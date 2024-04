Infineon präsentiert das XENSIV™ Sensor Shield für Arduino mit Sensoren von Infineon und Sensirion für Smart Home-Anwendungen

München, 5. April 2024 – Die Infineon Technologies AG hat das XENSIV™ Sensor Shield für Arduino angekündigt, ein vielseitiges Tool, das für die Evaluierung intelligenter Sensorsysteme in Smart-Home- und Consumer-Anwendungen entwickelt wurde. Das Shield enthält eine breite Palette von Sensoren aus dem Infineon-Portfolio sowie den Feuchtigkeits- und Temperatursensor SHT35 von Sensirion. Dieser optimiert die Einsatzmöglichkeiten des Shields und verbessert den Design-Prozess für die Kunden von Infineon. Mit dem Shield können Entwicklerinnen und Entwickler schneller sensorbasierte Anwendungen evaluieren, prototypisieren und entwickeln, indem sie die Mikrocontroller, kabellose Konnektivität und die Sicherheitschips von Infineon optimal nutzen. Damit eignet sich das Shield perfekt, um Innovationen bei sensorgestützten Lösungen zu beschleunigen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Sensirion“, sagt Philipp von Schierstädt, EVP & CSO Consumer, Computing & Communication bei Infineon. „Gemeinsam können wir unsere Produktpalette erweitern und Anwendungsentwicklerinnen und -entwicklern die Arbeit erleichtern.“ Mit dem neuen Shield können Kunden Smart Home-Anwendungen wie HLK innerhalb des Infineon-Ökosystems entwickeln und erhalten Zugang zu weiteren Sensoren außerhalb des Sensorportfolios des Unternehmens im Consumer-Bereich, das Mikrofone, Drucksensoren, CO2- und Radarsensoren umfasst.

Das XENSIV Sensor Shield für Arduino ermöglicht eine nahtlose Hardware-Interoperabilität zwischen mehreren Infineon MCUs und Sensoren und dient als vollständig integrierte Entwicklungsplattform. Zu den enthaltenen Sensoren gehören XENSIV 60 GHz Radar, PAS CO2, Druck, PDM-Mikrofone, IMU-Beschleunigungsmesser und der Sensirion Feuchtigkeits- und Temperatursensor SHT35. Das Shield lässt sich nahtlos in die Mikrocontroller-Kits von Infineon integrieren und bietet einen praktischen Zugang über einen Arduino-Uno-Anschluss. Im Rahmen von Infineons kontinuierlichem Bestreben, vollständige Systemlösungen zu liefern, wurde das Shield speziell für den Einsatz mit bestimmten MCUs aus der Infineon-Produktpalette entwickelt und optimiert. Dazu gehören der PSoC™ 6, AIROC™ Bluetooth SoCs und Wi-Fi® MCUs.

Um die Markteinführung weiter zu beschleunigen und die Kundenerfahrung innerhalb des Infineon-Ökosystems zu verbessern, kann das XENSIV Sensor Shield für Arduino vollumfänglich zusammen mit der ModusToolbox™-Softwareentwicklungsplattform von Infineon zur vereinfachten Software-Integration eingesetzt werden. ModusToolbox bietet eine umfassende Entwicklungsumgebung: eine einheitliche Plattform mit allen Tools und Ressourcen, die für die Entwicklung von Embedded-Systemen nötig sind. Enthalten sind Assistenten zur Code-Generierung und Konfiguration, die repetitive Aufgaben automatisieren und komplexe Konfigurationen vereinfachen. Das ModusToolbox-Entwicklungs-Ökosystem skaliert mit den Projektanforderungen und passt sich an wechselnde Bedürfnisse an. Es stellt Entwicklerinnen und Entwicklern wichtige Bibliotheken und Code-Beispiele zur Verfügung, die für ein schnelles Prototyping einer Vielzahl von Anwendungen notwendig sind.

Entwicklerinnen und Entwickler können die Sensoren des XENSIV Sensor Shields für Arduino auch für Machine Learning-Anwendungen nutzen, indem sie Mikrocontroller von Infineon, ModusToolbox und Imagimob Machine Learning zusammen mit dem breitem Sensorangebot von Infineon und dem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor von Sensirion einsetzen.

Verfügbarkeit

Das XENSIV Sensor Shield für Arduino wird im dritten Quartal 2024 verfügbar sein. Infineon stellt das Shield auf der Embedded World in Nürnberg aus.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 9. bis 11. April 2024 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin ausmachen. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embedded-world.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

