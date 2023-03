Safety und Cybersecurity für Automotive: Die Mikrocontroller-Familien AURIX™ TC3xx, TC4x, TRAVEO™ T2G und PSoC™ von Infineon unterstützen die Programmiersprache Rust

München – 07. März 2023 – Die Entwicklung sicherer Systeme ist für den Automotive-Markt von entscheidender Bedeutung. Die Programmiersprache Rust mit integrierter Unterstützung für speichersichere Software-Entwicklung ist ein wichtiger Wegbereiter für das Design unternehmenskritischer Automotive-Software. Die Infineon Technologies AG beginnt daher mit dem Aufbau eines Rust-Ökosystems im Embedded-Bereich. Damit ist das Unternehmen der erste große Halbleiterhersteller, der Rust offiziell für seine Mikrocontroller (MCUs) unterstützt. Den Anfang machen die marktführenden Automotive-MCUs AURIX™ TC3xx und TRAVEO™ T2G. Während TRAVEO die offizielle Rust-Toolkette und Arm® Cortex®-M-Targets nutzt, wurde für AURIX ein eigener Rust-Compiler von HighTec EDV-Systeme, einem Tool-Partner von Infineon, entwickelt. Die Unterstützung für PSoC™ und AURIX TC4x wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 folgen.

Die MCU-Produktfamilien AURIX TC3xx und TRAVEO T2G bieten eine Vielzahl von integrierten Hardware-Funktionen für funktionale Sicherheit und Cybersecurity. Mit der Einführung der Rust-Unterstützung werden diese Hardware-Funktionen softwareseitig ergänzt. Für den nativen Zugang zur MCU-Peripherie werden Peripheral Access Crates (PACs) für AURIX und TRAVEO bereitgestellt. Diese PACs lassen sich mit dem Tool svd2rust generieren und folgen demselben API-Standard für den Peripheriezugriff. Zusätzlich zu den PACs gibt es Code-Beispiele, die die Verwendung von Rust auf Infineon-MCUs demonstrieren – diese sind auf GitHub verfügbar.

Im Vergleich zu C/C++ ist Rust eine neue Programmiersprache, die von der Open-Source-Gemeinschaft entwickelt wurde. Der Schwerpunkt von Rust liegt auf der Typsicherheit und der Unterstützung nebenläufiger Systeme. Die Programmiersprache ist so konzipiert, dass sie die Entwicklung sicherer Software erleichtert; hierfür stehen ein komfortables Build-System und der Paketmanager „Cargo“ zur Verfügung.

Weitere Informationen

Auf der Embedded World 2023 werden die Entwicklungs-Setups für AURIX™ und TRAVEO™ vorgestellt. Der Aufbau besteht aus MCU-Entwicklungskits sowie der Demonstration der Rust-Tool-Kette.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 14. bis 16. März 2023 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin ausmachen. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embeddedworld.