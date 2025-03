Infineon treibt Edge-AI-Computing auf PSOC™ Edge mit NVIDIA® TAO Toolkit Integration voran

München - 11. März 2025 – Die Infineon Technologies AG gibt heute die Unterstützung von NVIDIA® TAO-Modellen auf der PSOC™ Edge Mikrocontroller-Familie (MCUs) bekannt. MCUs sind das Herzstück moderner Elektronik. Die Kombination aus dem PSOC Edge Hochleistungs-MCU mit NPU-Hardwarebeschleunigung und einem fortschrittlichen KI-Toolkit kann den Einsatz von KI-Modellen in stromsparenden MCUs beschleunigen.

Die PSOC Edge MCU-Familie von Infineon ist ausgestattet mit Arm® Cortex®-M55-Prozessoren und Ethos-U55 microNPU und bietet energieeffiziente Machine Learning-Funktionen am Edge. Die Kombination dieser vielseitigen Mikrocontroller mit den leistungsstarken NVIDIA TAO-Modellen und dem Fine-Tuning-Toolkit vereinfacht die Erstellung, Anpassung und den Einsatz von hochpräzisen KI-Modellen.

„NVIDIA ist ein wichtiger Akteur im Bereich Künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Wir bei Infineon und unsere führenden Kunden, die sich mit Bildverarbeitungs-, Audio- und Sprachanwendungen beschäftigen, freuen uns daher sehr über diese Integration“, sagt Steve Tateosian, Senior Vice President IoT Compute & Wireless bei Infineon. „Durch die Integration des NVIDIA TAO Toolkits in unser PSOC Edge-Portfolio ermöglichen wir die Entwicklung intelligenterer und effizienterer Systeme, die am Edge des Netzwerks arbeiten und reale Herausforderungen schnell und präzise lösen. Das beschleunigt die Markteinführung von Machine Learning-fähigen Anwendungen in der Industrieautomatisierung, Medizintechnik, im Consumer-Bereich und bei intelligenten IoT-Lösungen erheblich.“

„NVIDIA TAO bringt die neuesten Fortschritte bei Computer-Vision-Modellen und Feinabstimmungs-Workflows bis weit ans Edge“, sagt Deepu Talla, Vice President Robotics and Edge Computing bei NVIDIA. „Die Integration von NVIDIA TAO in den Infineon PSOC Edge vereinfacht die Entwicklung und den Einsatz von maßgeschneiderter KI in einer Vielzahl von Geräten.“

Die Integration der NVIDIA TAO-Funktionen wird für die gesamte PSOC Edge-Familie verfügbar sein, zusammen mit einem umfassenden Entwicklungsökosystem, einschließlich Tools, Bibliotheken und Dokumentation, um Innovationen zu beschleunigen und die Markteinführungszeit für KI-fähige Anwendungen zu verkürzen.

Infineon liefert komplette Systemlösungen für Edge-AI. Die Verlagerung von Intelligenz zum Edge ermöglicht neue und fortschrittliche IoT-Anwendungsfälle, da sie den Systemdeterminismus, den Datenschutz und die Sicherheit verbessert und gleichzeitig die Latenzzeit, die Systemleistung und die Kosten für KI-fähige Lösungen reduziert.

Weitere Informationen gibt es unter: www.infineon.com/PSOCEdge