Für schnellere und einfachere Software-Entwicklung: Infineon präsentiert Drive Core für AURIX™, TRAVEO™ und PSOC™

München, 7. März 2025 – Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) bringt Drive Core auf den Markt, ein skalierbares Software-Bundle-Portfolio für AURIX™, TRAVEO™ und PSOC™, das einen schnellen Einstieg in die Entwicklung von Automotive-Software ermöglicht. Drive Core kombiniert Software und Tools von Infineon und Drittanbietern, die im Rahmen einer dreimonatigen Evaluierungslizenz sofort einsatzbereit sind.

„Mit der Einführung von Drive Core beschleunigen und vereinfachen wir die Software-Entwicklung unserer Kunden und reduzieren gleichzeitig die Komplexität ihres Lieferantenmanagements“, sagt Patrick Will, Senior Director bei Infineon. „Drive Core bietet perfekt aufeinander abgestimmte Tools für den gesamten R&D-Prozess, indem es die Softwarekomponenten und Toolchains unserer Partner und unsere eigenen vorintegriert und so den Migrationsaufwand minimiert.“

Infineon bringt die ersten fünf Softwarepakete zur Embedded World 2025 auf den Markt und deckt damit AURIX, TRAVEO T2G und PSOC 4 HV ab. Die Softwarepakete sind im Rahmen einer dreimonatigen Evaluierungslizenz verfügbar.

AURIX Drive Core AI: TC4x PPU modellbasierte Entwicklung

Das AURIX Drive Core AI-Bundle integriert Tools und Softwarekomponenten von Drittanbietern und ermöglicht es Entwicklern, die TC4x Parallel Processing Unit (PPU) mithilfe von modellbasiertem Design effizient zu evaluieren. Die PPU ist eine Hochleistungs-Computingplattform, die auf die Anforderungen der Elektromobilität und des autonomen Fahrens zugeschnitten ist. Die Lösung ermöglicht ein einfaches und schnelles Aufsetzen eines modellbasierten Designflusses mit MATLAB Simulink und dem AURIX-Hardware-Supportpaket. Neben den erforderlichen Compiler-Tools, Compute- und neuronalen Netzwerk-Bibliotheken enthält das Paket auch fertig verwendbare Simulink-Beispiele und ein umfassendes Tutorial. Das Paket wurde in Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern von Infineon, darunter HighTec, MathWorks und Synopsys, entwickelt und bietet leistungsstarke Simulations- und Designfunktionen für Entwickler im Automotive-Bereich.

AURIX Drive Core AUTOSAR: TC4x mit Vector MICROSAR und Tasking-Compiler

Das Softwarepaket AURIX Drive Core AUTOSAR ist darauf ausgelegt, AUTOSAR-basierte Projekte für verschiedene Safety-Anwendungen wie beispielsweise ADAS oder Zonen-Controller zu optimieren. Zu den eingebetteten Softwarekomponenten gehören der MCAL-Treiber von Infineon und MICROSAR Classic, ein vorintegrierter echtzeitfähiger Basissoftware-Stack von Vector. Tasking komplettiert das Paket mit seiner neuesten zertifizierten Entwicklungs-Toolchain für TC4x.

AURIX Drive Core für NeuSAR: TC4x mit unserem Entwicklungspartner Neusoft Reach für NeuSAR cCore

Das AURIX Drive Core Bundle für NeuSAR, das auf den chinesischen Automotive-Markt abzielt, enthält alle erforderlichen Tools und Software, um eine vollständige AUTOSAR-Classic-Lösung auf dem TC4x zu entwickeln. Es umfasst NeuSAR cCore 4.0, eine AUTOSAR-Softwareplattform gemäß R21-11, einschließlich einer vollständigen Security-Lösung und eines Bootloaders – zertifiziert gemäß ISO 21434 ASIL-D. Die Softwareplattform ist vorintegriert mit Infineons AUTOSAR-MCAL-Treibern und C/C++-Compiler-Tools von HighTec. Entwickler können sofort mit verschiedenen Beispielprojekten beginnen. Eine umfassende Dokumentation in chinesischer und englischer Sprache berücksichtigt lokale Anforderungen

TRAVEO T2G Drive Core Graphics: Grafiktreiber und QT-Grafikstack

Das TRAVEO T2G Drive Core Graphics-Bundle ermöglicht es Kunden, TRAVEO T2G für Cockpit-Anwendungen zu evaluieren. Es umfasst eine Hardware-Abstractionlayer und Grafiktreiber von Infineon, einen IAR-Compiler und wird durch erweiterte Grafikfunktionen und AUTOSAR-Kompatibilität des Qt-for-MCUs-Grafikstacks ergänzt. Das Paket für den TRAVEO T2G, wird durch Infineons MCAL und QTs Grafik komplettiert.

PSOC 4 HV Drive Core Control: APDL mit Vector OS

Infineon führt ein Paket mit dem Vector-Produkt MICROSAR IO ein, das als Basissoftware verwendet wird. Bei MICROSAR IO handelt es sich um eine schlanke und effiziente, gesicherte Base-Layer-Software für kleine mechatronisch-elektronische Steuergeräte in Automotive-Anwendungen. MICROSAR IO wurde für Automotive-Systeme wie Batteriemanagement, Parksensoren und Klimaanlagen entwickelt und legt den Schwerpunkt auf Kosteneffizienz, Wiederverwendbarkeit und Herstellerunabhängigkeit. In Kombination mit dem PSOC 4-Mikrocontroller von Infineon bietet das Paket eine Lösung, die Rechenressourcen spart, die Gesamtsystemkosten senkt und für zuverlässige Funktionalität in kritischen Bereichen sorgt.

Verfügbarkeit

Die beschriebenen ersten Softwarepakete werden auf der Embedded World 2025 in Nürnberg vom 11. bis 13. März vorgestellt. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/drivecore.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 11. bis 13. März 2025 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an media.relations@infineon.com. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embedded-world.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

Follow us: X - Facebook - LinkedIn