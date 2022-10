Infineon und VinFast erweitern Zusammenarbeit im Bereich Elektromobilität

Infineon und Vinfast erweitern Zusammenarbeit im Bereich der Elektromobilität. Le Thi Thu Thuy, Vizepräsidentin der Vingroup und Vorstandvorsitzende von VinFast (5.v.l.) und Kenneth Lim, Leiter Automotive in der Region Asia Pacific von Infineon (6.v.l.) unterzeichneten im Vorfeld der Oktober™Tech Asia Pacific ein ‘Memorandum of Understanding’ in Hanoi am 22. September 2022.

