CoolSiC™-Bauteile unterstützen bidirektionalen Wechselrichter von Delta und ermöglichen so die Nutzung von Elektrofahrzeugen als Notstromversorgung

München – 26. Juli 2022 – Delta Electronics, ein weltweit führender Anbieter von Stromversorgungs- und Energiemanagementlösungen mit Sitz in Taiwan, nutzt CoolSiC™-Produkte der Infineon Technologies AG und macht damit einen großen Schritt in Richtung Energiewende und Kohlenstoffneutralität mit grünem Strom. Mit der erfolgreichen Entwicklung von bidirektionalen Wechselrichtern, ermöglicht Delta Elektrofahrzeuge als Notstromversorgung im Haushalt zu nutzen. Die Wechselrichter bestehen aus einem hybriden Drei-in-Eins-System, das Solarenergie, Energiespeicherung und das Aufladen von Elektrofahrzeugen (EV) integriert.

Der bidirektionale Wechselrichter kann zum Aufladen von Elektrofahrzeugen und Hausbatterien verwendet werden. Gleichzeitig dient er als Notstromversorgung bei unerwarteten Stromausfällen und als hocheffizienter Regelungskern für grüne Energie. Zu den Produkten von Infineon gehören die 1200-V-M1H-CoolSiC-EasyPACK™-1B-Module und das oberflächenmontierbare 1200-V-CoolSiC-D²PAK-7-Pin-Bauteil. Ein weiterer Meilenstein ist die Integration von drei Anwendungen. Das Drei-in-Eins-System wurde in einem kompakten Gehäuse von nur 425 x 865 x 160 mm³ untergebracht. Bei einer Ausgangsleistung von etwa 10 kW erlaubt das System einen maximalen Dauerstrom von 34 A und erreicht Spitzenwirkungsgrade von mehr als 97,5 Prozent.

„Infineon ist eine vertrauenswürdige Marke, die seit vielen Jahren Vorreiter in der Entwicklung von Leistungshalbleitern und Energieeffizienz ist“, sagt Raymond Lee, Direktor der Delta PV Inverter Business Unit. „Mit den Bauteilen des Unternehmens waren wir in der Lage, drei Anwendungen in ein System zu integrieren. Das ist ein großer Schritt in Richtung grüne Energie.“

„Wir sind sehr stolz, an diesem Projekt beteiligt zu sein, das einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Kohlenstoffneutralität darstellt“, sagt Dr. Peter Wawer, President der Industrial Power Control Division von Infineon. „Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Infineon und Delta und sind stolz, dass unsere Bauteile zu dieser intelligenten Energielösung beitragen.“

Eines der wesentlichen Elemente zur Realisierung des Drei-in-Eins-Systems ist das 1200 V M1H CoolSiC EasyPACK 1B -Modul (F4-23MR12W1M1_B11) mit integriertem NTC-Temperatursensor und PressFIT-Kontakttechnologie. Das Modul bietet maximale Flexibilität und eine hohe Stromdichte. Durch die erstklassige Gehäusetechnologie in Kombination mit CoolSiC-MOSFETs ergibt sich ein niederinduktives Design mit minimalen Schalt- und Leitungsverlusten. Darüber hinaus wird auf der Kundenseite der Betrieb mit hoher Schaltfrequenz ermöglicht, was kleinere Bauformen erlaubt. Das EasyPACK-Modul trägt zur Optimierung der Entwicklungszeit bei und senkt die Gesamtkosten für den Kunden.

In dem System kommen einige andere Komponenten von Infineon zum Einsatz, darunter Lösungen mit CoolMOS™ C7- und TRENCHSTOP™ 5 IGBT-Technologie. Darüber hinaus ist der 1200-V-CoolSiC-MOSFET (IMBG120R350M1H) in einem SMD-Gehäuse, dem 7-Pin D²PAK, ebenfalls Teil dieses Systems. Das Bauteil nutzt neben dem Kelvin-Source-Konzept auch die .XT-Verbindungstechnologie für erstklassige thermische Eigenschaften. Die MOSFETs sorgen für sehr geringe Schaltverluste und verbessern so die Effizienz des Systems.

Die Bauteile weisen eine Kurzschlussfestigkeit von 3 µs auf. Zusätzlich bieten die MOSFETs vollständig steuerbare Schaltflanken (dV/dt) sowie ein Benchmark-Gate-Schwellspannung (V GS(th) ) von 4,5 V. Sie sind außerdem robust gegen parasitäres Einschalten und können mit einer Abschaltspannung von 0 V betrieben werden. Darüber hinaus enthalten die MOSFETs eine robuste Body-Diode, die eine harte Kommutierung ermöglicht. Die Kriech- und Luftstrecken des Gehäuses betragen 6,1 mm. Zudem ermöglicht das SMD-Gehäuse die direkte Integration in Leiterplatten mit natürlicher Konvektionskühlung ohne zusätzliche Kühlkörper.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy