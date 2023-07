Verstärkte Zusammenarbeit: Infineon und Semikron Danfoss unterzeichnen Liefervertrag über Chips für Elektromobilität

München und Flensburg – 12. Juli 2023 – Analysten prognostizieren, dass bis zum Jahr 2028 zwei Drittel aller produzierten Fahrzeuge mit einem ganz oder teilweise elektrifizierten Antriebsstrang ausgestattet sind. Dieses rasante Wachstum der Elektromobilität treibt die Nachfrage nach Leistungshalbleitern. Vor diesem Hintergrund haben die Infineon Technologies AG und Semikron Danfoss einen mehrjährigen Volumenvertrag über die Lieferung von siliziumbasierten Chips für die Elektromobilität unterzeichnet. Infineon wird dabei Chipsätze aus IGBTs und Dioden an Semikron Danfoss liefern. Diese werden hauptsächlich in Leistungsmodulen für Wechselrichter eingesetzt, die für den Antriebsstrang von Elektrofahrzeugen verwendet werden.

„Als weltweit führender Anbieter von Halbleitern für die Automobilindustrie ermöglicht Infineon wegweisende Lösungen für eine saubere und sichere Mobilität. Unsere IGBTs und Dioden spielen eine wichtige Rolle bei der Transformation hin zur Elektromobilität, denn sie machen die Leistungsumwandlung im elektrischen Antriebsstrang sehr effizient.“, sagt Peter Schiefer, Präsident der Automotive Division von Infineon. „Unser breites Produktportfolio, unser System-Know-how und unsere kontinuierlichen Investitionen in eigene Fertigungskapazität machen uns zum geschätzten Partner der Automobilbranche und Playern wie Semikron Danfoss.“

Claus A. Petersen, Präsident von Semikron Danfoss, fügt hinzu: „Semikron Danfoss beliefert Automobilkunden mit Leistungsmodulen, die auf den fortschrittlichsten Montagetechnologien basieren und die Fähigkeiten von IGBTs und Dioden voll ausschöpfen. Damit wird die weitere Dekarbonisierung des Verkehrssektors ermöglicht. Automobilkunden vertrauen uns als erfahrenem und langfristigem Partner, um den Wandel in der Branche voranzutreiben.“

Die IGBTs und Dioden für Semikron Danfoss fertigt Infineon an den Standorten in Dresden und in Kulim (Malaysia). Semikron Danfoss fertigt seine eigenen Automotive-Leistungsmodule in Nürnberg und Flensburg, in Utica (USA) und ab dem nächsten Jahr in Nanjing (China).