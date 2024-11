Infineon und Marelli treiben mit der AURIX™ TC4x MCU-Familie Innovationen bei Zonensteuergeräten voran

München, 8. November 2024 – Die Infineon Technologies AG und Marelli, ein führender Anbieter von Mobilitätstechnologie für den Automotive-Sektor, arbeiten gemeinsam an der Entwicklung fortschrittlicher E/E-Architekturlösungen. Die Zusammenarbeit kombiniert das Automotive-Know-how der beiden Unternehmen und nutzt die neuesten AURIX™ TC4x-Mikrocontroller von Infineon zur Entwicklung innovativer Zone Control Units (ZCUs). Die AURIX TC4x-Familie von Infineon wurde für neue E/E-Architekturen entwickelt und erweitert die Funktionalität von Mikrocontrollern (MCUs) im Automobilbereich für eine sichere und geschützte Datenverarbeitung. Die MCU-Familie unterstützt Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsschnittstellen wie Multi-Gbit-Ethernet und PCI Express sowie neue Schnittstellen wie CAN-XL und 10BASE-T1S. Dies bietet Automobilherstellern hervorragende Leistung, Datendurchsatz und Flexibilität bei der Implementierung von E/E-Architekturen der nächsten Generation.

„Marelli und Infineon arbeiten seit langem zusammen, und die gemeinsame Entwicklung unserer ZCUs ist ein weiterer bedeutender Schritt nach vorn“, sagt Ravi Tallapragada, Leiter des Geschäftsbereichs Elektronische Systeme bei Marelli. „Mit dem Beitrag von Infineon ist Marelli gut positioniert, um seine Rolle als Partner von Automobilherstellern zu stärken, die sich an zonale Architekturen wagen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht uns, marktführende Produkte anzubieten, die die Implementierung von softwaredefinierten Fahrzeugen ermöglichen und auf unserer branchenführenden Position bei ZCUs aufbauen.“

„Wir sind stolz auf unsere bewährte und starke Zusammenarbeit mit Marelli, die unser gemeinsames Engagement für exzellente Leistung und Innovation unterstreicht“, sagt Lars Wemme, Senior Vice President Product Line ADAS, Chassis, E/E Architecture bei Infineon. „Mit unseren neuen Mikrocontrollern helfen wir Marelli, seine innovativen Lösungen voranzutreiben und ein Vorreiter im wachsenden OEM-Markt für zonale E/E-Architektur zu werden.“

Durch den Einsatz des AURIX TC4x von Infineon hat Marelli eine ZCU-Plattform mit wichtigen Funktionen geschaffen, die der Entwicklung moderner softwaredefinierter Fahrzeuge zugutekommen:

Data Routing Engine: Sorgt für eine Kommunikation mit ultraniedriger Latenzzeit und verbessert die Effizienz und Geschwindigkeit der Datenübertragung im Fahrzeug.

Hypervisor-Integration: Ermöglicht unabhängige Software-Updates, die für die Aufrechterhaltung der neuesten Funktionen ohne Systemausfallzeiten wichtig sind.

Integration von Beleuchtungssteuerung: Ermöglicht die Integration eines innovativen Beleuchtungssteuerungssystems in die ZCU und ebnet den Weg für zukünftige MCU-freie Lampen.

Der AURIX TC4x ist ein wichtiger Wegbereiter für softwaredefinierte Fahrzeuge und bietet eine hohe Cybersicherheit durch ein erweitertes Sicherheitscluster und die Einhaltung der ISO/SAE 21434-Norm. Die integrierte Data Routing Engine reduziert die CPU-Belastung bei Datenübertragungen, der Hypervisor fungiert als Virtualisierungsebene und ermöglicht die Kombination von Anwendungen, die auf mehreren Betriebssystemen entwickelt wurden, auf einer einzigen AURIX TC4x-Plattform. Zusammen mit dem virtualisierungsfähigen Hardwareschutzmechanismus erleichtert dies die Integration verschiedener Anwendungen und stellt sicher, dass jede Anwendung ihre eigenen zugewiesenen Ressourcen und Anforderungen hat.

Verfügbarkeit

Der AURIX TC4x ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/aurixTC4x. Der neueste Marelli ZCU-Demonstrator, der mit einem AURIX TC4x-Mikrocontroller ausgestattet ist, wird auf der electronica 2024 in München vom 12. bis 15. November am Stand von Infineon (Halle C3, Stand 502) zu sehen sein.

Infineon auf der electronica 2024

Auf der diesjährigen electronica in München präsentiert Infineon innovative Lösungen für Anwendungen, die sich den Herausforderungen unserer Zeit stellen. Halbleiter tragen auf vielfältige Weise zur umweltfreundlichen und digitalen Transformation bei und helfen, eine vollelektrische Gesellschaft zu gestalten. Auf der electronica 2024 bietet Infineon die Möglichkeit, nachhaltige Technologien zu erkunden, die die Mobilitäts- und Automobilbranche revolutionieren, nachhaltige Gebäude und ein intelligenteres Leben ermöglichen und das Wachstum der künstlichen Intelligenz mit minimalen ökologischen Auswirkungen fördern. Unter dem Motto „Driving Decarbonization and Digitalization. Together.“ präsentiert das Unternehmen vom 12. bis 15. November in Halle C3, Stand 502 intelligente und energieeffiziente Lösungen für die vernetzte Welt von morgen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/electronica