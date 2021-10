Infineon und Rainforest Connection entwickeln Echtzeit Monitoring System zum Aufspüren von Waldbränden in einigen der empfindlichsten Wälder der Erde

München, Deutschland und San Jose, Kalifornien – 21. Oktober 2021 – Infineon Technologies AG, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Halbleiter für Mobilität, Energieeffizienz und das IoT, gab heute die Zusammenarbeit mit Rainforest Connection (RFCx) bekannt. Die Non Profit-Organisation nutzt Akustik-Technologie, Big Data und Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen zur Rettung der Regenwälder und dem Monitoring von Biodiversität. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird RFCx die Anwendung von Infineons Gassensorik Technologien erforschen, um die Möglichkeiten ihrer derzeitigen akustischen Spürgeräte zu erweitern und auszubauen, die für das Monitoring und den Schutz vulnerabler Regenwald-Ökosysteme verwendet werden. Dies umfasst das Monitoring von Primaten, Vögeln, Fröschen, Insekten, Fledermäusen und anderen Lebewesen. Es beinhaltet auch deren Schutz gegen Bedrohungen durch illegale Abholzung und aufgrund dieser Zusammenarbeit nun auch gegen Waldbrände.

„Infineon wird uns ein besseres Tracking des Regenwaldökosystems in verschiedenen Gegenden ermöglichen, unabhängig von Wetterbedingungen und Umweltbedenken“ sagt Topher White, CEO und Gründer der Rainforest Connection. „Unsere Mission ist die Entwicklung und Realisierung einer Schutztechnologie zur Stärkung unserer Partner und für den Schutz bedrohter Ökosysteme. Wir sind begeistert, dass wir mit dieser Technologiepartnerschaft mit Infineon neue Technologien eines höheren Levels für den Schutz der Regenwälder einsetzen können. Ich freue mich darauf, bei ihrem jährlichen OktoberTech Americas Event eine Keynote zu halten.“

Das skalierbare, Echtzeit-Monitoring System von RFCx schützt und erforscht entfernte Ökosysteme mittels akustischer Sensoren und bald werden an ausgewählten Orten auch Infineons Gassensor Technologien zum Einsatz kommen. Außerdem wird KI/Maschinelles Lernen angewendet, um die Einsatzkraft der Partner vor Ort zu stärken. Zusätzliches Monitoring der Ökosystem-Klanglandschaft an ausgewählten Orten mit Infineons Gassensoren wird es RFCx und seinen Partnern ermöglichen, Feuer in Echtzeit zu entdecken sowie andere potentielle Bedrohungen. Die Plattform streamt Daten aus weit entfernten Naturräumen der Erde zu den lokalen Partnern vor Ort, zu denen bald auch die lokalen Feuerbehörden gehören könnten.

„Infineons Mission ist es, die Welt einfacher, sicherer und umweltfreundlicher zu machen“ sagt Bob LeFort, President Infineon Americas. „Diese Zusammenarbeit ist beispielhaft für unsere Mission, indem durch den Einsatz von Infineon Technologie und Expertise die Monitoring-Aktivitäten im Regenwald verbessert werden, um illegale Abholzung und Wilderei zu verhindern. Außerdem wird damit jetzt auch das Gasmonitoring und die Überwachung der Waldgesundheit in sehr entfernten Gebieten ermöglicht. Wir betrachten es als unsere Pflicht, durch den Einsatz unserer Technologie einen Beitrag zu leisten für den Kampf gegen den Klimawandel und den Erhalt natürlicher Ressourcen“.

Über die Rainforest Connection

Rainforest Connection (RFCx) nutzt Technologie und Big Data, um den lokalen Partnern die Rettung der am stärksten bedrohten Regenwälder und Lebensräume zu ermöglichen. Die Rettung der Regenwälder ist nicht nur entscheidend dafür, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten, sie ist auch von größter Bedeutung für die Unterstützung der ärmsten Gemeinschaften weltweit, die auf die Regenwälder als Quelle für Nahrung, Unterkunft und Lebensunterhalt angewiesen sind.

Über OktoberTech

Bei Infineons jährlichen OktoberTech Konferenzen treffen sich Unternehmensinnovator*innen, Start-ups, Wissenschaftler*innen, Investoren und politische Entscheidungsträger aus dem gesamten Ökosystem und diskutieren die neuesten technologischen Fortschritte und Industrie-Transformationen. Ausgerichtet von Infineon Vorstandsmitgliedern besteht die Serie dieses Jahr aus OktoberTech Americas am 21. Oktober, gefolgt von OkoberTech Japan am 26. Oktober und OktoberTech Asia Pacific am 27. Oktober.