Infineon begrüßt die Verabschiedung der Delegated Act Artikel 3.3 (d), (e), (f) der Funkanlagenrichtlinie durch die Europäische Kommission

München – 28. April 2022 – Die Infineon Technologies AG setzt sich für die Sicherheit im Internet der Dinge (IoT) ein und begrüßt daher die Verabschiedung der Delegated Act Artikel 3.3 (d), (e) und (f) der Funkanlagenrichtlinie (Radio Equipment Directive; RED, 2014/53/EU) der Europäischen Kommission. Ziel der Richtlinie ist es, Sicherheit, Gesundheit und Datenschutz für Nutzer und Industrie zu verbessern. Die grundlegenden Anforderungen der Funkanlagenrichtline zum Schutz personenbezogener Daten, der Privatsphäre und zum Schutz vor Betrug sollen am 1. August 2024 in der Europäischen Union (EU) in Kraft treten. Bis spätestens Juli 2024 müssen alle Produkte, die unter diese Regelung fallen, die festgelegten Standards erfüllen.

„Als einer der führenden Anbieter von Sicherheitslösungen in Europa ist sich Infineon bewusst, dass die Digitalisierung und Vernetzung über das Internet für Nutzer und Unternehmen Gefahren bei Cybersicherheit, Datenschutz und Betrug mit sich bringen“, sagt Thomas Rosteck, President des Geschäftsbereichs Connected Security Systems bei Infineon. „Wir unterstützen die grundlegenden Anforderungen in den Delegated Act Artikeln der EU RED, da sie die Sicherheit, den Datenschutz und den Schutz vor Betrug in allen HF-verbundenen Geräten einführen, die innerhalb des EU-Binnenmarktes verkauft werden. Das macht die Nutzung dieser Geräte für europäische Privatpersonen und Unternehmen sicherer. EU-GDPR (2018), EU-Cybersicherheitsgesetz (2019) und jetzt die EU RED: Das kontinuierliche Aufkommen von Regularien unterstreicht die wachsende Bedeutung der Cybersicherheit in der heutigen Welt.“

Wie von der Europäischen Kommission gefordert, arbeiten die Europäischen Normungsorganisationen an der Standardisierung der technischen und Konformitätsanforderungen für Systeme, um die von der RED geforderten Ergebnisse in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz zu unterstützen. Infineon beteiligt sich an diesen europäischen Normungsorganisationen, um die Kunden dabei zu unterstützen, entsprechende Anforderungen zu erfüllen und um zukünftigen Erfolg planbar zu machen.

Weitere Informationen

Infineon hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden über die technischen Anforderungen und Auswirkungen der RED-Umsetzung zu informieren. Informationen, wie Infineon die in den Delegated Act Artikeln 3.3 (d), (e) und (f) der RED aufgeführten grundlegenden Anforderungen unterstützt und wie man sich in der Gesetzgebung zurechtfindet, sind hier erhältlich. Sobald die RED in Kraft tritt, wird Infineon zudem alle Kunden, die IoT-Geräte entwickeln, bei der Zuordnung der richtigen Infineon-Produkte für ihre Stückliste unterstützen.

Infineon makes the IoT work