Neuwahlen zum Infineon-Aufsichtsrat – Dr. Wolfgang Eder und Hans-Ulrich Holdenried scheiden zur kommenden Hauptversammlung aus, Dr. Herbert Diess und Klaus Helmrich als Nachfolger nominiert

Neubiberg, 16. Dezember 2022 – Der Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG schlägt in Vorbereitung der Hauptversammlung am 16. Februar 2023 vor, zur Begleitung der jüngst beschlossenen, langfristigen Weichenstellungen auch Veränderungen in seiner Zusammensetzung vorzunehmen. Dr. Wolfgang Eder (70), seit 2019 Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Hans-Ulrich Holdenried (71) haben sich in diesem Zusammenhang entschieden, zur Erneuerung des Aufsichtsrats beizutragen und zur nächsten Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden. Nachfolgekandidaten sind Dr. Herbert Diess (64) und Klaus Helmrich (64). Vorbehaltlich des Votums der Hauptversammlung wird angestrebt, dass Dr. Diess den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt.

„Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Veränderungen im Aufsichtsrat vorzunehmen“, sagt Dr. Eder, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Infineon. „Zum einen ist Cypress, die mit rund 10 Milliarden USD Kaufpreis größte Akquisition von Infineon, heute erfolgreich integriert. Zum anderen leistet das neue Vorstandsteam mit Jochen Hanebeck an der Spitze hervorragende Arbeit. Gemeinsam haben wir vor dem Hintergrund des erfolgreichsten Geschäftsjahres in der Unternehmensgeschichte mit dem jüngst beschlossenen neuen Target Operating Model langfristige Weichenstellungen für Infineon vorgenommen. Ich freue mich, dass ich in einer entscheidenden Phase zum Erfolg von Infineon beitragen durfte. Um eine von Altersüberlegungen unabhängige, längerfristig wirksame Neuordnung des Aufsichtsrats zu ermöglichen, werde ich nicht erneut kandidieren. In Anbetracht des sehr herausfordernden Umfelds, in dem Infineon agiert, freue ich mich, dass mit Dr. Herbert Diess der ideale Kandidat für die Nachfolge bereitsteht. Er kennt das Unternehmen und das industrielle Umfeld sehr gut.“

„Die Leistungs- und Produktivitätssteigerungen der Halbleiterindustrie ermöglichen rasante Fortschritte neuer Technologien in verschiedensten Branchen. Infineon nimmt dabei weltweit eine besondere Position ein. Die Gewinnung elektrischer, klimaschützender Energie aus Wind und Sonne sowie Verteilung, Wandlung und Nutzung werden dank Leistungshalbleitern von Infineon hocheffizient und wirtschaftlich attraktiv. Infineons Sensoren und Mikrocontroller sorgen dafür, dass unsere Umwelt immer vernetzter und intelligenter zusammenwirkt und so etwa zukunftsfähige Mobilität entstehen kann. Dieses Umfeld bietet mit den großen Trends Dekarbonisierung und Digitalisierung herausragende Wachstumschancen für Infineon. Das Unternehmen ist in einer zunehmenden Rolle als Befähiger für die Lösung der großen, globalen Aufgaben. Infineon auf diesem Weg zu begleiten, ist für mich eine große Motivation“, sagt Dr. Diess.

„Der Klimawandel ist die Herausforderung unserer Zeit. Dekarbonisierung und Digitalisierung sind die Schlüssel, um sie zu meistern. Damit Infineon seinen Beitrag auch langfristig leisten kann, haben wir zusammen mit dem Aufsichtsrat gerade entscheidende Beschlüsse zur Ausrichtung gefasst. Im Namen des gesamten Vorstands danke ich Dr. Wolfgang Eder und Hans-Ulrich Holdenried herzlich für die außerordentlich vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit. Gleichzeitig freuen wir uns über die Kandidatur von Dr. Herbert Diess und Klaus Helmrich als ausgewiesene Experten für die großen Themen, die die Zukunft unseres Geschäfts bestimmen“, sagt Jochen Hanebeck, Vorsitzender des Vorstands.

Dr. Wolfgang Eder ist seit 2018 Mitglied des Aufsichtsrats von Infineon, seit 2019 als Vorsitzender. Der Jurist ist seit 2022 zudem Vorsitzender des Aufsichtsrats der voestalpine AG. Von 1978 bis 2019 hatte er bereits der voestalpine AG angehört, von 2004 bis 2019 als Vorsitzender des Vorstands.

Hans-Ulrich Holdenried ist seit 2010 Mitglied des Aufsichtsrats von Infineon. Seit 2009 ist er selbstständiger Unternehmensberater. Zuvor war er von 1976 bis 2008 für Hewlett-Packard tätig, zuletzt 2004 bis 2008 als Geschäftsführer der Hewlett-Packard Deutschland GmbH.

Dr. Herbert Diess war von 2018 bis 2022 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG. Seine Karriere hatte er 1989 bei der Robert Bosch GmbH begonnen. Es folgten leitende Positionen in der BMW AG (2007 bis 2015 Vorstandsmitglied) sowie im VW-Konzern. Von 2015 bis 2020 war er Mitglied des Aufsichtsrats von Infineon.

Klaus Helmrich ist Aufsichtsratsmitglied der ZF Friedrichshafen AG und der Festo SE & Co. KG sowie Mitglied des Stiftungsrats der Friedhelm Loh Stiftung. Zuvor war er insgesamt 35 Jahre bis 2021 in verschiedenen Positionen für die Siemens AG tätig, seit 2011 als Mitglied des Vorstands und seit 2019 als CEO Digital Industries.