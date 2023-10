Infineon stellt "XENSIV™ Sleep Quality Service" vor: Eine integrierte Hardware- und Softwarelösung für OEMs, um eine bessere Schlafqualität zu unterstützen

München - 25. Oktober 2023 - Die Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Halbleiterhersteller für Energiesysteme und IoT, gibt heute auf der OktoberTech™ Silicon Valley die Einführung einer kontaktlosen, datenschutzfreundlichen Lösung zur Verbesserung der Schlafqualität bekannt. Der XENSIV™ Sleep Quality Service lässt sich einfach in OEM-Endgeräte wie Nachttischlampen, Fernseher, Smart Speaker und Luftreiniger integrieren und nutzt die 60-GHZ-Radar-, PSoC™- und Wi-Fi-Technologien von Infineon, um den Schlaf der Nutzer*innen zu messen und zu optimieren – je nach individuellen Bedürfnissen. OEMs können ihre Endgeräte zur Messung der Schlafqualität jetzt in weniger als einem Drittel der Zeit auf den Markt bringen und sich auf Funktionen konzentrieren, die ihr Ökosystem nutzen und die Lebensqualität der Nutzer verbessert.

Studien zeigen, dass ein Mangel an gesundem Schlaf zu erheblichen Gesundheitsrisiken wie Depressionen und Herzkrankheiten führen kann. Darüber hinaus legen Untersuchungen nahe, dass Müdigkeit aufgrund von Schlafmangel der US-Wirtschaft einen Schaden von bis zu 411 Milliarden Dollar pro Jahr zufügt, während übermüdetes Fahren ein wahrscheinlicher Faktor bei bis zu 16,5 % der tödlichen Autounfälle ist. Mehr Schlafqualität und die Überwachung des Schlafverhaltens sind eine der besten Möglichkeiten, die Gesundheit zu verbessern, das Risiko für übermüdetes Fahren zu verringern und die Lernfähigkeit zu steigern.

„Unsere Vision der Digitalisierung ist es, Technologie auf Systemebene bereitzustellen, um das Leben der Menschen zu verbessern“, sagte Jan-Hendrik Sewing, Senior Vice President Radio Frequency & Sensors bei Infineon. „Mit unserem neuen XENSIV Sleep Quality Service bieten wir eine kosteneffiziente Lösung an, mit der OEMs schnell neue Produkte entwickeln und sich auf die Verbesserung der Schlafqualität ihrer Kunden fokussieren können.“

Der XENSIV Sleep Quality Service von Infineon erkennt automatisch den natürlichen Schlafrhythmus eines Menschen und passt sich diesem an. Das hilft, die Schlafqualität zu verbessern und liefert notwendige Informationen für ein intelligentes Management etwa von adaptiver Beleuchtung, Heizung, Kühlung und Luftqualität. Zu den wichtigsten Funktionen gehören 1) die Messung des Schlafs, wobei zwischen schlafend und wach, der Gesamtschlafzeit, der Schlafeffizienz, der Zeit bis zum Einschlafen und der Anzahl der Weckereignisse unterschieden wird; 2) die Erkennung von Schlafstadien wie REM oder Non-REM; und 3) respiratorische Faktoren einschließlich anomaler Veränderungen der Atemintensität.

Als Teil des Sensing as a Service (SEaaS)-Ansatz von Infineon zur Beschleunigung der Markteinführung durch OEMs bietet der XENSIV Sleep Quality Service eine vollständig verwaltete End-to-End-Lösung, bestehend aus Sense-, Compute- und Connect-Hardware, zugehöriger Firmware und einem Cloud-basierten Service zur Verarbeitung und Analyse der Daten von Millionen von Nutzern weltweit.

OEMs können den XENSIV Sleep Quality Service schnell einführen, indem sie die erforderlichen Hardwarekomponenten in ihr Endgerät integrieren und die XENSIV Sleep Quality Service Cloud-Lösung in ihre Webinfrastruktur und mobile Anwendung einbinden. Die OEMs liefern das Endprodukt direkt an die Endnutzer und behalten die volle Verantwortung für die Kundenbeziehung und die Daten. Das Onboarding ist für die Endnutzer*innen schnell und unkompliziert und sobald es abgeschlossen ist, können sie alle Informationen zu ihrem Schlafverhalten über den OEM abrufen.

Erfahren Sie mehr über XENSIV Sleep Quality Service