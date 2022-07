Infineon präsentiert die Ein-Chip-Lösung NAC1080 mit integrierter H-Brücke für passive NFC-Schloss-Anwendungen

München – 22. Juli 2022 – 2020 wurde der globale Markt für intelligente Türschlösser auf 1,38 Milliarden USD geschätzt. Dabei lag die Nachfrage bei 8,9 Millionen Einheiten. Für den Zeitraum zwischen 2021 bis 2028 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 21,4 Prozent erwartet. [1] Mit einer integrierten H-Brücke und Energy-Harvesting-Funktionalität kann ein intelligenter Aktuator in einer Ein-Chip-Lösung mit einem Minimum an externen Komponenten implementiert werden. Die Infineon Technologies AG hat dafür einen neuen programmierbaren 32-Bit-ARM® Cortex®-M0-Mikrocontroller (MCU) mit eingebettetem Near-Field-Communication (NFC)-Frontend entwickelt. Dieser ermöglicht die kostengünstige Entwicklung von intelligenten Aktoren, wie passiven Schlössern.

Über die NFC-Schnittstelle ermöglicht der NAC1080 MCU die direkte Steuerung von Geräten über Smartphones. Erweiterte lokale und Cloud-Funktionen können innerhalb der von regionalen Vertriebspartnern angebotenen mobilen App erweitert werden. Dies reduziert die Stückliste und ermöglicht ein miniaturisiertes Produktdesign. Der NAC1080 unterstützt verschiedene Betriebsmodi und kann entweder im passiven Modus über das NFC-Feld mit der vom Mobiltelefon gewonnenen Energie oder im aktiven Modus über eine Batterie mit Strom versorgt werden. Der NAC1080 verfügt außerdem über einen integrierten AES128-Beschleuniger und einen echten Zufallszahlengenerator, der die Ver- und Entschlüsselung von Daten in einer Umgebung mit extrem niedrigem Stromverbrauch ermöglicht.

Neben der passiven NFC-Schlossanwendung kann der NAC1080 auch als Notstromversorgungsanwendung eingesetzt werden. Aktive Verschlusssysteme sind beispielsweise auf die Stromversorgung durch Batterien angewiesen. Sollten diese entladen sein, kann der NFC-Schnittstellen-IC für elektronische Geräte das Türschloss mit Energie versorgen. Da die elektrische Energie über NFC übertragen wird, kann das Öffnen in diesem Anwendungsfall länger dauern als im passiven Modus.

In der Region „Greater China“ arbeitet Infineon mit IH Tech und FIoT-Open Lab zusammen, um komplette Lösungen für intelligente NFC-Schlösser auf Basis des NAC1080 anzubieten. Diese umfassen IC-Produkte, Anwendungsentwicklung, IoT-Gerätetests, Zertifizierung und Standardisierung. Mit der Zusammenarbeit können die drei Unternehmen lokale Kunden dabei unterstützen, den Systementwicklungszyklus zu beschleunigen und die Entwicklung von Ecosystemen gemeinsam voranzutreiben.

[1] Grand View Research, Smart Lock Market Size, Share & Trends Analysis Report

Verfügbarkeit

Die NAC1080 MCU von Infineon ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen über die komplette Lösung sind erhältlich unter www.infineon.com/NAC1080.

Über IH Tech

IH Technology Limited, ein Tochterunternehmen der Contel Technology Company Limited mit Sitz in Hongkong, ist ein führender Anbieter von IC-Anwendungslösungen und IC-bezogenen Dienstleistungen, der darauf spezialisiert ist, Kunden bei der Entwicklung von Serienprodukten zu unterstützen. Dazu gehören NFC-Antennen, Schaltungshardware, Anwendungssoftware und APPs für Handheld-Geräte, sowohl für Embedded-Module als auch für Standalone-Systeme. Contel Technology Company Limited ist ein in Hongkong notiertes Unternehmen (ISIN: KYG2521A1067; Börsenkürzel: SEHK:1912). Weitere Informationen sind erhältlich unter www.conteltechnology.com.

Über FIoT-Open Lab

FIoT-Open Lab mit Sitz in Fuzhou, China, ist eine führende Plattform für neue „Smart+“-Technologien, insbesondere für IoT, Big Data und künstliche Intelligenz. FIoT-Open Lab bietet ein umfassendes Know-how in der Technologieentwicklung, Gesamtlösungen vom Design von Chips und Verpackungen bis zur Endanwendung, Zertifizierung von IoT-Geräten und Festlegung von Industriestandards. Damit baut das Unternehmen ein umfassendes IoT-Ecosystem mit technischen Mehrwertdiensten auf, um Kunden in der Region „Greater China“ zu bedienen. Weitere Informationen über FIoT-Open Lab sind erhältlich unter www.fiot-lab.org.