Infineon präsentiert benutzerfreundliches LCC-Design-Tool für hocheffiziente LED-Treiber-Designs

München – 23. Februar 2023 – Ein beträchtlicher Teil des weltweiten Energiebedarfs entfällt auf die Beleuchtung. Das unterstreicht die Notwendigkeit energieeffizienter Lösungen für diese Anwendung. Die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) in Verbindung mit LCC-Resonanztopologie für einen konstanten Stromausgang hat sich bei Hochleistungs-LED-Beleuchtungsanwendungen, beispielsweise in der Außen- und Gewächshausbeleuchtung, als besonders effizient erwiesen. Darüber hinaus bietet sie einen großen Ausgangsspannungsbereich. Allerdings verhindern der hohe Design-Aufwand und die Komplexität den großflächigen Einsatz dieser gut geeigneten und effizienten Topologie in LED-Treibern.

Mit dem neuen LCC-Design-Tool will die Infineon Technologies AG LED-Treiber-Herstellern eine hocheffiziente, aber komplexe Design-Topologie wie PFC plus LCC ohne zusätzliche Kosten zugänglich machen. Mit der PFC- plus LCC-Topologie können LED-Treiber so entwickelt werden, dass sie 5 bis 6 Prozent effizienter sind als andere üblicherweise verwendete zweistufige Topologien. Allerdings ist das Design von LED-Treibern mit dieser Topologie sehr zeitaufwändig. Das neue LCC-Tool von Infineon, ein Novum im Markt, erleichtert und beschleunigt die Design-Arbeiten erheblich.

„Unser neues LCC-Design-Tool bietet eine optimierte Lösung für Entwickler, mit der hocheffiziente und zuverlässige PFC- plus LLC-Lösungen in kürzerer Zeit und mit geringerem Aufwand entwickelt werden können, ohne dass ein zeitraubender iterativer Design-Ansatz erforderlich ist“, sagt Hakan Yilmazer, Head of Application Management Lighting bei Infineon Technologies. „Angenommen, 300 Millionen LED-Treiber mit einer durchschnittlichen Leistung von 60 W würden von weniger effizienten Topologien auf PFC- plus LCC-Topologie umgestellt, so könnte pro Jahr die Energie eines großen Kohlekraftwerks mit einer Leistung von 1000 MW eingespart werden. Mit der Unterstützung des LCC-Tools von Infineon sowie dem breiten Portfolio an geeigneten Controllern und Leistungsschaltern ist dies nun möglich.“

Die PFC- plus LCC-Topologie ist die günstigste Version der PFC- plus Resonanztopologie, da ein weiter Ausgangsspannungsbereich mit einer hohen Effizienz von bis zu 94 Prozent kombiniert werden kann. In der Regel werden resonante Topologien von den meisten LED-Treiber-Anbietern für Leistungsbereiche über 100 W verwendet, denn hier zeigen sich die Vorteile der Topologie am deutlichsten. Die Topologie ist jedoch nicht nur auf LED-Treiber mit hohen Leistungen beschränkt, sondern kann auch in niedrigen Leistungsbereichen bis 40 W als Alternative zu Flyback plus DC-DC-Buck eingesetzt werden. Mit dem LCC-Design-Tool von Infineon können Entwickler ihre Schlüsselparameter eingeben, das Tool stellt dann die notwendigen Daten für das Design der gewünschten Schaltung zur Verfügung. Dadurch reduziert sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für das Design der Schaltung um mehr als 50 Prozent.

Darüber hinaus bietet Infineon für diese Topologie zwei besonders leistungsfähige und hochintegrierte Controller an, den ICL5102 und den ICL5102HV, die sowohl die PFC- als auch die Resonanzfunktion in einem IC kombinieren. Aufgrund ihrer besonderen Architektur können beide ICs bei einer maximalen Frequenz von bis zu 500 kHz kontinuierlich betrieben werden. Dadurch lassen sich die Gesamtkosten für die Hardware, insbesondere bei passiven Bauelementen, entscheidend reduzieren. Aufgrund ihrer geringen Schaltverluste eignen sich auch die CoolMOS™-600-V-P7- und 950-V-PFD7-Familien von Infineon für derart hochfrequente Designs. Mit diesen Produkten können Kunden von Beleuchtungskörpern bei LED-Treibern eine Effizienzsteigerung von 5 bis 6 Prozent erzielen, ohne oder mit nur geringfügigen Mehrkosten.

Verfügbarkeit

Das LCC-Design-Tool kann online abgerufen werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://lcc.infineon.com/app/introduction.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy