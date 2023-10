Infineon macht elektrische Greifarme von DH-Robotics digital, effizienter und kohlenstoffärmer

München – 30. Oktober 2023 – Roboterarme können die Effizienz und Sicherheit industrieller Produktionslinien erheblich verbessern. Die Abhängigkeit von herkömmlichen pneumatischen Greifern erschwert jedoch den Weg in eine nachhaltigere und intelligentere Produktionszukunft. Um diese Herausforderung zu meistern und den Weg für eine intelligentere und umweltfreundlichere Zukunft der Produktion zu ebnen, präsentiert DH-Robotics in Zusammenarbeit mit der Infineon Technologies AG die nächste Generation elektrischer Greifer.

Elektrische Greifer bieten eine präzise Steuerung, Anpassungsfähigkeit, Sicherheit und Energieeffizienz, was sie in Branchen, in denen empfindliche Komponenten mit Präzision gehandhabt werden müssen, unverzichtbar macht. Sie sind kompakt, flexibel, programmierbar und lassen sich leicht an verschiedene Aufgaben anpassen, was die Betriebskosten senkt und die Nachhaltigkeit fördert. Mit ihren Sicherheitsfunktionen können sie die Sicherheit von Mitarbeitern und Anlagen erhöhen, insbesondere in automatisierten Umgebungen. Da sie weniger bewegliche Teile haben, benötigen sie weniger Wartung, wodurch die Produktivität gesteigert wird. Elektrische Greifer fügen sich nahtlos in automatisierte Systeme ein und tragen so zu Produktionseffizienz und Montagequalität bei, während ihre Energieeffizienz mit umweltfreundlichen Fertigungsverfahren in Einklang steht.

„Wir freuen uns, dass wir DH-Robotics dabei unterstützen können, die Industrielandschaft mit ihren hochmodernen elektrischen Greifern neu zu gestalten“, sagt Yao Zhicheng, Head of Business Development, Power & Sensor Systems, Infineon Greater China. „Während der Produktentwicklung konnte unser Team vor Ort schnell auf die Anforderungen des Kunden reagieren und DH-Robotics mit einer umfassenden und benutzerfreundlichen Lösung aus einer Hand versorgen. Damit können sie ihre innovativen Produkte schneller auf den Markt bringen.“

„Unser Ziel bei DH-Robotics ist es, mutige Innovationen zu entwickeln, die Grenzen der industriellen Automatisierung zu verschieben und den Status quo in Frage zu stellen. Unsere Partnerschaft mit Infineon ist sehr inspirierend, da das Know-how des Unternehmens in der Chiptechnologie unsere Vision perfekt ergänzt“, sagt Dr. Sun Jie, Gründer und CEO von DH-Robotics. „Mit der integrierten Lösung von Infineon aus einer Hand haben wir Möglichkeiten für mehr Kreativität und Effizienz bei unseren elektrischen Greifern gefunden, die es uns erlauben, eine Vorreiterrolle einzunehmen.“

Die Lösung von Infineon umfasst mehrere Produkte, darunter MOSFET-Technologien, integrierte industrielle EtherCAT®-Mikrocontroller (MCU), hochpräzise Hall-Effekt-Sensoren, Gate-Treiber-ICs und PSoC™ 6-MCUs. Die OptiMOS™ 5 80 V Industrie-MOSFETs (BSZ075N08NS5 und BSC030N08NS5) von Infineon, die in den elektrischen Greifern von DH-Robotics zum Einsatz kommen, haben einen um 43 Prozent geringeren Einschaltwiderstand (R DS(on) ) als frühere Generationen und sind damit ideal für Anwendungen, die hohe Schaltfrequenzen erfordern. Aus diesem Grund eignen sich die Bauteile auch für andere industrielle Anwendungen, beispielsweise für Solarstromanlagen, Niederspannungstreiber und Adapter.

Die 32-Bit-MCUs der XMC™ XMC4000-Familie von Infineon, die auf dem Arm® Cortex®-M4 basieren, bieten eine höhere Rechenleistung, geringere Wärmeentwicklung und schnellere Kommunikation. XMC4300 und XMC4800 sind die ersten MCUs überhaupt, die EtherCAT® auf einem Arm® Cortex-M®-Prozessor integrieren. Mit ihrem kompakten Design helfen sie Entwicklern, Platz auf der Leiterplatte zu sparen. Der hochpräzise Hall-Effekt-Sensor TLE4963-2M wurde speziell für eine hohe Genauigkeit entwickelt und bietet eine einfach zu handhabende Lösung zur Positionserfassung, die eine Stabilität der magnetischen Schwelle bei hohen Temperaturen erfordert.

Der EiceDRIVER™ 600 V High-Side- und Low-Side-Gate-Treiber IC IR2181STRPBF von Infineon bietet umfassenden Produktschutz während der gesamten Lebensdauer, von der Entwicklung und dem Design bis hin zur endgültigen Anwendung. Darüber hinaus basiert die 32-Bit-MCU PSoC 6 auf einer Ultra-Low-Power-Architektur mit einem Dual-Core Arm® Cortex®-M4 und Cortex-M0+. Diese MCU verfügt über energieeffiziente Designtechniken, die sich ideal für batteriebetriebene Anwendungen eignen. So können Entwickler gleichzeitig den Energiebedarf und die Leistung optimieren. Außerdem lässt sich dadurch eine hohe Leistungsdichte in einem kompakten Design realisieren.

Die elektrischen Greifer und Zylinder von DH-Robotics sind jetzt in die Serienproduktion gegangen und werden bereits in großem Umfang bei der Prüfung von Geräten in der 3C-Industrie und bei Lithiumbatterieprodukten eingesetzt, die eine genaue Handhabung erfordern. Ihr innovatives Design zeichnet sich durch ihre kompakte Form und hohe Leistungsdichte im Vergleich zu ähnlichen Produkten im Markt aus. Durch einstellbare Positionen, Krafteinsatz und Geschwindigkeit bieten die elektrischen Greifer Flexibilität und decken ein breites Anwendungsspektrum ab. Präzise Steuerung und hohe Zuverlässigkeit machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der industriellen Präzisionsbearbeitung und Montage. Große Kompatibilität und die einfachen Plug-and-Play-Funktionen machen die Installation einfach und erhöhen damit Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

Über DH-Robotics

DH-Robotics ist ein führendes Hightech-Unternehmen, das sich auf Kernkomponenten für industrielle intelligente Fertigungsszenarien spezialisiert hat. Die selbst entwickelte Präzisionstechnologie für Direktantriebe ermöglicht es DH-Robotics, Kunden auf der ganzen Welt verschiedene elektrische Greifer sowie präzise und programmierbare elektrische Aktuatoren anzubieten. Diese helfen ihnen, die Produktionskosten zu senken und die Produktionseffizienz zu steigern, während sie gleichzeitig eine intelligente Fertigung erreichen. Die herausragenden Leistungen des Unternehmens werden durch renommierte Auszeichnungen und Zertifikate verdeutlicht, darunter die ISO 9001-Zertifizierung und mehrere Designpreise. Mit Produkten, die in über 30 Ländern verkauft werden und Hunderten von Fabriken, die bereits von ihren Lösungen profitieren, bleibt das Engagement von DH-Robotics für Innovation und Kundenzufriedenheit im Fokus und treibt den Fortschritt der intelligenten Fertigung auf der ganzen Welt voran.