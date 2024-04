Infineon beliefert FOXESS mit Leistungshalbleitern für effizientere Energiespeicher mit höherer Leistungsdichte

München, 17. April 2024 – Die Infineon Technologies AG liefert seine Leistungshalbleiter an FOXESS, einen Hersteller von Wechselrichtern und Energiespeichersystemen. Ziel beider Parteien ist es, die Entwicklung grüner Energie zu fördern. Infineon wird FOXESS seine CoolSiC™ MOSFETs 1200 V zur Verfügung stellen, die gemeinsam mit EiceDRIVER™ Gate-Treibern für industrielle Energiespeicheranwendungen eingesetzt werden. Zudem werden in den String-Photovoltaik (PV)-Wechselrichtern von FOXESS die IGBT7 H7 1200 V Bauelemente von Infineon zum Einsatz kommen.

Der globale Markt für Photovoltaik-Energiespeichersysteme hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum gezeigt. Da der Wettbewerb zunimmt, ist die Verbesserung der Leistungsdichte ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg geworden. Die Frage, wie sich Wirkungsgrad und Leistungsdichte von Energiespeichern verbessern lassen, hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Leistungshalbleiter der CoolSiC MOSFET 1200 V und IGBT7 H7 1200 V Produktserien von Infineon basieren auf den neuesten Halbleitertechnologien und Designkonzepten, die auf die Anwendungen der Industrie zugeschnitten sind. Mit ihrer verbesserten Produktleistung eignen sie sich perfekt für Anwendungen wie PV-Energiespeicher.

„Als Branchenführer bei Leistungshalbleitern sind wir stolz auf die enge Zusammenarbeit mit FOXESS. Wir werden die Dekarbonisierung weiter vorantreiben, indem wir eine höhere Leistungsdichte und zuverlässigere Systeme für PV-Energiespeicheranwendungen ermöglichen“, sagt Yu Daihui, Senior Vice President und Head of Industrial & Infrastructure von Infineon Technologies Greater China.

„Dank der fortschrittlichen Komponenten von Infineon konnten die Produkte von FOXESS in Bezug auf Zuverlässigkeit und Effizienz deutlich verbessert werden. Das war eine wichtige Triebfeder für das Wachstum von FOXESS. Durch den technischen Support und die Produktqualität von Infineon haben wir nicht nur unsere Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, sondern auch unsere Marktpräsenz ausgebaut. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Infineon, um gemeinsam die Entwicklung der Branche voranzutreiben und einen größeren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen“, sagt Zhu Jingcheng, Chairman von FOXESS.

Mit ihrer hohen Leistungsdichte können die CoolSiC MOSFETs 1200 V von Infineon die Verluste um 50 Prozent reduzieren und ~2 Prozent zusätzliche Energie liefern, ohne die Batteriekapazität zu erhöhen. Besonders für leistungsstarke, leichte und kompakte Energiespeicherlösungen ist das von Vorteil ist. Die Energiespeicher H3PRO 15 kW-30 kW von FOXESS verwenden in allen Modellen die CoolSiC MOSFETs 1200 V von Infineon. Dank der exzellenten Leistung von Infineon erreicht die H3PRO-Serie einen Wirkungsgrad von bis zu 98,1 Prozent und eine hervorragende EMV-Leistung. Dank ihrer hohen Leistung und Zuverlässigkeit verzeichnet die H3PRO-Serie ein schnelles Verkaufswachstum auf dem globalen Markt.

Die TRENCHSTOP IGBT7 H7 650 V / 1200 V-Bauelemente von Infineon haben geringere Verluste und tragen dazu bei, den Gesamtwirkungsgrad und die Leistungsdichte von Wechselrichtern zu verbessern. In Hochleistungswechselrichtern können Hochstrom-Bauelemente im diskreten Gehäuse mit Stromtragfähigkeiten über 100 A die Anzahl der parallel geschalteten IGBTs reduzieren und die IGBT-Modullösung ersetzen, was die Systemzuverlässigkeit weiter verbessert und die Kosten senkt. Darüber hinaus ist die H7-Serie aufgrund ihrer hochwertigen Leistung und höheren Feuchtigkeitsbeständigkeit zu einem Branchenstandard geworden. Das wichtigste industrielle und kommerzielle Modell von FOXESS, die R-Serie mit 75 bis 110 kW, definiert aktuell das Gesamtdesign des 100-kW-Modells durch die Verwendung der IGBT7 H7 Module neu. Der Wirkungsgrad des gesamten Systems kann bis zu 98,6 Prozent erreichen. Dank der geringen Leistungsverluste und der hohen Leistungsdichte der IGBT7 H7 Bauelemente in diskreten Gehäusen können technische Probleme wie Stromteilung bei der Parallelschaltung vereinfacht und optimiert werden.

Der richtige Treiber kann das Design der Systemumgebung für Leistungsbauelemente erheblich erleichtern. Infineon bietet mehr als 500 EiceDRIVER-Gate-Treiber mit typischen Ausgangsströmen von 0,1 A-18 A und umfassenden Schutzfunktionen wie schnellem Kurzschlussschutz (DESAT), aktiver Miller-Klemme, Durchschussschutz, Fehlermeldefunktionen, Abschaltung und Überstromschutz, die für alle Leistungsbauelemente einschließlich CoolSiC und IGBTs geeignet sind.

Über FOXESS

FOXESS wurde 2019 gegründet und konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Wechselrichtern und Batteriesystemen zur Energiespeicherung. Das Unternehmen bietet fortschrittliche dezentrale Energie- und Energiespeicherprodukte sowie intelligente Energiemanagementlösungen für private, industrielle und gewerbliche Anwendungen an. Ziel ist es, den gesamten Prozess der Erzeugung, Speicherung und des Verbrauchs neuer Energie effizienter zu gestalten, um die Energienutzung zu verbessern und den Energieverbrauch zu senken.

FOXESS konzentriert sich auf Kunden auf der ganzen Welt und bietet ihnen einen nachhaltigen Wert durch innovative Produkte in neuen Energiemärkten wie Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Südostasien. Nach Jahren intensiver Bemühungen hat sich FOXESS zu einer international bekannten Marke für Energiespeicher und Wechselrichter entwickelt. Durch die enge Zusammenarbeit mit Hunderten von Händlern und Energieversorgern auf der ganzen Welt stellt FOXESS seinen Kunden weiterhin grüne und effiziente, saubere Energie zur Verfügung und trägt zur Schaffung eines nachhaltigen, globalen grünen Ökosystems bei.