Apex.Ida, früher bekannt als Apex.Middleware, bietet eine vollständige und integrierte Lösung für die Kommunikation innerhalb und zwischen elektronischen Steuergeräten (ECU) und die Kommunikation mit der Cloud. Die beiden Unternehmen zeigen, dass die Entwicklung und Integration von eingebetteten sicherheitskritischen Automotive-Anwendungen erheblich beschleunigt werden kann.

Apex.Grace basiert auf dem Open-Source-Roboterbetriebssystem (ROS). ROS ist zwar de facto der Industriestandard für die Entwicklung von Prototypen für Robotik- und Mobilitätsanwendungen, erfüllt jedoch nicht die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen für Automotive-Systeme und andere sicherheitskritische Anwendungen – eine Hürde für Hersteller. Apex.Grace ermöglicht den schnellen und effizienten Übergang von ROS-basierten Prototypen zu serienreifen Fahrzeugen und ist vom TÜV Nord nach ASIL D, der höchsten Stufe der funktionalen Sicherheit im Automotive-Bereich, zertifiziert.

Weitere Informationen

Auf dem Stand von Apex.AI (Halle 4, Stand 4-203) auf der embedded world 2023 in Nürnberg (14.-16. März 2023) demonstrieren Infineon und Apex.AI die Möglichkeiten der Plattform. Die Unternehmen zeigen, wie einfach es ist, Benachrichtigungen über den Status von Sicherheitsgurten für mehrere Sitze in einem Fahrzeug einzurichten. Die Demo verdeutlicht, wie die Signale im Fahrzeugsystem verarbeitet werden und wie eine Gurt-Warnung berechnet und an den Fahrer übermittelt wird. Dadurch wird veranschaulicht, wie die Entwicklung und Integration von eingebetteten Automotive-Anwendungen erheblich beschleunigt werden kann.

Über Apex.AI

Apex.AI ist ein globales Unternehmen, das sichere, zertifizierte, entwicklerfreundliche und skalierbare Software für softwaredefinierte Fahrzeuge und Mobilitätssysteme entwickelt. Das Flaggschiff des Unternehmens ist Apex.Grace, ein für die Automotive-Branche geeignetes, zuverlässiges Echtzeit-Softwareentwicklungskit. Apex.AI bietet Automobilherstellern, Lkw-Herstellern und Zulieferern ein Software-Entwicklungskit, das Automobilkunden dabei hilft, von hardwarezentrierten Produkten zu modernen softwarezentrierten Fahrzeugen überzugehen und Software schneller, kostengünstiger und mit geringerem Aufwand zu entwickeln. Weitere Informationen über Apex.AI sind erhältlich unter www.apex.ai. Interessierte können sich an media@apex.ai wenden.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 14. bis 16. März 2023 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin ausmachen. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embeddedworld.