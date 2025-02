Infineon wird Teil des Mastercard Greener Payments Partnership und treibt nachhaltige Zahlungskarten voran

München, 24. Februar 2025 – SECORA™ Pay Green der Infineon Technologies AG ebnet den Weg für nachhaltigere Zahlungskarten. Diese Innovation und der aktive Beitrag des Unternehmens, CO 2 -Emissionen einzusparen, haben Mastercard dazu bewogen, Infineon in das Partnernetzwerk der Greener Payments Partnership (GPP) aufzunehmen. Mastercard und seine Industriepartner arbeiten kontinuierlich und aktiv an der Reduzierung des Plastikverbrauchs in der Zahlungskartenbranche und suchen nach umweltfreundlichen Lösungen für Zahlungskartenkörper. Bisher wurden bereits erhebliche Fortschritte erzielt. So werden Materialien verstärkt wiederverwendet, die Recyclingfähigkeit am Ende des Lebenszyklus einer Karte verbessert und das Gesamtvolumen an Plastik, das in Mastercard-Karten zum Einsatz kommt, verringert. Infineon leistet mit seiner Expertise bei der Reduzierung von CO₂-Emissionen in einer nachhaltigen Chip- und Modulproduktion einen wichtigen Beitrag zur Partnerschaft: SECORA Pay Green ist die technische Grundlage für die Herstellung eines vollständig recycelbaren kontaktlosen Dual-Interface-Kartengehäuses ohne zusätzliche Antenne.

Laut ABI Research [1] bevorzugen Kunden zunehmend Finanzinstitute, die Wert auf nachhaltige Bankpraktiken legen. Außerdem wächst die Anzahl an Vorschriften und gesetzlichen Richtlinien für den Umweltschutz in der Finanzbranche stetig. Es wird prognostiziert, dass die Zahl der Zahlungskarten aus recyceltem PVC (rPVC) bis zum Jahr 2028 auf rund 1,2 Milliarden weltweit ausgelieferte Karten steigt. Dies sind fünfmal so viele Karten wie noch im Jahr 2022 mit 226 Millionen ausgelieferten Karten. „Mit der Einführung von SECORA Pay Green setzen wir nicht nur einen neuen Standard für nachhaltige Zahlungskarten, sondern bereiten auch den Weg für eine grünere Zukunft in der Zahlungsindustrie“, sagt Tolgahan Yildiz, Leiter der Produktlinie Trusted Mobile Connectivity and Transactions bei Infineon. „Durch die Reduzierung der CO 2 -Emissionen und die Vereinfachung des Recyclings ermöglichen wir es Finanzinstituten und Kartenherausgebern, einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und gleichzeitig die wachsende Kundennachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen zu bedienen.“

„Unsere aktuellen Produktangebote haben bewiesen, dass Zahlungskarten mit verbesserter Recyclingfähigkeit aus Quellen hergestellt werden können, die den Erstgebrauch von Plastik reduzieren“, sagte Joe Pitcher, Vice President des Mastercard Sustainable Card Program. „Um diese Entwicklung und die CO 2 -Reduzierung weiter voranzutreiben, unterstützen wir Innovationen wie SECORA Pay Green von Infineon, das innovatives Denken und die Bereitschaft zeigt, Produkte so weiterzuentwickeln, dass sie die Umwelt weniger belasten.“

In Zukunft werden sich Mastercard und seine Partner mehr und mehr darauf konzentrieren, die CO₂-Emissionen des gesamten Karten-Ökosystems zu bewerten und zu reduzieren, einschließlich Chip, Modul und Inlay. Infineon wird diese Bemühungen unterstützen und als neues Mitglied der Greener Payment Partnership von Mastercard dabei zu helfen, den Weg für ein noch umfangreicheres nachhaltiges Zahlungskartenangebot zu ebnen. Die exceet Card Group, ein führender europäischer Kartenhersteller, sind die ersten, die den Mastercard Letter of Approval auf Basis von Infineon SECORA Pay Green erhalten haben, um nachhaltige kontaktlose Zahlungskarten ohne zusätzliches Karteninlay ausliefern zu können.

SECORA Pay Green für eine nachhaltigere Zukunft

SECORA Pay Green ist ein wichtiger Teil der Klimastrategie von Infineon, um bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen. [2] Die Sicherheitslösung ermöglicht die Herstellung eines vollständig recycelbaren kontaktlosen Dual-Interface-Zahlungskartenkörpers aus umweltfreundlichen und lokal beschaffbaren Materialien.

[1] ABI Research 2023

[2] Klimaneutralität für den Klimaschutz; https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/sustainability/Environmental-Sustainability-and-Climate-Protection/Carbon-Neutrality/

Erfahren Sie mehr über SECORA™ Pay Green hier: www.infineon.com/secorapaygreen