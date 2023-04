Infineon bietet den branchenweit ersten LPDDR-Flash-Speicher für die kommende Generation automobiler E/E Architekturen

München, 20. April 2023 – Die Infineon Technologies AG stellt den branchenweit ersten LPDDR-Flash-Speicher vor, der die nächste Generation automobiler E/E-Architekturen ermöglicht. Der SEMPER™ X1 LPDDR-Flash von Infineon bietet eine sichere, zuverlässige und echtzeitfähige Code-Ausführung, die für Domänen- und Zonencontroller im Automobilbereich notwendig ist. Der Flash-Speicher bietet die achtfache Leistung aktueller NOR-Flash-Speicher und erreicht eine zwanzigfach höhere Geschwindigkeit bei zufälligen Lesevorgängen für Echtzeitanwendungen. Damit können Software-definierte Fahrzeuge moderne Funktionalitäten mit erhöhter Sicherheit und Architekturflexibilität anbieten.

Mehr Komplexität, intelligente Vernetzung und höhere Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit führen dazu, dass Fahrzeuge der nächsten Generation auf modernste Multicore-Prozessoren angewiesen sind, die in fortschrittlichen Fertigungsprozessen entwickelt werden. Eingebettete nichtflüchtige Speicher mit höherer Dichte sind bei diesen fortschrittlichen Fertigungsprozessen keine praktikable Kostenoption mehr. Daher müssen Systementwickler die Verwendung externer NOR-Speicher für die Codespeicherung in Betracht ziehen. Diese komplexen Echtzeitprozessoren für die Automobilindustrie erfordern jedoch mehr Leistung als die derzeit auf dem Markt erhältlichen Speicher. Deshalb hat Infineon den SEMPER X1 mit einer LPDDR4-Schnittstelle entwickelt, die mit 3,2 GByte/s und einer Multi-Bank-Architektur arbeitet. Damit werden die Leistungs- und Dichteanforderungen von Domain- und Zone-Controllern erfüllt.

„Mit dem Trend zu teilautonomen Fahrzeugen und einer ausgefeilteren Motorsteuerung sind Echtzeit-Entscheidungen für die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Fahrzeug und Fahrer unerlässlich“, sagt Jim Handy, Generaldirektor des Halbleiter-Marktforschungsunternehmens Objective Analysis. „Der LPDDR-Flash-Speicher von Infineon dürfte diese Anforderungen in Fahrzeugen der kommenden Generation erfüllen, da er Echtzeit-Execute-in-Place-Speicher (XiP) bietet und unabhängig vom Prozessor skaliert werden kann. Ich freue mich über diese neue Kategorie von nichtflüchtigen Speichern und bin gespannt auf die Entwicklung des Ökosystems in diesem Bereich.“

„Wir freuen uns, den SEMPER X1 LPDDR-Flash auf den Markt zu bringen und erwarten eine vielversprechende Zukunft für sichere, zuverlässige und echtzeitfähige Flash-Speicher für Zonensteuerungen“, sagt Sandeep Krishnegowda, Vice President Marketing and Applications, Flash Solutions, von Infineon. „Als einer der Marktführer bei Automotive NOR Flash-Speichern freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Industriepartnern, um die Standardisierung des Speichers voranzutreiben und ihn auf einem breiteren Markt anzubieten.“

Über den SEMPER X1 LPDDR-Flash von Infineon

Der SEMPER X1 von Infineon ist der erste LPDDR-Flash-Speicher der Branche. Er eignet sich besonders für die kommende Generation von Domänen- und Zonencontrollern im Automobilbereich, auf denen sicherheitskritische Echtzeitanwendungen laufen. SEMPER X1 liefert mit seiner LPDDR-Schnittstelle einen Durchsatz von bis zu 3,2 GByte/Sekunde und ermöglicht schnelle zufällige Lesevorgänge für die Codeausführung in Echtzeit. Mit seiner Multi-Bank-Architektur unterstützt er Over-the-Air-Firmware-Updates ohne Ausfallzeiten. Das Gerät ist ISO26262 ASIL-B-konform und bietet eine erweiterte Fehlerkorrektur sowie andere Sicherheitsfunktionen.

Verfügbarkeit

Der SEMPER X1 von Infineon ist ab sofort als Muster erhältlich, die kommerzielle Verfügbarkeit ist für 2024 geplant. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/semper-x1-lpddr-flash.