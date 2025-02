Infineon präsentiert auf der Embedded World 2025 innovative Mikrocontroller-Lösungen für erstklassige Designs

München, 27. Februar 2025 – Um zuverlässig funktionieren zu können, sind elektronische Geräte und Systeme – von der Autobranche über die Industrie bis hin zur Unterhaltungselektronik – auf leistungsstarke, effiziente und sichere Mikrocontroller angewiesen. Auf der Embedded World 2025 in Nürnberg präsentiert die Infineon Technologies AG, wie ihre innovativen Halbleiterlösungen diese Anforderungen erfüllen und den Fortschritt weiter vorantreiben. Das Unternehmen wird hochwertige Mikrocontroller mit den neuesten Technologien, verbesserter Sicherheit und hoher Präzision vorstellen, die eine hervorragende Leistung bei geringem Energiebedarf bieten. Getreu dem Motto „Driving decarbonization and digitalization. Together.“ werden am Infineon-Stand in Halle 4A (Stand #138) Highlights aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und IoT, Automotive und Industrie vorgestellt, die zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Zudem können sich Kunden für die digitale Plattform von Infineon registrieren – der perfekte Ort, um während und nach der Veranstaltung tiefer in die verschiedenen auf der Embedded World vorgestellten Technologien einzutauchen.

Highlight-Themen von Infineon auf der Embedded World 2025

Führende Mikrocontroller: Die Welt der vernetzten Geräte erfordert höchste Zuverlässigkeit, präzise Berechnungen, robuste Sicherheit, Energieeffizienz und benutzerfreundliche Bauteile für hochwertige Designs. Auf der Embedded World stellt Infineon sein umfangreiches MCU-Portfolio mit innovativen Lösungen vor. Dazu gehören: PSOC™-Mikrocontroller-Familien TriCore™-basierte AURIX™-Familie AIROC™ Wi-Fi-connected MCUs MOTIX™ MCUs

Infineon bereitet den Weg für RISC-V im Automobilsektor: Infineon setzt sich dafür ein, RISC-V als offenen Standard für Automobilanwendungen zu etablieren und arbeitet mit wichtigen Partnern im Ökosystem zusammen, um die Einführung und Reife von RISC-V-basierten Lösungen zu beschleunigen.

CRA-fähige IoT-Lösungen: Sicherheit ist eine Voraussetzung für vernetzte Geräte und kann entweder durch eine gesicherte MCU oder ein diskretes Sicherheitselement erreicht werden. Verbindliche Vorschriften wie der European Cyber Resilience Act (CRA) oder globale Initiativen wie Matter zielen darauf ab, Nutzer und Nutzerinnen sowie Unternehmen zu schützen, die digitale Produkte und Software verwenden. Um diese Anforderungen zu erfüllen, bietet Infineon mit Edge Protect eine Reihe von hochsicheren, CRA-fähigen Lösungen an: Die PSOC-Mikrocontroller besitzen robuste Sicherheitsfunktionen, während sich die diskreten OPTIGA™-Sicherheitselemente nahtlos in jedes PSOC integrieren lassen.

Systemlösungen: Um Entwicklerinnen und Entwicklern zu helfen, MCUs optimal zu nutzen, bietet Infineon ein umfassendes Angebot an Software-Lösungen, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten sind. DEEPCRAFT™ Studio, die KI-Entwicklungsplattform von Infineon, und die DEEPCRAFT Ready Models bieten eine benutzerfreundliche, ganzheitliche Entwicklungserfahrung für Machine Learning – von der Dateneingabe bis zur Modellbereitstellung. ModusToolbox™, eine Suite von Entwicklungstools, Bibliotheken und eingebetteten Laufzeitressourcen, bietet eine flexible und leistungsstarke Entwicklungserfahrung.

Künstliche Intelligenz (KI) ermöglichen: KI verändert unsere Welt. Um ihr volles Potenzial ausschöpfen zu können, benötigen Unternehmen einen Partner, der ein vielfältiges Portfolio an KI-Hardware- und Software-Lösungen anbietet – von KI im Automobilbereich über AIoT bis hin zu industrieller KI. Infineon bietet spezialisierte Mikrocontroller und hochpräzise Sensoren, die intelligente und adaptive Edge-AI-Systeme ermöglichen. Die leistungsstarken und energieeffizienten Stromversorgungslösungen von Infineon unterstützen nachhaltig die wachsenden Anforderungen von KI-Anwendungen.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 11. bis 13. März 2025 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an media.relations@infineon.com. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embedded-world.