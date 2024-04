Infineon und ETAS optimieren die Cybersecurity der AURIX™-Mikrocontroller mit ESCRYPT CycurHSM

München und Stuttgart, 29. April 2024 – Mit dem Wandel der Automobilindustrie hin zu Software-definierten Fahrzeugen sowie neuen E/E-Architekturen steigt die Nachfrage nach leistungsfähiger Hardware und robusten Cybersecurity-Lösungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat die Infineon Technologies AG in Zusammenarbeit mit dem Automotive-Software-Anbieter ETAS den Automotive-Security-Software-Stack ESCRYPT CycurHSM 3.x in das AURIX™ TC4X Cybersecurity Real-time Module (CSRM) integriert. Mit diesem Lösungspaket streben ETAS und Infineon ein höheres Security-Level bei optimierter Leistung und Funktionalität an.

„Eine der Stärken unseres AURIX-Angebots ist die tiefgreifende Integration von Partner-Lösungen“, sagt Thomas Schneid, Senior Director Software, Partnership and Ecosystem Management bei Infineon Technologies. „Wir freuen uns daher, unsere Partnerschaft mit ETAS weiter zu vertiefen, um die Entwicklung Software-definierter Fahrzeuge gemeinsam mit strategischen Partnern voranzutreiben.“

„Wir freuen uns, ein neues Kapitel in unserer langen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit Infineon aufzuschlagen“, sagt Rohan Pandit, Product Manager Onboard Security bei ETAS. „Durch die Integration der neuesten Version von ESCRYPT CycurHSM in die AURIX-Mikrocontroller-Familie können Software-definierte Fahrzeuge die steigenden Leistungsanforderungen bei gleichzeitig robuster Cybersecurity erfüllen.“

Die AURIX TC4x-Familie ist konform mit der aktuellen ISO/SAE 21434 Cybersecurity-Norm. Das Security-Konzept verhindert Leistungsengpässe und unterstützt Post-Quantum-Kryptografie. Die Controller-Familie beinhaltet ein Cybersecurity-Echtzeitmodul (Cybersecurity Real-time Module, CSRM) mit dediziertem Speicher und einen Cybersecurity Satellite (CSS). Der CSS umfasst Beschleuniger für kryptografische Services, die parallel ausgeführt werden können und den Durchsatz in Verbindung mit ESCRYPT CycurHSM 3.x erheblich verbessern.

Darüber hinaus erlaubt die Lösung die Konfiguration mehrerer virtueller Instanzen, sodass verschiedene Anwendungen parallel ausgeführt werden können. Auf diese Weise lassen sich mit ESCRYPT CycurHSM 3.x flexible Boot-Up Sequenzen und unabhängige dynamische Updates für jede virtuelle Instanz realisieren. Die Zugriffskontrolle kann differenziert konfiguriert werden, und jeder virtuellen Instanz können individuelle ASIL-Stufen zugewiesen werden, was unterschiedliche Security-Anwendungen ermöglicht.

Verfügbarkeit

Der erste Mikrocontroller der neuen Infineon TC4X-Serie ist bereits mit ESCRYPT CycurHSM 3.x ausgestattet. Die Hardware-Kompatibilität von CSRM und CSS ermöglicht eine reibungslose Portierung von ESCRYPT CycurHSM 3.x auf andere Derivate der TC4X-Familie, je nach Marktanforderungen und Verfügbarkeit der Bauteile. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/aurixtc4x.

Über ETAS

Die 1994 gegründete ETAS GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Robert Bosch GmbH, vertreten in zwölf Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Zum Portfolio von ETAS gehören Fahrzeug-Basissoftware, Middleware, Entwicklungswerkzeuge, Cloud-basierte Operations Services, Cybersecurity-Lösungen sowie End-to-End-Engineering- und Beratungsdienstleistungen zur Realisierung von Software-definierten Fahrzeugen. Mit unseren Produktlösungen und Dienstleistungen versetzen wir Fahrzeughersteller und Zulieferer in die Lage, differenzierende Fahrzeugsoftware mit erhöhter Effizienz zu entwickeln, zu betreiben und abzusichern. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.etas.com