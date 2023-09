Infineon und Infypower kooperieren, um ihre Präsenz auf dem Markt für Ladegeräte für New Energy Vehicles auszubauen

München und Shenzhen, China – 20. September 2023 – Leistungshalbleiter basierend auf Siliziumkarbid (SiC) zeichnen sich durch eine Reihe von Vorteilen aus, wie hohe Effizienz, hohe Leistungsdichte, Spannungsfestigkeit und Zuverlässigkeit. Durch diese Merkmale eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten für neue Anwendungen und verbesserte Innovationen in der Ladestationstechnologie. Die Infineon Technologies AG arbeitet nun mit Infypower zusammen, einem chinesischen Marktführer im Bereich der Ladestationen für New Energy Vehicles. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Infineon INFY mit den branchenführenden 1200 V CoolSiC™ MOSFET-Leistungshalbleitern beliefern, die den Wirkungsgrad von Ladestationen für Elektroautos deutlich verbessern.

„Die Kooperation zwischen Infineon und Infypower auf dem Gebiet der Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV) bietet eine hervorragende technologische Lösung auf Systemebene für die lokale EV-Ladestationsindustrie“, sagt Dr. Peter Wawer, Division President der Green Industrial Power Division von Infineon Technologies. „Damit können wir die Effizienz des Ladevorgangs deutlich verbessern, die Ladegeschwindigkeit beschleunigen und ein besseres Nutzererlebnis für Halter von Elektroautos schaffen.“

„Mit einem umfangreichen SiC-Produktangebot, das Infineon seit mehr als 20 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, und der Stärke der integrierten Technologie kann Infypower seine technologische Führungsposition in der Branche durch den Einsatz moderner Produktprozesse und Designlösungen festigen und behaupten“, sagt Qiu Tianquan, Präsident von Infypower China. „Außerdem können wir einen neuen Standard für die Ladeeffizienz von DC-Ladegeräten für New Energy Vehicles definieren. Auf diese Weise können die Kunden mehr Komfort und einen einmaligen Mehrwert genießen, was die erfolgreiche Entwicklung der EV-Ladeindustrie fördert.

Die hohe Leistungsdichte von SiC ermöglicht die Entwicklung leistungsfähiger, leichter und kompakter Ladegeräte, insbesondere für Supercharging-Stationen und ultrakompakte, an der Wand montierte DC-Ladestationen. Im Vergleich zu herkömmlichen siliziumbasierten Lösungen kann die SiC-Technologie in EV-Ladestationen den Wirkungsgrad um ein Prozent erhöhen und so Energieverluste und Betriebskosten reduzieren. Bei einer 100-kW-Ladestation entspricht dies einer Stromeinsparung von einer kWh, wodurch jährlich 270 Euro eingespart und die Kohlenstoffemissionen um 3,5 Tonnen reduziert werden. Daher kommen in EV-Lademodulen zunehmend SiC-Leistungsbauelemente zum Einsatz.

Infineon hat als einer der ersten Halbleiterhersteller die Trench-Gate-Technologie für SiC MOSFETs eingesetzt und ein fortschrittliches Design eingeführt, das eine hohe Zuverlässigkeit für Ladegeräte bietet. Die Bauteile bieten eine hohe Schwellenspannung und eine vereinfachte Gate-Ansteuerung. Zur Verifkation der Zuverlässigkeit der CoolSiC-MOSFETs wurden die Bauteile im Zuge der Chipentwicklung und später regelmäßig zu Monitoringzwecken verschiedenen Marathon-Stresstests und Gate-Spannungssprung-Tests unterzogen.

Durch die Integration der 1200 V CoolSiC-MOSFETs von Infineon bietet das 30-kW-DC-Lademodul von Infypower einen weiten konstanten Leistungsbereich, eine hohe Leistungsdichte, minimale elektromagnetische Abstrahlung und Interferenz, hohe Schutzleistung und hohe Zuverlässigkeit. Somit ist es für den Schnellladebedarf der meisten E-Fahrzeuge gut geeignet und weist im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt einen höheren Wirkungsgrad von 1 Prozent auf. Infolgedessen werden erhebliche Energieeinsparungen und eine Verringerung der Kohlendioxidemissionen erreicht – ein Ergebnis, das auf globaler Ebene führend ist.

Über Infypower

Infypower wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen. Es ist ein weltweit bekanntes Hightech-Unternehmen, das sich auf Leistungselektronik und intelligente Steuerung konzentriert. Mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung und globaler Expansion steht das Unternehmen weiterhin an der Spitze des Fortschritts und der Entwicklung des Sektors. INFY Power bietet seinen Kunden eine Vielzahl an leistungsstarken Lösungen, darunter Lademodule für Elektrofahrzeuge, intelligente Energierouter, Ladestationen und photovoltaische Energiespeichersysteme. Als eines der führenden Unternehmen in der EV-Ladeindustrie hat Infypower seit jeher großen Einfluss. Als Pionier der Branche gehört das Unternehmen zu den ersten Herstellern, die SiC-Lösungen bei der Entwicklung von Lademodulen eingesetzt haben. Darüber hinaus ist INFY Power auch eines der ersten Unternehmen, das die Siliziumkarbid-Lösungen von Infineon einsetzt. Weitere Informationen über Infypower sind erhältlich unter www.infypower.com.

