Neuer Hochleistungs-Mikrocontroller: Infineon präsentiert AURIX™ TC4Dx

München, 6. November 2024 – Die Infineon Technologies AG präsentiert den neuen AURIX™ TC4Dx Mikrocontroller (MCU), das erste Mitglied der neuesten AURIX TC4x-Produktfamilie. Der AURIX TC4Dx basiert auf der 28nm-Technologie und bietet eine gesteigerte Leistung und Hochgeschwindigkeits-Konnektivität. Er kombiniert Energie- und Leistungsverbesserungen mit den neuesten Trends in den Bereichen Virtualisierung, künstliche Intelligenz (KI), funktionale Sicherheit, Cybersecurity und Netzwerkfunktionen und ebnet den Weg für neue Elektrik/Elektronik-Architekturen (E/E) sowie die nächste Generation von softwaredefinierten Fahrzeugen (SDV). MCUs wie der AURIX TC4Dx sind von zentraler Bedeutung für die Steuerung und Überwachung einer Vielzahl von Systemen im Automobil wie beispielsweise Fahrzeugbewegungssteuerung, Fahrerassistenzsysteme und Fahrwerk.

„Mikrocontroller wie unser neuer AURIX TC4Dx sind das Rückgrat softwaredefinierter Fahrzeuge. Sie sind unerlässlich, um Leistung, Sicherheit und Komfort von Fahrzeugen weiter zu verbessern“, sagt Thomas Böhm, Senior Vice President für Mikrocontroller bei Infineon. „Der AURIX TC4Dx trägt zu einer gesicherten Rechenleistung und Effizienz bei, und unsere Kunden werden von einer schnelleren Markteinführung und niedrigeren Gesamtsystemkosten profitieren.“

Der AURIX TC4Dx verfügt über eine fortschrittliche Multi-Core-Architektur mit dem neuen 500MHz TriCore™ mit sechs Kernen, die alle im Lock-Step-Verfahren für funktionale Sicherheit arbeiten. Mit einer Parallel Processing Unit (PPU) bietet die MCU eine innovative Plattform für die Entwicklung eingebetteter KI-basierter Anwendungsfälle und Automotive-Anwendungen wie Motorsteuerung, Batteriemanagementsysteme oder die Fahrzeugbewegungssteuerung. Die MCU wird von einem starken Software-Partner-Ökosystem unterstützt und umfasst Netzwerkbeschleuniger zur Verbesserung der Ethernet- und CAN-Kommunikation sowie die neuesten Kommunikationsfunktionen wie 5-Gbit/s-Ethernet, PCIe, 10Base-T1S und CAN-XL. Dieser erhöhte Netzwerkdurchsatz und die Konnektivität bieten Kunden die Leistung und Flexibilität, die sie für die Implementierung von E/E-Architekturen benötigen. Der ganzheitliche Ansatz des AURIX TC4Dx zur funktionalen Sicherheit genügt den höchsten Anforderungen an die funktionale Sicherheit nach ISO26262 ASIL-D. Die MCU erfüllt auch die neuesten Cybersicherheitsstandards nach ISO/SAE21434, einschließlich Unterstützung von Post-Quantum-Kryptographie.

Verfügbarkeit

Der AURIX TC4Dx ist derzeit in Mustern erhältlich und wird im Jahr 2025 in die Massenproduktion gehen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/aurixTC4x. Infineon wird die neue MCU auf der electronica 2024 in München vom 12. bis 15. November vorstellen (Halle C3, Stand 502).

Infineon auf der electronica 2024

Auf der diesjährigen electronica in München präsentiert Infineon innovative Lösungen für Anwendungen, die sich den Herausforderungen unserer Zeit stellen. Halbleiter tragen auf vielfältige Weise zur umweltfreundlichen und digitalen Transformation bei und helfen, eine vollelektrische Gesellschaft zu gestalten. Auf der electronica 2024 bietet Infineon die Möglichkeit, nachhaltige Technologien zu erkunden, die die Mobilitäts- und Automobilbranche revolutionieren, nachhaltige Gebäude und ein intelligenteres Leben ermöglichen und das Wachstum der künstlichen Intelligenz mit minimalen ökologischen Auswirkungen fördern. Unter dem Motto „Driving Decarbonization and Digitalization. Together.“ präsentiert das Unternehmen vom 12. bis 15. November in Halle C3, Stand 502 intelligente und energieeffiziente Lösungen für die vernetzte Welt von morgen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/electronica.