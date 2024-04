AURIX™ TC4x Mikrocontroller für embedded AI-Anwendungen erhalten Safety-Assessment vom Fraunhofer IKS

München, 10. April 2024 - In der Automobilindustrie wird embedded AI für sicherheitskritische Echtzeitanwendungen immer wichtiger. Damit entstehen aber auch neue Anforderungen und Standards, die während des gesamten Produktlebenszyklus berücksichtigt werden müssen. Die Infineon Technologies AG adressiert diese neuen KI-spezifischen Sicherheitsanforderungen mit der AURIX™ TC4x Mikrocontroller (MCU)-Familie, welche die vom Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme IKS vorgeschlagenen Richtlinien für SAFE AI erfüllen. Die MCUs mit ihrem ASIL-D-konformen KI-Beschleuniger (PPU) sind eine innovative Plattform zur Entwicklung von eingebetteten KI-basierten Anwendungsfällen und Automotive-Applikationen wie Motorsteuerung, Batteriemanagementsysteme, Fahrzeugbewegungssteuerung und Sirenenerkennung.

Basierend auf ISO PAS 8800 und aktuellen KI-Regulierungen ist das SAFE AI Framework eine vom Fraunhofer IKS entwickelte Methode zur Bewertung der Vertrauenswürdigkeit von KI in Bezug auf Robustheit, Datenqualität, Operational Design Domain und Umgebungsbedingungen. Die Maßnahmen zur funktionalen Sicherheit der AURIX TC4x-Familie bestätigen somit die Einhaltung von KI-Richtlinien und -Normen auf Anwendungsebene. Durch den Einsatz der AURIX TC4x-Familie können Automobilhersteller die Sicherheit und Zuverlässigkeit von KI-Lösungen bewerten und potenzielle Schwachstellen sowohl während der Systementwicklung als auch zur Laufzeit identifizieren. Für sicherheitskritische Echtzeitanwendungen erhöht der Einsatz von KI-Modellen wie neuronalen Netzen die Genauigkeit und bietet zusätzliche Sicherheit in Verbindung mit dem vorhandenen physikalischen Sensor.

„Die Integration von sicheren und zuverlässigen KI-Funktionen in Mikrocontroller-Familien im Automobilbereich, ist wichtig, um die Leistung, Sicherheit und den Komfort von Fahrzeugen weiter zu verbessern“, sagt Thomas Boehm, Senior Vice President Microcontroller bei Infineon. „Wir sind daher sehr stolz, dass unser AURIX TC4x Mikrocontroller das SAFE AI-Assessment des Fraunhofer Instituts für Kognitive Intelligenz mit Erfolg durchlaufen hat. Dies unterstreicht unsere Position als einer der führenden Innovationstreiber in der Branche."

Mehr Informationen

Weitere Informationen über SAFE AI sind hier erhältlich: https://www.iks.fraunhofer.de/de/forschung/safety-assurance.html; Weitere Informationen über die AURIX TC4x-Mikrocontroller-Familie sind hier erhältlich: https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-tricore-microcontroller/32-bit-tricore-aurix-tc4x/

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 9. bis 11. April 2024 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin ausmachen. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embedded-world.