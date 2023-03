Infineon präsentiert die hoch integrierte IPM-Serie iMOTION™ IMI110 für Geräte mit geringem Strombedarf

München – 1. März 2023 – Die Infineon Technologies AG stellt die neue intelligente Power-Modul (IPM)-Serie iMOTION™ IMI110 vor. Diese kombiniert die iMOTION Motion Control Engine (MCE) mit einem dreiphasigen Gate-Treiber und 600 V/2 A oder 600 V/4 A IGBTs in einem kompakten DSO-22-Gehäuse. Die integrierten Motorcontroller eignen sich für Motoren in kleinen und großen Haushaltsgeräten sowie Lüftern und Pumpen mit 70 W Ausgangsleistung. Je nach Systemdesign können auch höhere Leistungen erreicht werden.

Die anwendungserprobte MCE implementiert eine hocheffiziente feldorientierte Regelung (FOC) in sensorlosen Motorumrichtern. Die einsatzfertige MCE verfügt über eine codefreie Motorsteuerung und integriertes Scripting. Konfiguration und Tuning können über das Software-Tool Solution Designer vorgenommen werden. Damit vereinfacht die MCE die Entwicklung von hochintegrierten, funktionsoptimierten Motorsteuerungslösungen und ermöglicht eine schnelle Markteinführung. Das schnelle Prototyping eines kundenspezifischen iMOTION IPMs wird darüber hinaus durch zwei neue Steuerplatinen für das iMOTION Modular Application Design Kit (MADK) ermöglicht.

Die IMI110-Serie bietet eine verbesserte Kriech- und Luftstrecke. Die Serie bietet außerdem eine hervorragende Robustheit und Zuverlässigkeit, sie ist gemäß HV-H3TRB qualifiziert. Der sensorlose Single-Shunt-Betrieb, die integrierten Bootstrap-Dioden und das einlagige Leiterplattendesign tragen zu einer reduzierten Materialliste (BOM) bei. Die IMI110-Bauteile sind für Anwendungen, die funktionale Sicherheit nach UL/IEC 60730 (Klasse B) erfordern, vorzertifiziert. Darüber hinaus bieten sie einen vollständigen Satz an Schutzfunktionen in Hardware und Software.

Verfügbarkeit

Die iMOTION IMI110-Serie kann ab sofort in der Variante 600 V/2 A (IMI111T-026H) bestellt werden. Die Variante 600 V/4 A (IMI111T-046H) ist ab dem frühen zweiten Quartal 2023 verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/iMOTION und www.infineon.com/MADK.

Infineon wird die neue iMOTION IMI110-Serie auf der Embedded World 2023 präsentieren.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 14. bis 16. März 2023 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin ausmachen. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embeddedworld.