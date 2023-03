AIROC™ CYW43022 Wi-Fi 5 und Bluetooth® Combo reduziert den Energiebedarf für IoT-Anwendungen um bis zu 65 Prozent und verlängert so die Batterielaufzeit

München – 6. März 2023 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihr umfangreiches Portfolio an AIROC™ Wi-Fi- und Bluetooth®-Produkten um den neuen AIROC CYW43022, eine Dual-Band-Wi-Fi 5- und Bluetooth®-Kombination mit extrem niedrigem Energiebedarf. Die Architektur des CYW43022 ist als „ultra-low-power“ ausgelegt. Das bietet den Vorteil einer hervorragende Leistung bei gleichzeitig reduziertem Energiebedarf im „Deep Sleep“-Modus um bis zu 65 Prozent. Dadurch wird die Batterielaufzeit für Anwendungen wie intelligente Schlösser, Smart Wearables, IP-Kameras und Thermostate deutlich verlängert.

„Als führender Anbieter von Wi-Fi- und IoT-Technologien hat Infineon einen innovativen Ansatz zur Maximierung der Batterielaufzeit für Geräte der Unterhaltungselektronik entwickelt, die nur wenig Strom verbrauchen dürfen“, sagt Sivaram Trikutam, Vice President der Wi-Fi-Produktlinie bei Infineon. „Durch die Optimierung des Energiebedarfs im Ruhezustand für batteriebetriebene IoT-Geräte können Nutzer jetzt von einer längeren Batterielaufzeit profitieren – im Vergleich zu anderen Lösungen des Marktes. Mit dem branchenweit niedrigsten Energiebedarf für eine Wi-Fi- und Bluetooth-Kombination ermöglicht die neue Lösung, dass immer mehr Geräte in einer Vielzahl von Umgebungen intelligenter, vernetzter und vielseitiger gestaltet werden können.“

Der AIROC CYW43022 von Infineon ist eine extrem energieeffiziente Kombination aus Dualband-Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.3, die sowohl Wi-Fi-Netzwerk-Offloads als auch einen eingebetteten Bluetooth-Stack enthält. Das reduziert den Energiebedarf des Host-Prozessors deutlich. Um Designs mit kleineren Antennen oder mit größerer Reichweite zu unterstützen, enthält die Kombinationslösung einen Bluetooth PA der Klasse 1 mit +18 dBm Sendeleistung. Darüber hinaus schützt ein sicheres Bootverfahren mit Firmware-Image-Authentifizierung, das eine signierte Infineon-Firmware erfordert, vor Hackerangriffen.

Über AIROC-Produkte für kabellose Verbindungen

Die kabellosen AIROC-Produkte von Infineon, darunter Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy sowie Wi-Fi- und Bluetooth-Kombinationen, wurden bereits mehr als eine Milliarde Mal ausgeliefert und sind die erste Wahl für IoT-Lösungen. Das breite Portfolio umfasst hochleistungsfähige, zuverlässige Produkte mit extrem niedrigem Energiebedarf, die eine robuste, branchenführende Leistung bieten.

AIROC-Produkte basieren auf einem gemeinsamen Software-Framework für Android-, Linux- und RTOS-Plattformen, ModusToolbox™-Software und -Tools von Infineon sind vorintegriert. Auf diese Weise können Entwickler qualitativ hochwertige und differenzierte Produkte pünktlich und innerhalb des Budgets auf den Markt bringen. Die Infineon Developer Community bietet zudem direkten Zugang zu den Ingenieuren des Online-Applikationssupports.

Verfügbarkeit

Der AIROC CYW43022 von Infineon mit extrem niedrigem Energiebedarf, Dual-Band Wi-Fi 5 und Bluetooth ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen über die komplette Lösung sind erhältlich unter www.infineon.com/CYW43022.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 14. bis 16. März 2023 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin ausmachen. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embeddedworld.