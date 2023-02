SECORA™ Connect X: Zahlungslösung für besonders kleine Geräte ermöglicht kabelloses NFC-Laden

München – 27. Februar 2023 – Smart Wearables und IoT-Geräte werden für eine Vielzahl von Anwendungen immer beliebter, da sie trotz großer Beschränkungen bei Platz- und Energieversorgung mehr Funktionen bieten. Durch das Hinzufügen von NFC-Fähigkeiten zu Wearables können diese zum Bezahlen in Geschäften oder für den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Bürogebäuden verwendet werden. SECORA™ Connect X, eine schlüsselfertige NFC-Komplettlösung der Infineon Technologies AG, unterstützt diesen Trend. Die äußerst stromsparende, boosted NFC-Lösung bietet einen einfachen Weg zu EMVCo-basierten Zahlungen. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung jetzt auch das kabellose Aufladen von Smart Wearables wie Smart Rings, Armbänder, Smartwatches und mehr per NFC. Das macht diese noch kundenfreundlicher und bequemer.

„Die nächsten Jahre werden für die Wearables-Branche spannend, da der Einsatz von Sensoren und digitalisierten Geräten zunimmt und das Gesundheitswesen zu einem wichtigen Innovationstreiber für Wearables wird“, sagte Tolgahan Yildiz, Head of Payment Solutions der Connected Secure Systems Division von Infineon. „Aus Gründen des höheren Komforts und um schlanke Designs zu ermöglichen, wird das kabellose Laden über NFC immer wichtiger, um immer kleinere Geräte mit Strom zu versorgen. Unsere Lösung SECORA Connect X unterstützt diesen Trend, denn sie verwandelt ultrakleine passive Wearables – das können Alltagsgegenstände wie Ringe oder Armbänder sein – in intelligente, vernetzte Geräte, die digitale Zahlungstransaktionen ermöglichen.“

Laut ABI Research [1] werden die Smart Wearables bis 2027 rund 700 Millionen Einheiten erreichen und mit einer CAGR von 12,8 Prozent stark wachsen. Wearables wie der Oura Ring und die Whoop Band Fitness-Tracker zur Überwachung der Fitnessprogramme von Sportlern sind inzwischen weitverbreitet. Auch die Zunahme chronischer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht treibt die Nachfrage nach Wearables an. Gleichzeitig hat sich der Trend zu einfachen, schnellen und bequemen digitalen Zahlungsoptionen durch die Pandemie beschleunigt, was Service-Provider dazu veranlasst, mehr IoT-fähige Geräte für ein kontaktloses, nahtloses Zahlungserlebnis zu entwickeln. Diese Geräte benötigen einen kleinen neuen Formfaktor, hohe Absicherung und natürlich einen zuverlässigen Schutz der Verbraucher- und Zahlungsdaten.

Zahlungsmöglichkeiten und kabelloses Aufladen über NFC für Kleinstgeräte

Die SECORA Connect X boosted NFC-Lösung bietet fortschrittliche, gesicherte Funktionen für die Fernverwaltung und ermöglicht die Authentifizierung des Anwenders auf dem entsprechenden Smart Device. SECORA Connect X wurde vor allem für Zahlungs-, Transit- und Zugangsanwendungen entwickelt und ist eine schnelle Lösung für sichere NFC-Anwendungen. Infineon unterstützt mehrere Hersteller von smarten Ringen mit diesem speziellen Design, um Zahlungs- und kabellose Ladefunktionen in besonders kleine Geräte zu integrieren.

Mit vorzertifizierten Zahlungs-Applets, einer einfachen Benutzeroberfläche und einer einfachen Host-Integration über das PSoC™-basierte Evaluation Kit profitieren Entwickler und OEMs von einem nahtlosen Migrationspfad und einer insgesamt schnelleren Markteinführung. CDCVM-Funktionen (Consumer Device Cardholder Verification Method) werden ebenfalls unterstützt, um die Transaktionszeiten zu reduzieren, die Absicherung zu erhöhen und eine nahtlose Authentifizierung der Kunden zu ermöglichen, ohne dass eine zusätzliche PIN-Eingabe am Terminal erforderlich ist. Die Zahlungsdaten werden auf dem Secure Element von Infineon gespeichert, wodurch eine erstklassige Absicherung erreicht wird.

Äußerst geringer Stromverbrauch für längere Batterielaufzeit

Das SECORA Connect X-Multi-Chip-Gehäuse ist mit einer einzigen winzigen Antenne verbunden, die nur eine geringe Grundfläche benötigt, was die Flexibilität des Designs erhöht und gleichzeitig die Größe des Smart Device reduziert. Dadurch bleibt mehr Platz für andere Komponenten. SECORA Connect X zeichnet sich auch aus durch ein einfaches Layout der externen Schaltungen und Einsparung bei der Chipfläche, nicht mehr als sieben Kondensatoren und eine hoch optimierte, kompakte Form. Die sehr kleine Antenne unterstützt eine kurze Batterieladezeit – z.B. von 20 auf 80 Prozent Ladestand in weniger als 45 Minuten.

Die gesamte Batterielaufzeit kann dank des äußerst geringen Stromverbrauchs der Lösung drei bis vier Tage betragen. Darüber hinaus hat der Standby-Modus der Zahlungslösung praktisch keinen Einfluss auf die Batterielaufzeit, da sie mit boosted NFC nur zwischen 4 und 6 µA benötigt – deutlich weniger als andere Produkte auf dem Markt. Damit ermöglicht SECORA Connect X eine optimale Transaktionsleistung für mehr Kundenkomfort.

Verfügbarkeit

SECORA Connect X ist ab sofort mit EMVCo-Zertifizierung erhältlich. Auf Anfrage ist auch ein Evaluation-Kit erhältlich. Darüber hinaus unterstützt Infineon seine Kunden mit einem Design-in-Service. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/SECORA_Connect.

Eine Demo der SECORA Connect X-Lösung wird auf dem Mobile World Congress 2023 zu sehen sein.

Infineon auf dem Mobile World Congress 2023

Der Mobile World Congress 2023 findet vom 27. Februar bis 2. März 2023 in Barcelona, Spanien, statt. Unter dem Motto „Driving decarbonization and digitalization. Together.“ zeigt Infineon in Halle 5a am Stand 51 und virtuell, wie die neuesten Halbleitertechnologien Smart Homes, Smart Factories und kabellose Infrastrukturen verändern. Informationen zu den Show Highlights des MWC sind erhältlich unter www.infineon.com/mwc.

[1] Quelle: ABI research, 74 Technology Trends That Will – And Will Not – Shape 2023, Jan 2023, https://go.abiresearch.com/lp-74-technology-trends-that-will-and-will-not-shape-2023