Infineon präsentiert elektronisch markierten USB-C (EMCA) Controller mit EPR und Schutz bis 54 V

München – 28. September 2023 – USB-C setzt sich in der Industrie schnell durch. Grund dafür sind das schlanke Design, die benutzerfreundlichen und universellen Anschlüsse sowie die Vielseitigkeit bei der Verarbeitung mehrerer Datenprotokolle wie USB4, Thunderbolt und HDMI. Zusätzlich kann USB-C eine Leistung von bis zu 240 W liefern und ist damit Stromversorgung der Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Der steigenden Nachfrage nach zuverlässigen End-to-End-Stromversorgungs- und Datenübertragungsfunktionen für moderne mobile Geräte wird die Infineon Technologies AG mit dem EZ-PD™ CMG2 gerecht, einem USB-C Electronically-Marked Cable Assembly (EMCA) Controller mit erweiterten Funktionen. Der Controller liefert robuste USB-C Power Delivery (PD)-Lösungen für Anwendungen wie Extended Power Range (EPR) USB-C, USB4 und passive Thunderbolt-Kabel.

Das EZ-PD-Portfolio an USB-C-PD-Controllern von Infineon ist das branchenweit umfassendste an USB-C-Stromversorgungslösungen. Der EZ-PD CMG2 (Cable Marker Generation 2) ist ein dedizierter EMCA-Controller, der für passive Nicht-Thunderbolt- und Thunderbolt-Type-C-Kabel entwickelt wurde und die Standards USB-PD 3.1 und Type-C 2.1 unterstützt. USB-C EMCA-Kabel, die auf EZ-PD CMG2 basieren, können USB4- und TBT4-Datenraten sowie bis zu 240 W (48 V/5 A) Leistung verarbeiten. EZ-PD CMG2 bietet einen integrierten V BUS -zu-CC-Kurzschlussschutz bis zu 54 V und V BUS -zu-V CONN -Kurzschlussschutz bis zu 54 V. Außerdem unterstützt er R A -Schwächung zur Senkung des Energiebedarfs. Darüber hinaus sind ein Oszillator und ein IEC-ESD-Schutz (elektrostatische Entladung) integriert, sodass ein externer Taktgeber beziehungsweise ein externer ESD-Schutz überflüssig ist.

Der neue Controller verfügt über einen konfigurierbaren 47-Byte-Speicher für hersteller- und kabelspezifische Konfigurationsdaten. Zudem unterstützt er den Betrieb in einem V CONN -Versorgungsbereich von 2,7 bis 5,5 V. Der integrierte Hochspannungsschutz von bis zu 54 V an den CC-, V CONN1 - und V CONN2 -Pins schützt vor ungewollten Kurzschlüssen mit dem Hochspannungs-V BUS -Pin des Typ-C-Steckers und sorgt so für mehr Sicherheit für den Anwender. Der Temperaturbereich von -40°C bis +85°C und der ESD-Schutz auf Systemebene an den CC-, V CONN1 - und V CONN2 -Pins sorgen zudem für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auch unter schwierigen Bedingungen.

Der EZ-PD CMG2-Controller ist nahtlos mit verschiedenen USB-C-Geräten und -Kabeln kompatibel. Er bietet eine Single-Chip-Lösung mit einer Größe von nur 3,3 mm², was das Design vereinfacht und die Entwicklungszeit verkürzt. Seine hohe Systemzuverlässigkeit und Kompatibilität ermöglichen kosteneffizient und einfach zu entwickelnde Produkte mit geringerem Platzbedarf auf der Leiterplatte.

Verfügbarkeit

Der EZ-PD CMG2 EMCA-Controller mit EPR ist in einem kompakten 9-Ball Wafer-Level Chip Scale Package (WLCSP) mit einer Grundfläche von 3,3 mm² erhältlich und kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/ez-pd-cmg2.