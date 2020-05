100 Millionen XMC™ Mikrocontroller verkauft: Infineon feiert Meilenstein mit "Sustain our Planet"-Design-Challenge

München – 6. Mai 2020 – Sie steuern Ladestationen für Elektrofahrzeuge, tragen dazu bei, aus Industrie- und Haushaltsgeräten intelligente IoT-Geräte zu machen, und können medizinische Beatmungsgeräte regeln. Jetzt will die Infineon Technologies AG neue Ideen generieren, wie das Leben mit Hilfe von XMC™ Mikrocontrollern sowie weiteren Produkten des Chipherstellers einfacher, sicherer und grüner werden kann. Gemeinsam mit der element14 Community hat Infineon eine Design-Challenge für Mitglieder des Netzwerks initiiert.



„Vor wenigen Wochen haben wir die Marke von 100 Millionen verkauften XMC-Mikrocontrollern erreicht“, sagt Ralf Ködel, Marketing Director Microcontroller bei Infineon. „Bei der gemeinsamen Challenge mit element14 bitten wir Entwickler um kreative neue Designs aus verschiedenen Infineon-Produkten inklusive XMC, die dazu beitragen können, unseren Planeten zu schützen. Das könnten zum Beispiel Bojen zur Überwachung von Mikroplastik im Meer oder Müllsammel-Roboter sein.“



„Unser Ziel ist es, die Kreativität unserer Community-Mitglieder zu entfachen“, sagt Dianne Kibbey, Leiterin der element14 Community. „Die Zukunft unseres Planeten zu wahren war noch nie so wichtig wie heute, und es ist klar, dass es nicht nur einen Weg gibt, die vor uns liegenden Herausforderungen zu lösen. Die Antwort, wie wir unseren Planeten für künftige Generationen schützen, liegt im Einsatz verschiedener Technologien und Bausteine; diese Challenge hat das Potenzial, Designs hervorzubringen, die zu einer nachhaltigen Zukunft für uns alle beitragen könnten.“



Im ersten Schritt bitten Infineon und element14 die Mitglieder des Entwickler-Netzwerks, auf Basis einer definierten Liste von Infineon-Produkten – und je nach Bedarf weiteren Sensoren und Aktoren – Design-Blaupausen zu erstellen. Eine Jury aus Experten von Infineon und element14 wählt dann die 20 vielversprechendsten Ideen aus. Anschließend erhalten diese einen Satz der Produkte, um die Designs zu bauen.



Zusätzlich sind die Teilnehmer angehalten, ihr Projekt in der element14 Community zu dokumentieren, um ihre Ideen im gesamten Netzwerk zu verbreiten und andere zu inspirieren. Eine Mindestzahl von zehn Blog-Einträgen ist erforderlich, um sich für die Endauswahl zu qualifizieren. Medienreiche Beiträge mit Fotos, Videos und Codebeispielen erhalten bei der Bewertung zusätzliche Punkte. Aus allen Projekten, die bis zum 10. August fertiggestellt und dokumentiert sind, wählt die Jury die Gewinnerdesigns aus.



Wichtige Termine der Design-Challenge

Bewerbungsfrist: 25. Mai 2020

Bekanntgabe der Sponsored Challengers: 1. Juni 2020

Abgabefrist für die Projekte: 10. August 2020

Bekanntgabe der Gewinner: Ende August 2020

Challenge Kit

Weitere Informationen: www.infineon.com/element14-design-challenge

Hintergrundinformationen zur element14 Community



Die element14 Community (www.element14.com) wurde 2009 von der Farnell Corporation gegründet, die seit 2016 zu Avnet gehört. Sie war die erste Online-Community, die sich speziell an Ingenieure richtete und setzt bis heute den Maßstab für Kollaboration in der Elektronik. Sie beinhaltet beliebte Technik-Blogs, Videos und Webinare, die Informationen über die neuesten Elektroniktrends wie das Internet der Dinge und drahtlose Technologien bieten. Die element14 Community ist ein Ort, an dem Ingenieure mit mehr als 630.000 Ingenieuren und Innovatoren aus der ganzen Welt in Verbindung treten, von Branchenexperten, Lieferanten, unabhängigen Quellen und Benutzerbewertungen lernen und ihr nächstes Elektronikprojekt erstellen und Material beschaffen können. Dabei können sie rund um die Uhr auf die Unterstützung der Community zurückgreifen, um schwierige Herausforderungen anzugehen, sich inspirieren zu lassen und andere zu inspirieren, eine bessere vernetzte Welt zu schaffen.