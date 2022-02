MERUS™ Class D Audioverstärker Multichip-Modul ermöglicht kleine Baugröße, hohe Leistungsdichte und kühlkörperfreien Betrieb

München – 18. Februar 2022 – Class D Audio-Leistungsverstärker bieten eine Kombination aus geringer Größe, geringer Wärmeabgabe, hoher Integration und hervorragender Klangqualität. Die Infineon Technologies AG stellt das MERUS™ Class D Multichip-Modul (MCM) MA5332MS mit zwei Kanälen und analogem Eingang vor, das das Potenzial der erstklassigen Leistungs- MOSFET-Technologie des Unternehmens voll ausschöpft. Es ist ein leistungsfähiges Upgrade des Vorgängers und bietet die gleiche oder sogar eine höhere Ausgangsleistung als monolithische Alternativen, ohne Kühlkörper und mit 50 Prozent weniger Platzbedarf. Mit einer Leistung von 100-400 W/Kanal ist das MA5332MS ideal für Consumer-Produkte wie integrierte Heimkinos, Soundbars, Subwoofer und Mini-Komponenten-Systeme. Es eignet sich auch gut für professionelle Anwendungen wie Aktivlautsprecher, aktive Studiomonitore, Gitarrenverstärker, Aftermarket-Autoverstärker und Schiffs-Audioverstärker.

Das MA5332MS ist in einem kompakten 7 x 7 mm 2 großen 42-Pin-QFN-Gehäuse untergebracht, enthält einen Zweikanal-PWM-Controller, einen Hochspannungs-Gate-Treiber und vier MOSFETs mit niedrigem R DS(ON) . Dank seiner Class-D-Ausgangsstufe mit sehr niedrigem R DS(on) (typisch 24,4 mΩ) kann es im absolut kühlkörperfreien Betrieb 2 x 100 W an 4 Ω oder mit einem kleinen 8°C/W-Kühlkörper 2 x 200 W an 4 Ω liefern. Im Vergleich zu anderen Single-Chip-Lösungen ist dies eine erheblich reduzierte Größe. Das Bauteil bietet Optionen für differenzielle oder unsymmetrische Eingangs- und mehrere Ausgangskonfigurationen, Single-Ended (2x SE), Bridge-Tied Load (BTL) und Parallel Single-Ended (PSE), unter Verwendung eines einzelnen oder geteilten Netzteils. Die Aktivierung einer SE-Topologie als Alternative zu BTL ermöglicht eine Reduzierung der Buskondensatoren und der Ausgangstiefpassfilter.

Als hochintegriertes MCM verfügt das MA5332MS auch über Schutzschaltungen für Funktionen wie Überstrom-, Übertemperatur- und Unterspannungsschutz mit Selbstrückstellfunktion. Diese On-Chip-Schutzschaltung spart Zeit für das Design externer Schutzschaltungen. Darüber hinaus sorgt ein neues internes Logikschema zur Steuerung des Soft-Start-Betriebs für eine weitere Reduzierung von Klick- und Pop-Geräuschen. Dank seiner verbesserten Eigenschaften reduziert das MA5332MS die Materialkosten und den Aufwand für das Wärmemanagement, bietet mehr Platz für das industrielle Design und zeichnet sich durch einen hervorragenden Wirkungsgrad und geringe Ausgangsverzerrungen aus.

Verfügbarkeit

Das MERUS Class D Audioverstärker Multichip-Modul MA5332MS kann ab sofort in einem PG-IQFN-42-Gehäuse bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/ma5332ms und www.infineon.com/merus.