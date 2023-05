AURIX™ Embedded-Software: Verbesserte MC-ISAR TC3xx MCAL unterstützt AUTOSARv4.4.0 durch ASIL D- und SIL-2-konforme Treiber

München – 31. Mai 2023 – Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) hat die AURIX™ TC3xx MCAL um die Unterstützung von AUTOSARv4.4.0 erweitert, die die bestehende AUTOSARv4.2.2 MCAL ergänzt. Das erleichtert die Softwareentwicklung für OEMs. Für ASIL D-Anwendungen wurde die MC-ISAR TC3xx Roadmap aktualisiert, um auch ASIL D-konforme Treiber bereitzustellen. Mit dem kommenden Maintenance Release 2.25.0 wird der Treiber ASIL D-konforme Softwareprodukte enthalten. Unterstützung für IEC 61508 SIL-2 wird mit Release 2.30.0 bereitgestellt. Das neueste Release zielt ab auf AUTOSAR-Anwendungen in allen Automotive-Bereichen, einschließlich Motor, Fahrwerk, Sicherheit und Karosserie, aber auch in landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen (CAV), Industrie- und Schiffsanwendungen.

Der größte Vorteil des MC-ISAR AS440 EXT TC3xx ist die Unterstützung der neuesten Standards, wodurch keine zusätzlichen Treiber für die ASIL D-Argumentation erforderlich sind. Er erleichtert die Softwarepartitionierung und bietet mehr Flexibilität, da der Treiber in einer ASIL D-Domäne laufen kann, was die Sicherheitsargumentation auf Systemebene vereinfacht. Für Entwickler entstehen dadurch Wettbewerbsvorteile: Sie können mit einem produktionsreifen Treiber arbeiten, dessen Qualifizierung und Sicherheitszertifizierung ASIL D-konform ist. So lassen sich systematische Fehler vermeiden. Darüber hinaus bietet der Treiber ISO 21434-Unterstützung für kontinuierliches Monitoring. Die Partner von Infineon unterstützen die Entwickler darüber hinaus mit zusätzlichen Dienstleistungen und Support.

Wichtige Merkmale

Die aufgeführten AUTOSARv4.4.0 MCAL-Softwarepakete wurden mit den freigegebenen Treibern bereitgestellt:

MC-ISAR Basic: MCU, DIO, ICU, GPT, PWM, SPI, ADC, WDG, OCU, FLS, FEE, CAN, CanTrcv, LIN, BFX, CRC

MCU, DIO, ICU, GPT, PWM, SPI, ADC, WDG, OCU, FLS, FEE, CAN, CanTrcv, LIN, BFX, CRC MC-ISAR Com Enhanced: FlexRay, Ethernet

FlexRay, Ethernet MC-ISAR MCD MCAL Complex Driver: bietet zusätzlich zu den AUTOSAR-Standardtreibern elf komplexe Treiber: DMA, FLSloader, UART, DS-ADC, SMU Safety Management Unit, DEMOCD: HSSL, SENT, I²C, IOM I/O Monitoring, STM System Timer, IRQ Interrupt Request.

Zusätzlich enthalten die Softwarepakete wichtige Funktionen wie die AUTOSAR BFX- sowie die CRC-Bibliothek, ASPICE L2, ASIL D-Prozess für FFI, MISRA 2012 Change 1 (CERT-C) Konformität (AUTOSARv4.4.0) und ISO 21434-Unterstützung für kontinuierliche Überwachung.

Verfügbarkeit

Wichtige ASIL D-konforme Treiber mit IEC 61508 SIL-2-Unterstützung werden ab Mitte 2023 verfügbar sein. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/AUTOSAR.