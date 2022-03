Infineon ergänzt IPOSIM-Plattform um automatisierte Lebensdauervorhersage zur leichteren Auswahl geeigneter Halbleiterbauelemente

München – 11. März 2022 – Die Infineon Power Simulation Plattform (IPOSIM) der Infineon Technologies AG wird für die Ermittlung der Verluste und des thermischen Verhaltens von Leistungsmodulen, Diskreten, Thyristoren und Dioden eingesetzt. Die Plattform bietet direkten Zugang zu Analysen mit einzelnen Arbeitspunkten und benutzerdefinierten Lastprofilen. Für industrielle Kunden gewinnt jedoch auch die Abschätzung der Lebensdauer von Leistungsmodulen in der frühen Design-Phase von Leistungselektroniksystemen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen ist das eine große Herausforderung, da ihnen häufig die nötigen Ressourcen fehlen, um geeignete Simulationen zu erstellen und durchzuführen. Um diese Unternehmen zu unterstützen, bietet die IPOSIM-Plattform von Infineon nun ein neues Premium-Feature: einen automatisierten Service, der eine einfache Abschätzung der Lebensdauer von Komponenten je nach Einsatz und Anwendungsanforderungen ermöglicht.

IPOSIM Lifetime Estimation von Infineon ist branchenweit der erste Service, der Online-Zugriff auf den Algorithmus für die Lebensdauerabschätzung und das einzigartige Know-how des Unternehmens bietet. Design-Prozesse werden damit vereinfacht: Kunden können rund um die Uhr und so oft wie nötig während des laufenden Projekts online auf das Know-how von Infineon im Bereich Leistungselektronik zugreifen.

Die nächste Stufe der Simulation

IPOSIM bietet nun drei verschiedene Simulationstypen:

Steady-State-Simulation für die Leistungs- und thermische Berechnung eines einzelnen Zyklus

Lastzyklus-Simulation für die Leistungs- und thermische Berechnung von mehreren Betriebspunkten

Lifetime Estimation für die Berechnung der erwarteten Lebensdauer auf Basis der gewählten Parameter.

Die benutzerfreundliche GUI wurde so konzipiert, dass sie Designer Schritt für Schritt durch die Simulation mit Leistungsbauelementen führt. Es stehen insgesamt neunzehn Topologien für Discs und Module zur Verfügung, gruppiert nach Wandlungstyp. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform die Mehrfachauswahl von bis zu fünf Infineon-Produkten für einen Leistungsvergleich. Die fertigen Designs können gespeichert und über Deep-Link geteilt werden.

Mit diesen Funktionen unterstützt die Plattform die Auswahl der am besten geeigneten High-Power-Produkte je nach Anforderungen der jeweiligen Anwendung. Gleichzeitig kann es den Zeitaufwand für die Einrichtung und Durchführung von Lebensdauerabschätzungen verringern und die Gesamtentwicklungskosten senken. Darüber hinaus optimiert der Service für die Lebensdauersimulation mit seinen äußerst zuverlässigen Simulationsergebnissen die Produktdimensionierung, reduziert die Systemkosten und ermöglicht eine schnellere Markteinführung.

Einfacher Zugang, konstante Verfügbarkeit, umfassender Bericht

Der Lifetime Estimation-Service startet mit einer der am häufigsten verwendeten Topologien im Design der Leistungselektronik: einem modulbasierten dreiphasigen Zweistufenwechselrichter. Andere Topologien werden in naher Zukunft ebenfalls hinzugefügt. Der Anwender kann das zu simulierende Infineon-Leistungsmodul mit dem konfigurierten Modulationsalgorithmus und Lasttyp auswählen. Spezifische Einsatzprofile können entweder über eine CSV-Datei oder über angezeigte Tabellen eingefügt werden. Zuletzt müssen noch die spezifischen Kühlbedingungen und Gate-Widerstandswerte ergänzt werden. Anschließend müssen die zusammengefassten Parameter bestätigt werden, und das Tool beginnt mit der Verarbeitung der Daten. Der dann generierte Bericht kann als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Während die Standardfunktionen von IPOSIM ohne Bezahlung genutzt werden können, ist der Service für die Lebensdauerabschätzung als Premiumdienst eingestuft. Anwender können hier zwischen drei verschiedenen Abonnements wählen: zwei Wochen (996,00€ ohne MwSt.) für bis zu 15 Simulationen, einen Monat (1792,00€) für bis zu 30 oder drei Monate (4958,00€) für bis zu 90. Zu den Zahlungsmöglichkeiten gehören die wichtigsten Kreditkarten, Alipay und WeChat, wodurch die Plattform leicht zugänglich ist. In der Einführungsphase kann der Dienst bereits in den Vereinigten Staaten sowie in vielen westeuropäischen und asiatischen Ländern genutzt werden. Eine kostenlose Testversion ist ab sofort verfügbar, mit der bis zu acht Simulationen eine Woche lang durchgeführt werden können. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/IPOSIM.

Hinweis: Im Rahmen der APEC 2022 findet am 21. März 2022 ein Online Media Briefing statt, bei dem Aleksandar Josic, Head of Digital Services der Industrial Power Control Division, weitere Details zur neuen IPOSIM Lifetime Estimation-Plattform vorstellen wird.