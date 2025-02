Infineon präsentiert den neuen OPTIREG™ TLF35585 Power-Management-IC für anspruchsvolle Automotive-Anwendungen

München, 6. Februar 2025 – Das Portfolio der OPTIREG™ Power Management-ICs (PMICs) umfasst hocheffiziente Spannungsregler, einschließlich Vor- und Nachregler-Architekturen mit DC-DC-, Linearspannungsreglern und Trackern. Neben der Stromversorgung sind zusätzliche Monitorings- und Steuerungsfunktionen integriert, die es Kunden ermöglichen, Automotive-Steuergeräte für sicherheitsrelevante Anwendungen zu entwickeln. Um die Entwicklung weiter zu unterstützen, erweitert die Infineon Technologies AG die OPTIREG PMIC-Familie nun um den OPTIREG PMIC TLF35585, eine integrierte Multi-Rail-Stromversorgungslösung für anspruchsvolle Automotive-Systeme. Der TLF35585 bietet eine zuverlässige Stromversorgung für AURIX™ und andere Mikrocontroller und ermöglicht robuste Systeme mit höchsten Anforderungen an die funktionale Sicherheit. Die neuen Stromversorgungslösungen sind daher ideal für funktionale Sicherheitsanwendungen in rauen Automotive-Umgebungen, insbesondere in den Bereichen Fahrwerk, Antriebsstrang, Domain Control und Getriebe.

Der PMIC TLF35585 enthält einen Boost-Buck-Vorregler, der die Nachreglerschienen für die Mikrocontroller-Versorgung, die Kommunikationsversorgung und eine präzise Spannungsreferenz bereitstellt. Außerdem sind zwei Tracker enthalten, die die Spannungsreferenz überwachen und externe Sensoren versorgen. Zu den wichtigsten Überwachungsfunktionen des TLF35585 gehören ein konfigurierbarer Fenster-Watchdog (zeitbasierter Trigger), ein Funktions-Watchdog (Frage- und Antwort-basierter Trigger), eine Fehler-Pin-Überwachung sowie eine Spannungsüberwachung. Für die Interaktion mit Mikrocontrollern stehen zudem eine 16-Bit-SPI-, Interrupt- und Reset-Funktion zur Verfügung. Das Bauteil wurde gemäß der Norm ISO 26262 für Systeme bis ASIL D entwickelt und unterstützt einen erweiterten Sperrschichttemperaturbereich von bis zu 175°C. Der weite Schaltfrequenzbereich ermöglicht die Optimierung des Wirkungsgrades und den Einsatz kleiner Filterkomponenten. Darüber hinaus integriert der IC eine flexible Zustandsmaschine, das Wake-up-Konzept mit Timer und einen Stand-by-Regler, wodurch das Bauteil für zahlreiche Anwendungen geeignet ist. Der OPTIREG PMIC TLF35585 ist entweder in einem kleinen VQFN-48-Gehäuse oder in einem TQFP-48-Gehäuse erhältlich – beide Gehäuse sind thermisch optimiert und vollständig AEC-Q100-qualifiziert (Grade 0).

Verfügbarkeit

Der OPTIREG PMIC TLF35585 ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/optireg-pmic .