EconoDUAL™ 3-Module mit TRENCHSTOP™ 1700 V IGBT7 ermöglichen höchste Leistungsdichten

München – 6. Mai 2022 – Die Infineon Technologies AG bringt den neuen TRENCHSTOP™ 1700 V IGBT7-Chip im bewährten Standard-Industriegehäuse EconoDUAL™ 3 auf den Markt. Mit der neuen Chiptechnologie liefert das EconoDUAL 3 einen führenden Nennstrom von 900 A und 750 A, es ermöglicht damit einen verbesserten Leistungsbereich für Wechselrichter. Die Module zielen auf eine breite Palette von Anwendungen ab, wobei der Fokus auf Wind-, Antriebs- sowie SVG-Anwendungen (Static VAR Generator) liegt.

Im Vergleich zu Modulen mit dem bisher verwendeten IGBT4-Chipsatz ermöglicht das FF900R17ME7_B11 mit dem TRENCHSTOP IGBT7-Chip bei gleicher Baugröße einen bis zu 40 Prozent höheren Ausgangsstrom für Wechselrichter. Die neuen

1700 V IGBT7-Module zeichnen sich außerdem durch deutlich geringere statische und dynamische Verluste aus und eignen sich für Anwendungen, bei denen statische Verluste bei Diodenchips überwiegen. Darüber hinaus bietet die neue Chip-Technologie eine verbesserte du/dt-Steuerbarkeit und Diodenweichheit. Auch die durch kosmische Strahlung induzierte FIT-Rate wurde deutlich verbessert – ein wichtiger Parameter bei der Arbeit mit hoher Zwischenkreisspannung. Darüber hinaus weisen die neuen Leistungsmodule eine maximal zulässige Überlast-Sperrschichttemperatur von 175°C auf.

Neben dem 1700 V EconoDUAL 3 mit 900 A wurde auch ein 750-A-Modul mit einer vergrößerten Diode entwickelt, um die Flexibilität des neuen Portfolios weiter zu erhöhen. Insgesamt können die neuen EconoDUAL 3 1700-V-Module mit TRENCHSTOP IGBT 7-Chip die Leistungsdichte des Wechselrichters erhöhen und ein neues Leistungsniveau in einem breiten Spektrum von Anwendungen erreichen.

Verfügbarkeit

Die Modultypen FF900R17ME7_B11, FF750R17ME7D_B11 und FF225R17ME7_B11 können ab sofort bestellt werden. Der Roll-out eines Portfolios mit den Stromklassen von 300 A bis 750 A wird bis Ende 2022 erfolgen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/econodual3.

Hinweis: Am 10. Mai (14.00 Uhr, Konferenzbereich, Raum München 2) hält Aleksei Gurvich, Senior Manager of Product Definition & Application Engineering, im Rahmen der PCIM 2022 einen Vortrag mit zusätzlichen Informationen über die neuen 900 A und 750 A 1700 V EconoDUAL 3-Module mit TRENCHSTOP IGBT7.

Infineon auf der PCIM 2022

Auf der PCIM 2022 präsentiert Infineon innovative Produkt-zu-System-Lösungen für Anwendungen, die die Welt bewegen und die Zukunft gestalten werden. Auf der begleitenden PCIM Conference und dem Industry & E-Mobility Forum halten Vertreter des Unternehmens mehrere Vorträge mit Live- und On-Demand-Videopräsentationen, gefolgt von Diskussionen mit den Referenten. „Experience the difference in power” am Infineon-Stand #412 in Halle 7 (10.-12. Mai 2022, Nürnberg/Deutschland). Informationen zu den PCIM-Show-Highlights sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy