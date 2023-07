Infineon bringt hochintegrierten XENSIV™ 60 GHz Radarsensor für Unterhaltungselektronik, IoT-Anwendungen und Medizintechnik auf den Markt

München – 27. Juli 2023 – Die Infineon Technologies AG präsentiert den neuen 60 GHz XENSIV™ Radarsensor BGT60UTR11AIP. Mit einer kompakten Größe von nur 16 mm² ist er der kleinste 60 GHz Radarsensor mit Antennen im Gehäuse auf dem Markt. Er wurde speziell für den Einsatz in kleinsten Geräten entwickelt. Er kann aber auch in der Unterhaltungselektronik, zum Beispiel in Laptops, Fernsehern und Kameras, sowie in der intelligenten Haus- und Gebäudetechnik, zum Beispiel in Klimaanlagen, Thermostaten und intelligenten Türklingeln, eingesetzt werden. Auch in industriellen Anwendungen wie der Robotik und der Tankfüllstandsmessung kann der Radarsensor eingesetzt werden.

Der monolithisch integrierte Mikrowellenschaltkreis (MMIC) basiert auf der B11 SiGe BiCMOS-Technologie von Infineon, die eine hervorragende Hochfrequenzleistung ermöglicht. Der Chip hat eine sehr hohe Bandbreite von 5,6 GHz und eine Rampengeschwindigkeit von 400 MHz/µs. Damit ermöglicht er einen hochauflösenden frequenzmodulierten Dauerstrichbetrieb mit empfindlicher Anwesenheits- und Bewegungserkennung innerhalb von 15 m. Zusätzlich bietet der Sensor eine präzise Abstandsmessung, 1D-Gesten- und Vitalparametererkennung sowie eine Bewegungserkennung im Sub-mm-Bereich. Eine integrierte Zustandsmaschine erlaubt die Datenerfassung in Echtzeit ohne Prozessorinteraktion, und die integrierten Antennen ermöglichen ein Sichtfeld von ±60°. Der MMIC enthält außerdem einen 12-Bit Analog-Digital-Wandler (ADC) mit einer Abtastrate von bis zu 4 MSPS (Mega Samples per Second).

Der integrierte Broadcast-Modus des MMIC ermöglicht die Synchronisation mehrerer Chips. Er verfügt außerdem über On-Chip-Sensoren zur Messung der Sendeausgangsleistung und der Temperatur. Darüber hinaus bietet der Sensor einen extrem energiesparenden Betrieb, der durch einen Hardware-Deep-Sleep-Modus ermöglicht wird. Der hohe Integrationsgrad macht diesen MMIC ideal zur Systemkostenoptimierung.

Verfügbarkeit

Das XENSIV 60 GHz Radar BGT60UTR11AIP kann ab sofort bestellt werden und wird ab dem vierten Quartal 2023 ausgeliefert. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/BGT60UTR11AIP. Für eine erste Evaluierung des Radarsensors bietet Infineon das DEMO BGT60UTR11AIP und das Radar Development Kit (RDK) an, die beide im Infineon Developer Center (IDC) zum Download bereitstehen.

Außerdem hat RFbeam Microwave als assoziierter Partner von Infineon den Radar-Transceiver BGT60UTR11AIP in sein neues Pegelmessmodul V-LD1 integriert. RFbeam bietet auch ein Evaluation-Kit für das V-LD1-Modul an, das in Verbindung mit einer Linse zur Fokussierung des Radarstrahls auf einen Bereich von 8 x 8° verwendet werden kann. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/cms/en/partners/partner-news/rfbeam/.