Neue OptiMOS™ 7 40V MOSFET-Familie für Automotive-Anwendungen verbessert Durchlasswiderstand, Schalteffizienz sowie Design-Robustheit

München – 5. Mai 2023 – Die Infineon Technologies AG präsentiert die neue OptiMOS™ 7 40V MOSFET-Familie, die neueste Generation an Leistungs-MOSFETs für Automobilanwendungen, erhältlich in einer Vielzahl von robusten Leistungsgehäusen ohne Bedrahtung. Die neue Familie kombiniert die 300-mm-Dünn-Wafer-Fertigung mit innovativem Packaging und bietet so deutliche Leistungsvorteile in sehr kleinen Gehäusen. Damit eignen sich die MOSFETs ideal für alle aktuellen und zukünftigen 40-V-MOSFET-Automotive-Anwendungen wie beispielsweise elektrische Servolenkung, Bremssysteme, Trennschalter und neue Zonenarchitekturen. Darüber hinaus sind die OptiMOS 7-Produkte ausgelegt für Batteriemanagement, E-Sicherungsboxen sowie DC-DC-Konverter und BLDC-Antriebe in einer Vielzahl von Varianten.

„Die neue OptiMOS 7 40V MOSFET-Familie setzt neue Maßstäbe bei Leistungsdichte, Stromtragfähigkeit und Chip-Robustheit“, sagt Axel Hahn, Senior Vice President Automotive MOSFET bei Infineon. „Die Produktfamilie bietet mit ihrer führenden Technologie hervorragende Effizienz und Leistung in einem kompakten Design. Die Bauteile bieten die höchste Leistungsdichte und Energieeffizienz mit dem branchenweit niedrigsten Durchlasswiderstand.“

Die neuen OptiMOS-Familienmitglieder bieten reduzierte Schaltverluste, ein verbessertes Safe Operating Area (SOA)-Verhalten und eine hohe Avalanche-Robustheit. Dadurch erleichtern sie das Design zukünftiger hocheffizienter Automotive-Anwendungen. Die Bauteile sind in einer Vielzahl von robusten Automotive-Leistungsgehäusen erhältlich, darunter TSDSON-8, HSOF-5, HSOF-8 und Topside Cooling. Die Produktfamilie ermöglicht eine hohe Systemeffizienz bei kleinstem Platzbedarf. Darüber hinaus lässt sich die Kühlung optimieren, während die Systemkosten gesenkt werden können. Die Bauteile ermöglichen ein einfaches Design von Produkten und Anwendungen mit hoher Qualität.

Verfügbarkeit

Die OptiMOS 40V-Familie befindet sich in Produktion, und die ersten Produkte können im August 2023 bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/optimos7. Die Produkt-Familie wird auf der PCIM 2023 ausgestellt.

Infineon auf der PCIM 2023

Auf der PCIM Europe 2023 präsentiert Infineon innovative Produkt-zu-System-Lösungen für Anwendungen, die die Welt antreiben und die Zukunft gestalten werden. Auf der begleitenden PCIM Conference und dem Industry & E-Mobility Forum halten Vertreter des Unternehmens mehrere Vorträge mit Live- und On-Demand-Videopräsentationen, gefolgt von Diskussionen mit den Referenten. “Driving decarbonization and digitalization. Together.” am Stand 412 von Infineon in Halle 7, 9. bis 11. Mai 2023 in Nürnberg. Informationen zu den Messehighlights der PCIM Europe 2023 sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy