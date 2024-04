Die PSOC™ Edge E8x-Mikrocontroller von Infineon sind als erste Bauelemente auf die Anforderungen der neuen PSA Level 4 Zertifizierung zugeschnitten

München, 10. April 2024 – Embedded Security ist ein zentraler Aspekt bei der Entwicklung von Internet-of-Things (IoT)-Anwendungen. Die Infineon Technologies AG gab heute bekannt, dass ihre neue PSOC™ Edge E8x MCU-Produktfamilie auf die höchste Zertifizierungsstufe des Platform Security Architecture (PSA) Certified Programms zugeschnitten ist, einem Framework für Embedded Security. Die PSA Level 4 Gerätezertifizierung wird durch die Implementierung einer Hardware-isolierten Enklave auf dem Chip angestrebt, die in allen PSOC Edge E8x-Bauelementen für abgesichertes Booten, Schlüsselspeicherung und kryptographische Operationen sorgt.

„Durch diese robuste Embedded Security-Zertifizierung können IoT-Designerinnen und -Designer von Edge-Anwendungen wie Wearables und Smart Home-Lösungen darauf vertrauen, dass ihre Produkte höchste Sicherheitsniveaus erreichen können“, sagt Erik Wood, Senior Director Product Security für IoT, Computer und Wireless Business bei Infineon. „Die Integration von Hardwaresicherheit in die MCUs erschließt auch neue Bereiche für Edge Computing wie Drucker und Bezahlterminals, für die bisher diskrete Sicherheitschips erforderlich waren. Als führender Anbieter von Sicherheitslösungen wollen wir Entwicklerinnen und Entwicklern höchste Sicherheitsniveaus für alle Anwendungen ermöglichen.“

PSA Certified ist ein Sicherheits-Framework, das 2019 von Arm gemeinsam mit Industriepartnern eingeführt wurde. Es bietet sowohl Designrichtlinien als auch unabhängige Sicherheitsprüfungen durch Drittlabore, die darauf abzielen, dass alle vernetzten Geräte auf einer Root of Trust aufbauen. PSA Certified-Zertifizierungen eines MCUs erstrecken sich über die gesamte Wertschöpfungskette und ermöglichen es Geräteherstellern und Anwendungsanbietern, diese Zertifizierung beim Einsatz ihrer Produkte in der Praxis weiterzuverwenden.

„Die Sicherheit von vernetzten Geräten ist entscheidend für die Skalierung von IoT-Implementierungen. Arm und sein Ökosystem setzen sich dafür ein, dies durch Initiativen wie PSA Certified weiter voranzutreiben“, sagt David Maidment, Senior Director, Secure Devices Ecosystem bei Arm. „Wir begrüßen das anhaltende Engagement von Infineon für robuste Sicherheit von vernetzten Geräten, indem das Unternehmen das PSA Certified Level 4 iSE/SE für seine neue MCU-Familie anstrebt.“

Über die PSoC Edge Produktfamilie

Die neuen PSOC Edge E81, E83 und E84 Mikrocontroller von Infineon basieren auf dem leistungsstarken Arm Cortex®-M55, einschließlich Helium™ DSP-Unterstützung gepaart mit Arm Ethos™-U55, und Cortex-M33 gepaart mit Ultra-Low-Power NNLite von Infineon - einem proprietären Hardware-Beschleuniger für neuronale Netze. Die voll integrierten System-on-Chip-Bauelemente sind für Machine Learning-Anwendungen optimiert, die auf vernetzten Systemen auf der Edge laufen. Entwicklerinnen und Entwickler können damit IoT- und Consumer-Anwendungen mit fortschrittlichen KI-Funktionen ausstatten. Wie alle MCUs von Infineon wird die Produktfamilie von der Infineon ModusToolbox™ Software-Plattform unterstützt. Diese bietet eine Sammlung von Entwicklungstools, Bibliotheken und Embedded Runtime Assets für eine flexible und umfassende Entwicklung. ModusToolbox unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter Consumer IoT, Industrie, Smart Home, Wearables und viele andere Anwendungen.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 9. bis 11. April 2024 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung.