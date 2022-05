Prof. Angela Schoellig tritt Infineon Stiftungslehrstuhl „Sicherheit, Performanz und Zuverlässigkeit lernender Systeme“ an der Technischen Universität München an

München – 17. Mai 2022 – Prof. Angela Schoellig hat den Stiftungslehrstuhl „Sicherheit, Performanz und Zuverlässigkeit lernender Systeme“ an der Technischen Universität München (TUM) übernommen. Als international anerkannte Expertin auf dem Gebiet Robotik und Künstliche Intelligenz forscht Angela Schoellig auf den Gebieten Robotik, Steuer- und Regelungstechnik und Maschinelles Lernen, zuletzt am Dynamic Systems Lab der University of Toronto. Zu ihren Schwerpunkten gehören selbstfahrende Autos, Flugroboter und mobile Plattformen mit Roboterarmen, sogenannte mobile Manipulatoren.

Die Professur an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der TUM basiert auf einer Stiftung der Infineon Technologies AG. Mit Einrichtung der Professur leisten Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam einen Beitrag, um in Deutschland KI-Expertise gemäß ihrer gesellschaftlichen Bedeutung aufzubauen. „Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von lernenden Systemen sind zukunftsweisende Themen und sehr bedeutend für den Standort Deutschland“, sagte Prof. Angela Schoellig. „Wenn es uns gelingt, hier Fortschritte zu machen und mit den traditionellen Stärken in den Bereichen Engineering, Automatisierungstechnik und Robotik zu verbinden, haben wir sehr gute Chancen, an die Weltspitze vorzustoßen.“

Für Infineon stellt KI, in Verbindung mit Mikroelektronik, einen wesentlichen Forschungsbereich dar. „Die möglicherweise bedeutendste Technologie im Bereich der Digitalisierung ist die Künstliche Intelligenz. Durch unser Engagement als Stifter dieses Lehrstuhls in diesem wichtigen Forschungsgebiet wollen wir die KI-Kompetenz am Forschungs- und Wirtschaftsstandort München stärken und helfen, die Expert*innen von morgen auszubilden“, sagte Constanze Hufenbecher, Chief Digital Transformation Officer von Infineon.

TUM-Präsident Prof. Thomas F. Hofmann würdigt das Engagement von Infineon für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Universität: „Einmal mehr setzt unser ‚TUM Partner of Excellence‘ Infineon sein ganzes Vertrauen in uns, mit dieser Stiftungsprofessur eine internationale Wissenschaftspersönlichkeit für München zu gewinnen. Mit Prof. Angela Schoellig ist es uns gelungen, eine führende Expertin auf dem Gebiet Robotik und Künstliche Intelligenz von Kanada an die TUM zu bringen. Als Mitglied der künftigen TUM School of Computation, Information and Technology, die wir im Oktober gründen werden, sowie des Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence wird sie der Entwicklung leistungsfähiger, sicherer und zuverlässiger autonomer Systeme starke Impuls geben.“