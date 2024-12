Dow Jones Sustainability Index: Infineon gehört zu den nachhaltigsten Unternehmen weltweit

Infineon zum 15. Mal in Folge im Dow Jones Sustainability Index.

Unternehmen macht weitere Fortschritte bei der Umsetzung der ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie.

Dow Jones Sustainability Index listet Top-Performer im Bereich Nachhaltigkeit; ökonomische, ökologische und soziale Kriterien spielen dabei eine Rolle.

München, Deutschland – 23. Dezember 2024 - Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) wurde in den Dow Jones Sustainability™ World Index und in den Dow Jones Sustainability Index Europe aufgenommen. Die Listung durch S&P Global erfolgte zum 15. Mal in Folge und würdigt die Erfolge von Infineon im Bereich unternehmerischer Nachhaltigkeit. Der Benchmark-Index repräsentiert die besten zehn Prozent der 2.500 größten Unternehmen des S&P Global Broad Market Index unter Berücksichtigung langfristiger wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Kriterien.

„Wir sind stolz darauf, erneut für unsere Anstrengungen in puncto Nachhaltigkeit gewürdigt zu werden", sagt Elke Reichert, Mitglied des Vorstands und Chief Digital and Sustainability Officer bei Infineon. „Zum 15. Mal in Folge Teil des Indexes zu sein würdigt unser langjähriges Engagement für Nachhaltigkeit. Wir bei Infineon treiben als Unternehmen und mit unseren Produkten die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Wir sind der Überzeugung, dass verantwortungsvolle Geschäftspraktiken für den langfristigen Erfolg von Infineon unerlässlich sind und Wert für unsere Stakeholder stiften."

Halbleiter ermöglichen eine effizientere Nutzung von Ressourcen und helfen, das volle Potenzial digitaler Technologien auszuschöpfen. Produkte von Infineon tragen dazu bei, das 45-fache der Emissionen einzusparen, die bei ihrer Herstellung entstehen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Verhältnis mit immer energieeffizienteren und intelligenteren Halbleiterlösungen zu verbessern. So ermöglichen hochmoderne Stromversorgungssysteme eine deutlich höhere Energieeffizienz, sei es in der Erzeugung erneuerbarer Energien, in Rechenzentren oder in Elektroautos.

Gleichzeitig ist Infineon bestrebt, den eigenen CO 2 -Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit dem Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein, hat Infineon die Scope-1- und Scope-2-Emissionen bereits heute um zwei Drittel reduziert und ist damit auf einem guten Weg, das Ziel einer 70-prozentigen Reduzierung gegenüber dem Basisjahr 2019 bis 2025 zu erreichen. Infineon strebt eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit in der Halbleiterindustrie an und hat die niedrigsten normalisierten Scope-1- und Scope-2-Emissionen sowie den niedrigsten Wasserverbrauch in seiner Vergleichsgruppe.

Das Unternehmen geht jetzt noch einen Schritt weiter und wird sich ein wissenschaftlich fundiertes CO 2 -Reduktionsziel im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen setzen. Dieses Ziel wird auch die Lieferkette (Scope 3) in die Klimaschutzbemühungen einbeziehen. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen mit der Entscheidung, detaillierte Daten zum Product Carbon Footprint (PCF) der einzelnen Produkte zu veröffentlichen, einen weiteren Meilenstein erreicht. Dies hilft den Kunden, mehr Transparenz über den eigenen CO 2 -Fußabdruck zu gewinnen.

Der Dow Jones Sustainability Index gilt als einer der wichtigsten Benchmarks für Nachhaltigkeit und listet die in dieser Hinsicht weltweit führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen auf. Ziel ist es, Anlegern dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie ihre Portfolios stärker an Nachhaltigkeitsaspekten ausrichten können, und die Unternehmen zu ermutigen, ihre Bemühungen in dieser Hinsicht aktiv fortzusetzen.