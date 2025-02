Edge-AI-Plattform DEEPCRAFT™ Studio von Infineon unterstützt ab sofort Computer Vision mit Ultralytics YOLO-Modellen

München, 26. Februar 2025 – Die Infineon Technologies AG hat die Unterstützung für Computer Vision in DEEPCRAFT™ Studio bekannt gegeben und erweitert damit das bestehende Angebot für Audio-, Radar- und weitere Zeitseriendaten. Damit bietet die Plattform die Möglichkeit, Edge-AI-Modelle für die Bildverarbeitung mit geringem Stromverbrauch und Speicherkapazitäten zu entwickeln. Entwicklerinnen und Entwickler von Machine Learning-Modellen können dies für unterschiedlichste Anwendungsfälle nutzen. So lassen sich im industriellen Umfeld visuelle Inspektionen in Echtzeit durchführen oder Maschinen in Anwesenheit eines Menschen aus Sicherheitsgründen abschalten. Im Smart Home-Bereich können intelligente Geräte Objekte, Menschen oder Haustiere überwachen. Die Anwendungsfälle, die durch den Einsatz von Edge-AI eröffnet werden, sind vielschichtig.

„Die neuen Updates für DEEPCRAFT Studio optimieren jeden Schritt in der Entwicklung von KI-Modellen für bildverarbeitungsbasierte Anwendungsfälle“, sagt Alexander Samuelsson, Produktmanager DEEPCRAFT Studio. „Angefangen bei der Datenerfassung und Datenvorverarbeitung bis hin zum Einsatz der Modelle. So bieten wir Entwicklerinnen und Entwicklern eine echte End-to-End-Unterstützung für die Bildverarbeitung. Mit dieser Unterstützung in Verbindung mit PSOC™ Edge Hochleistungs-MCUs von Infineon für Maschine Learning sind Kunden von Infineon gut gerüstet, um ihre Produkte mit erstklassigen Edge-AI Funktionen auszustatten.“

Die neuen Einsatzmöglichkeiten werden auf der Embedded World 2025 in Nürnberg in einer Computer-Vision-Demo präsentiert. Sie zeigt die hochmoderne Objekterkennung mit Ultralytics YOLO-Modellen, die es ermöglichen, mit DEEPCRAFT Studio eigene Computer-Vision-Lösungen zu trainieren. Der Einsatz von Ultralytics YOLO-Modellen in DEEPCRAFT Studio verkürzt die Trainingszeit bei gleichbleibend hoher Genauigkeit erheblich und macht den Einsatz von künstlicher Intelligenz schneller und effizienter.

Diese Erweiterungen von DEEPCRAFT Studio in Verbindung mit der einzigartigen grafikbasierten Benutzeroberfläche der Plattform ermöglichen es, Modelle während des Entwicklungszyklus zu iterieren. Entwicklerinnen und Entwickler können ihr Modell in Echtzeit mit dem eigenen Computer und ihrer eigenen Kamera betreiben und so sicherstellen, dass es wie vorgesehen funktioniert, bevor es auf die Hardware übertragen wird. Das beschleunigt die Modellentwicklung, da Verbesserungen vorgenommen werden können, noch bevor es eingesetzt wird.

Verfügbarkeit

Die neue Version von DEEPCRAFT Studio mit Unterstützung für Vision wird im April veröffentlicht. Bei Neustart der Plattform erfolgt eine automatische Aktualisierung. Entwickler können Studio hier herunterladen, um sicherzustellen, dass sie Zugriff auf die neue Version haben, sobald sie veröffentlicht wird.

Weitere Informationen zu DEEPCRAFT gibt es unter https://www.infineon.com/deepcraft

Ultralytics, ein führendes Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und Entwickler der Ultralytics-Objekterkennungsmodelle YOLOv5, YOLOv8 und YOLO11, treibt mit mehr als 72 Mio. Pip-Downloads, mehr als 100.000 GitHub-Sternen und mehr als 5.000 Forschungszitaten die Entwicklung modernster Computer-Vision-Lösungen branchenübergreifend voran und macht KI weltweit schneller, intelligenter und zugänglicher.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 11. bis 13. März 2025 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an media.relations@infineon.com. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embedded-world.